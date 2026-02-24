Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání
Petr ProkopecKonečně někdo přestal hrát hloupé hry postavené kolem celé té elektrické přetvářky. Neexistuje žádná významná poptávka po elektrických autech, jejich uživatelské výhody pak hluboce zapadají vedle nevýhod. Tak proč si lhát do kapsy a zkoušet uspět s neprodejným?
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Konečně někdo přestal hrát hloupé hry postavené kolem celé té elektrické přetvářky. Neexistuje žádná významná poptávka po elektrických autech, jejich uživatelské výhody pak hluboce zapadají vedle nevýhod. Tak proč si lhát do kapsy a zkoušet uspět s neprodejným?
Na představení Alfy Romeo Giulia došlo 24. června 2015. Italská automobilka předpokládala, že v listopadu toho roku odstartuje výrobu, ovšem protože zkusila urychlit vývoj, musela řadu věcí dotahovat do konce po veřejném debutu. I proto se montážní linky v továrně Cassino v Piedimonte San Germano rozjely až 19. dubna 2016. Tamní výroba tak zakrátko bude slavit desetileté výročí. A na konci roku dokonce druhé, neboť stejný podnik začal následně produkovat také spřízněné SUV Stelvio.
Právě tento model již měl být nahrazen novou generací, přičemž Italové pod někdejším vedením Carlose Tavarese chtěli od spalovací techniky přejít jen na elektrický pohon. Že taková cesta ale není tou správnou, jsme se jim snažili naznačit řadu let. Dokud ale portugalská žába seděla na euroamerickém prameni, zdál se být koncern Stellantis k racionalitě slepý a hluchý. Nicméně 1. prosince 2024 si Tavares musel sbalit svých pět švestek, díky čemuž jeho šílené plány mohly vzít za své.
Zkraje se zdálo, že se zdravý vrací jen do americké části koncernu, která se ve velkém začala vracet k osmiválcům, rychle se ale ukázalo, že nový šéf Stellantisu si do latě postaví i EU a opravdu si k ní nebere servítky. Pořád je to ale globální šéf, to až neuvěřitelně přesná slova nového evropského ředitele koncernu daly naději, že lépe bude i zde. Ani tak ale mnozí nevěřili.
Ostatně je to jen pár týdnů, co nám jeden z českých dealerů Alfy Romeo pomalu se slzou v oku říkal, že pokud někdo chtěl opravdu zajímavé nové Alfy, může brát už jen ze skladu, neboť třeba šestiválcové verze zmíněných modelů ve výrobě loni skončily a produkce obnovena nebude, objednávku nikdo nepřijme. Nicméně vedení Stellantisu zasáhlo i v tomto případě a Alfa hlásí obrat, jaký jsme v Evropě ještě nezažili.
Italové totiž oznámili, že Giulia Quadrifoglio a Stelvio Quadrifoglio se na montážní linky vrátí již v březnu, a to i pro Evropu. Jejich výroba pak bude i dieselovými variantami pokračovat nejméně do příštího roku. Nové generace totiž dorazí až v tom následujícím, SUV tak oproti původním plánům bude mít tři léta zpoždění. Za tím pak stojí razantní změna přístupu, neboť ryzí elektromobily už to nebudou.
„Quadrifoglio je tím nejvíc autentickým vyjádřením sportovního naturelu Alfy Romeo a jejích aut, je navrženo pro skutečné fanoušky řízení a vždy je zaměřeno na řidiče. Jsme si jisti, že bude i nadále naší inspirací pro budoucnost,“ uvedl k obnovení výroby šéf automobilky Santo Ficili. Z jeho slov se tak zdá, že šestiválec by se nakonec mohl vrátit také v nové generaci. U té ostatně Alfa Romeo musí „změnit úplně všechno“. Tavaresovy plány jsou tak zjevně v koši a nikomu nechybí.
Další detaily zatím chybí, vlastně se tedy jen chytáme stébla naděje. Nicméně platforma STLA Large, na které budou nová Giulia a Stelvio stát, umožňuje zástavbu v podstatě jakéhokoli pohonu, takové šestiválcové turbo není problém. Čím víc ale budou nové generace „normální”, tedy primárně spalovací, tím více mají tato auta šanci na úspěch. A protože zbytek branže se zatím k takovému obratu neodhodlal, může Alfa Romeo rychle začít prodávat víc aut než dříve. Něco nám ale říká, že i konkurence své záměry změní, celá ta elektrická přetvářka je protivná stále většímu množství lidí...
Šestiválcové verze Guilie a Stelvia se zdály být mrtvé a zakopané pod zemí. V březnu ale zase ožijí a objednat si u Alfy budete moci také diesely, vše bez špetky elektrifikace. Foto: Alfa Romeo
Zdroj: Alfa Romeo
Bleskovky
- Poslední pětiválcová ikona Audi s pohonem quattro dostala ve sněhovém testu nabančeno od obyčejné Toyoty, to není dobré
před 9 hodinami
- BMW se chlubí tím, že novou M5 ve velkém vyrábí v barvách Porsche, to se může?
21.2.2026
- Policie nutila řidiče, aby nevěnovali pozornost řízení, pak je pokutovala za nevěnování pozornosti řízení
20.2.2026
Nové na MotoForum.cz
- Časový program «PT GP of Thailand» 10:00
- LiveWire S4 Honcho: malý elektrický skútr včera 10:00
- Test MotoGP v Buriramu: Překvapení jménem Aprilia 22.2.2026
- Vítězný Bulegův hattrick 22.2.2026
- Pneumatikový poker pro Arenase; podium pro Wepol s Ferrarim, 21. König, 25. Vostatek 22.2.2026
Nejnovější články
- Elektrická Kia se zrychlením supersportů nepřestává ruinovat majitele, dvouletá auta s mrzkým nájezdem se prodávají za míň než polovinu
před 2 hodinami
- Elone, jsi v tom sám, vzkazují do Ameriky německé značky po vyřazení výbavy, která z BMW 7 dělala tuhle ošklivku
před 4 hodinami
- Elektrický průšvih Volva graduje. Víc než 40 tisícům autům musí kvůli požárům vyměnit baterky za miliardy
před 5 hodinami
- Němečtí výzkumníci naplno odhalili hybridní lež moderních aut, jejich reálná spotřeba je třikrát vyšší než ta udávaná
před 7 hodinami
- Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání
před 8 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva