Alespoň pro jedno auto jsou sankce západu proti Rusku požehnáním, mohou jej učinit nesmrtelným před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Mělo už být dávno po něm, několikrát, pokaždé se ale stalo něco neočekávaného, co zvrátilo běh osudu. Stalo se to i tentokrát a za současné situace je krajně nepravděpodobné, že by se vývoj vrátil zpět do původních kolejí.

Možná jste tento týden zaznamenali, že Renault prodal svůj podíl v AvtoVAZu, výrobci Lad, ruskému státnímu institutu NAMI za 1 rubl. Je to ne až tak překvapivý, přesto dramatický vývoj, je ale jedním dechem třeba dodat, že nešlo až tak úplně o prodej. Renault se za složité geopolitické situace chtěl zbavit svých aktivit v zemi, na kterou tolik lidí hledí nevraživě, a současně se zbavit možné ekonomické zátěže z plynoucí z aktivit, kterým se nemůže naplno věnovat. Dát všechno za 1 rubl by se mu ale moc nevyplatilo.

NAMI tak má AvtoVAZ v podstatě zapůjčený, Renault má možnost si jej do 6 let koupit zpět za - uhádli jste - 1 rubl. Faktem ale je, že teď ve firmě nepůsobí a je otázkou, co s ní bude. Řada současných i budoucích modelů je postavena na základech francouzské techniky, která teď prostě nebude. Jistě, leccos se dá obejít, ale nahradit třeba celou platformu Renaultu a Nissanu rozumně nejde, ne v dohledné době.

Tohle vrhá nové světlo - či stín - na případ konečně pořádné nové Lady Niva, která měla po debutu originálu v roce 1977 dostat nástupce v podobě vizuálně i technicky moderního vozu. Byla to už hotová věc, novinka měla dorazit už během roku 2024, nyní to ale vypadá spíše tak, že nebude vůbec. Jistě, křišťálovou kouli nemá nikdo z nás, třeba konflikt na Ukrajině rychle skončí, Rusko se umoudří, západní firmy se vrátí... A třeba také v pekle začne sněžit. Ani na jedno bychom si dnes nevsadili.

Pokud bude platit nový status quo a Lada se vrátí do pozice ruského automobilového skanzenu, žádná nová Niva nebude. A bude to historicky pikantní, neboť to bude už poněkolikáté, kdy příchod skutečně nového vozu zhatí okolnosti. Původně měl Nivu I nahradit nový vůz vyráběný ve spolupráci s GM, ten se nakonec začal po finančních těžkostech AvtoVAZu prodávat jako Chevrolet Niva (a dnes se ve faceliftované podobě prodává jako Lada Niva Travel). Pak se v roce 2014 objevil téměř hotový koncept nástupce Chevroletu Niva pro rok 2016, přišel ale Krym. A nyní jsme se bavili o zase jiné nové Nivě pro rok 2024 a přišla Ukrajina. A to je jen moderní historie, nástupci původní legendy byly ve hře už dříve.

Je to fascinující, příznivci konspiračních teorií by možná řekli, že za Krym, Ukrajinu i všechno další mohou ruští papálaši, kteří si nepřejí konec původního off-roadu. Asi to tak nebude, faktem ale je, že i nyní hraje nesmrtelnosti první Nivy vše do karet. A dlouho nepravděpodobná oslava 50. narozenin ve výrobě se nyní zdá být docela schůdným scénářem. Příznivci tohoto vozu se asi zlobit nebudou...

Původní Niva (zde ve verzi Bronco) měla na kahánku už mnohokrát, ani její poslední pokus o nahrazení ale vyjít nemusí. Foto: AvtoVAZ



Příchod nové generace v roce 2024 je bez zapojení Renaultu prakticky nemožný. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.