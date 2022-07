Alfa Romeo prý už ví, proč její auta skoro nikdo nechce, z vysvětlení značky zůstává rozum stát před 5 hodinami | Petr Prokopec

Prodeje italské značky se propadly na jednotky procent někdejšího odbytu a dále míří k nule. Alfa Romeo se tak snaží o sebereflexi, její vlastní zdůvodnění masivního propadu je ale tak absurdní, že působí spíš jako aprílový žert.

Elektromobilitě vyjádřila svůj závazek už spousta výrobců. Patří mezi ně i Alfa Romeo, která chce dát vale spalovacím motorům již v roce 2027. To je opravdu ambiciózní záměr, neboť italská automobilka se tak připraví o řadu potenciálních zákazníků. Je pak sice pravdou, že jiné pro změnu může získat, zatím však naprostá většina publika dává palec nahoru benzinovým a dieselovým vozům i v Německu, natož pak u nás. Kromě toho Evropská unie již v rámci přerodu tak pevná v kramflecích není.

Hlavní strůjce Green Dealu Frans Timmermans se nově nechal slyšet, že zvolí raději uhlí než nepokoje. Za aktuální situace se může zdát, že řada lidí již o letošní zimě nebude mít ani na zaplacení účtů za topení, kvůli čemuž dle Timmermanse hrozí opravdu značné občanské bouře. Ty rozhodně nepovedou k většímu zájmu o elektromobilitu, spíše je ve hře „český národní sport”, tedy defenestrace, čemuž se místopředseda Evropské komise pochopitelně hodlá vyhnout.

Pokud nicméně budou ve velkém opět uvolněna uhelná stavidla, pak jednoduše nelze počítat s čistou elektřinou. A tedy ani s možností protlačit bateriová auta jako řešení klimatické krize. Alfa Romeo tak s dalšími jen strká hlavu do oprátky. A co hůře, Italové si dokonce i chtějí podkopnout vlastní stoličku. Šéf britského zastoupení značky Damian Dally totiž uvedl, že problémem automobilky v honbě za vyššími prodeji je její sportovní image. Proto byl zvolen nový směr, který se do budoucna bude ubírat. Alfa Romeo se tedy de facto odřízne od image, která ji po dekády definovala, a vydá se cestou průměrnosti.

„Pro Alfu jde o výzvu, jsme totiž vnímáni jako sportovní značka,“ uvedl Dally v reakci na to, že automobilka chce již do konce příštího roku zdvojnásobit své prodeje. Ty jsou stále tristnější, neboť loni globální registrace vyšplhaly pouze na 25 964 aut, tedy jednotky procent někdejšího odbytu. V tomto kontextu se tak i Porsche jeví jako masový výrobce, za uplynulý fiskální rok totiž značka ze Zuffenhausenu zákazníkům dodala 301 915 vozů. Tedy dvanáctinásobek toho, co má na kontě Alfa, která prodává mnohem levnější vozy.

Porsche je přitom další značkou se sportovním kreditem, při pohledu na soustavný růst registrací se však toto zaškatulkování jeví být spíše výhodou. Alfa Romeo se nicméně rozhodla kráčet opačným směrem a chce tak být více obyčejná. První vlaštovkou nového směru se přitom stalo SUV Tonale, na které příští rok naváže elektrická verze. S novým modelem chce nicméně automobilka přijít každoročně až do konce dekády. Její stávající tříčlenné portfolio by se tak mělo dočkat nemalé posily.

Je nicméně třeba se ptát, zda něco takového skončí úspěchem. Hlavním problémem Alfy Romeo totiž není její sportovní kredit, díky tomu spíše ještě pořád má nějaké příznivce a slušné prodeje třeba v segmentu sportovních sedanů a SUV. Důvodem, proč jsou prodeje tak nízké, je primárně reputace značky jakožto výrobce nekvalitních a nespolehlivých aut. Pokud tedy Italové chtějí zabodovat, musí zapracovat hlavně na tomto problému. Jak se ale zdá, někdejší priorita šéfa značky Jeana-Philippa Imparato již není tak podstatná.

Alfa Romeo tedy opravdu neskutečně riskuje. Již za pět let chce totiž vsadit na ústrojí, které je většinou lidí odmítáno. Navíc se hodlá zbavit sportovního renomé, které nahradí tuctovostí. Nevíme jak vám, ale nám to jako recept na úspěch opravdu nepřipadá. I proto Dally ponechává otevřená vrátka a dodává, že ke sportovnosti se možná jednou značka vrátí. Pokud si nyní ťukáte na čelo, nejste sami.

Nové Tonale je první vlaštovkou nové strategie značky, která má pocit, že jí sportovní kredit škodí. Začne proto sázet na tuctovost a elektromobilitu. To že je cesta k vyšším prodejům? Foto: Alfa Romeo

Petr Prokopec

