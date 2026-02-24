Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání

Konečně někdo přestal hrát hloupé hry postavené kolem celé té elektrické přetvářky. Neexistuje žádná významná poptávka po elektrických autech, jejich uživatelské výhody pak hluboce zapadají vedle nevýhod. Tak proč si lhát do kapsy a zkoušet uspět s neprodejným?

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání

před 8 hodinami | Petr Prokopec

Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání

/

Foto: Alfa Romeo

Konečně někdo přestal hrát hloupé hry postavené kolem celé té elektrické přetvářky. Neexistuje žádná významná poptávka po elektrických autech, jejich uživatelské výhody pak hluboce zapadají vedle nevýhod. Tak proč si lhát do kapsy a zkoušet uspět s neprodejným?

Na představení Alfy Romeo Giulia došlo 24. června 2015. Italská automobilka předpokládala, že v listopadu toho roku odstartuje výrobu, ovšem protože zkusila urychlit vývoj, musela řadu věcí dotahovat do konce po veřejném debutu. I proto se montážní linky v továrně Cassino v Piedimonte San Germano rozjely až 19. dubna 2016. Tamní výroba tak zakrátko bude slavit desetileté výročí. A na konci roku dokonce druhé, neboť stejný podnik začal následně produkovat také spřízněné SUV Stelvio.

Právě tento model již měl být nahrazen novou generací, přičemž Italové pod někdejším vedením Carlose Tavarese chtěli od spalovací techniky přejít jen na elektrický pohon. Že taková cesta ale není tou správnou, jsme se jim snažili naznačit řadu let. Dokud ale portugalská žába seděla na euroamerickém prameni, zdál se být koncern Stellantis k racionalitě slepý a hluchý. Nicméně 1. prosince 2024 si Tavares musel sbalit svých pět švestek, díky čemuž jeho šílené plány mohly vzít za své.

Zkraje se zdálo, že se zdravý vrací jen do americké části koncernu, která se ve velkém začala vracet k osmiválcům, rychle se ale ukázalo, že nový šéf Stellantisu si do latě postaví i EU a opravdu si k ní nebere servítky. Pořád je to ale globální šéf, to až neuvěřitelně přesná slova nového evropského ředitele koncernu daly naději, že lépe bude i zde. Ani tak ale mnozí nevěřili.

Ostatně je to jen pár týdnů, co nám jeden z českých dealerů Alfy Romeo pomalu se slzou v oku říkal, že pokud někdo chtěl opravdu zajímavé nové Alfy, může brát už jen ze skladu, neboť třeba šestiválcové verze zmíněných modelů ve výrobě loni skončily a produkce obnovena nebude, objednávku nikdo nepřijme. Nicméně vedení Stellantisu zasáhlo i v tomto případě a Alfa hlásí obrat, jaký jsme v Evropě ještě nezažili.

Italové totiž oznámili, že Giulia Quadrifoglio a Stelvio Quadrifoglio se na montážní linky vrátí již v březnu, a to i pro Evropu. Jejich výroba pak bude i dieselovými variantami pokračovat nejméně do příštího roku. Nové generace totiž dorazí až v tom následujícím, SUV tak oproti původním plánům bude mít tři léta zpoždění. Za tím pak stojí razantní změna přístupu, neboť ryzí elektromobily už to nebudou.

„Quadrifoglio je tím nejvíc autentickým vyjádřením sportovního naturelu Alfy Romeo a jejích aut, je navrženo pro skutečné fanoušky řízení a vždy je zaměřeno na řidiče. Jsme si jisti, že bude i nadále naší inspirací pro budoucnost,“ uvedl k obnovení výroby šéf automobilky Santo Ficili. Z jeho slov se tak zdá, že šestiválec by se nakonec mohl vrátit také v nové generaci. U té ostatně Alfa Romeo musí „změnit úplně všechno“. Tavaresovy plány jsou tak zjevně v koši a nikomu nechybí.

Další detaily zatím chybí, vlastně se tedy jen chytáme stébla naděje. Nicméně platforma STLA Large, na které budou nová Giulia a Stelvio stát, umožňuje zástavbu v podstatě jakéhokoli pohonu, takové šestiválcové turbo není problém. Čím víc ale budou nové generace „normální”, tedy primárně spalovací, tím více mají tato auta šanci na úspěch. A protože zbytek branže se zatím k takovému obratu neodhodlal, může Alfa Romeo rychle začít prodávat víc aut než dříve. Něco nám ale říká, že i konkurence své záměry změní, celá ta elektrická přetvářka je protivná stále většímu množství lidí...


Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání - 1 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 01Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání - 2 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 10Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání - 3 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 11Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání - 4 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 12Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání - 5 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 13Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání - 6 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 14Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání - 7 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 15Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání - 8 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 16Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání - 9 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 17Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání - 10 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 18Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání - 11 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 19Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání - 12 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 20Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání - 13 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 21Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání - 14 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 22Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání - 15 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 23Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání - 16 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 24Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání - 17 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 25Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání - 18 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 26Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání - 19 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 27Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání - 20 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 28Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání - 21 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 29Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání - 22 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 30Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání - 23 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 31Alfa Romeo otočila jako nikdo. Do výroby v březnu vrátí šestiválce a diesely, chystaná auta přepracuje k nepoznání - 24 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 32
Šestiválcové verze Guilie a Stelvia se zdály být mrtvé a zakopané pod zemí. V březnu ale zase ožijí a objednat si u Alfy budete moci také diesely, vše bez špetky elektrifikace. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Alfa Romeo

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.