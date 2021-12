Aspoň jedna automobilka slibuje zachovat manuální převodovky v nabídce, argumentuje logicky před 6 hodinami | Petr Prokopec

Stal se z nich ohrožený druh a automobilky při jejich vyřazování z nabídek obvykle argumentují klesajícím zájmem o ně. Až na výjimky to bude pravda, pořád po nich ale sahá dost velmi loajálních kupců a Hyundai o ně nechce přijít.

Pro Enza Ferrariho představovali kupci silničních aut do značné míry jen chodící peněženky, které financovaly jeho vášeň pro motorsport. Poněkud arogantní jednání si mohl dovolit, neboť nabízel jedny z nejžádanějších vozů světa. V případě jiných výrobců nicméně bylo obvyklejších poklonkování, neboť pokud klientela nenašla, co hledala, obrátila se na podpatku a zamířila jinam. Otázkou však je, jak tomu bude v budoucnu, neboť heslo „náš zákazník, náš pán“ již přestává platit. Na mysli teď nemáme nemáme jen zmínky o prodejích pouze elektrických aut, po nichž touží jen zlomek klientely, nýbrž pozvolný odchod manuálů do věčných lovišť.

Z jednoho úhlu pohledu je konání automobilek pochopitelné. Lidstvo zpohodlnělo a po ručním řazení již většina klientely netouží. Výrobcům pak navíc v důsledku investic do elektromobily vzrostly náklady na rekordní úroveň, načež se často musí rozhodovat, zda zákazníkům nabídnou nový model s jednou či dvěma převodovkami. Když už pak navíc skutečně musí volit, sáhnou logicky po žádanější variantě, jíž je dnes právě automat. U mnoha výrobců tak již na trojici pedálů ani nenarazíte, ostatně výše zmíněné Ferrari je toho typickým příkladem.

Hyundai se nicméně rozhodlo jít proti proudu. Šéf komunikace australského zastoupení značky Bill Thomas totiž uvedl, že trojice pedálů je především součástí strategie sportovního oddělení N. „I když se ostatní výrobci od manuálních převodovek odvracejí, je strategií i záměrem divize N nabízet manuály všude tam, kde je to možné. Model i30 N byl původně nabízen pouze s manuálem, ovšem i přesto se stal v Austrálii a na dalších trzích prodejním hitem. Řada vlastníků sportovních derivátů nám říká, že chtějí zachovat možnost nabídky manuálu. A my jim nasloucháme,“ říká.

Situace přitom u protinožců zašla až tak daleko, že tamní zastoupení dokonce vzalo na svá bedra část nákladů, jen aby model i30 N Sedan, kterého se Australané dočkají během několika málo týdnů, dorazil kromě automatu DCT také s manuálem. V důsledku toho je tak jediným modelem nabízeným pouze se dvěma pedály Hyundai Kona N, u kterého to ostatně i dává smysl. Zrovna v SUV, jakkoliv sportovních, je zájem o ruční řazení nižší než u kupátek, sedanů či liftbacků.

Hyundai přitom předpokládá, že v případě i30 N Sedan bude poměr mezi automatem a manuálem 70:30. O trojicí pedálů tedy nadále panuje nezanedbatelný zájem, navíc jde o velmi loajální klientelu, které může snadno přibývat. Pokud totiž u konkurence již na manuál nenarazí, pak zamíří tam, kde jej v nabídce mají. Je to koneckonců stejné jako třeba se sedany, od nichž ustupuje Ford či General Motors. Z rozhodnutí těchto značek má totiž velkou radost Toyota, jejíž prodeje stoupají.

