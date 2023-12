Alfy Romeo se prý konečně přestaly rozpadat hned po koupi. Šéf značky říká, že záručních oprav ubylo o polovinu před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alfa Romeo

Alfy Romeo mají pověst velmi nespolehlivých aut a z vlastní zkušenosti nemůžeme říci, že by to byl jen mýtus. Současný šéf značky to vzal jako fakt, se kterým je třeba se poprat. A prý mohutně boduje.

S italskými vozy se nepojí zrovna dobrá pověst, především pak co se spolehlivosti týče. Můžete to označit za mýtus, sami jsme ale měli dost italských aut - a o některých jsme i psali - na to, abychom věděli, že to zase takový mýtus není. Zrovna Alfy Romeo jsou vzhledem ke své ceně a vizuální i jízdní přitažlivosti v tomto ohledu dlouhodobě zdrojem velkých zklamání.

Italské automobilky takové zkazky léta popíraly jako neopodstatněné, to až nový šéf Alfy Romeo Jean-Philippe Imparato přiznal, že situace není dobrá a kvalita aut značky se musí zlepšit. Imparato i proto pozdržel premiéru nového SUV Tonale o šest měsíců, neboť chtěl, aby již první várka aut nevedla k sepisování posměšných komentářů na sociální sítě. A zdá se, že uspěl - nyní totiž uvádí, že náklady firmy spojené se záručními opravami masivně klesly na polovinu dřívějšího stavu.

Tonale je pro Alfu Romeo životně důležitým vozem nejen proto, že jde o první firemní novinku za dlouhých šest let. Předpokládá se totiž, že celkové registrace automobilky letos narostou na 70 či 80 tisíc aut, přičemž SUV se na nich má podílet ze 60 procent. Kvalita tak v jeho případě skutečně byla stěžejním faktorem. Důraz byl přitom kladen hlavně na plug-in hybridní verze, které se v nabídce značky objevují vůbec poprvé a jenž má být první elektro-vlaštovkou.

Alfa Romeo bude totiž jednou z prvních v rámci Stellantisu, jenž přepřáhne čistě na bateriový pohon. Respektive takové jsou dosavadní plány, ve kterých byl jako bod zlomu zmiňován rok 2027. Jenže zejména letos začíná docházet k výraznému propadu zájmu zákazníků o elektromobily, a tak nemusí jít o konečný stav věcí.

Že původní plány nejspíše doznají změny, naznačuje i pohled na poslední chystanou novinku. Tou je další SUV, jenž pod názvem Milano dorazí již příští rok. Jde přitom o sourozence Jeepu Avenger, který byl zpočátku nabízen pouze s elektrickým pohonem. Protože ale zájem o tuto verzi nebyl valný, objevila se pod kapotou i přeplňovaná jedna-dvojka, která dnes prodejům jasně dominuje. A s tou nakonec bude moci počítat také italská novinka, jakkoli původně se mluvilo jen o čistě elektrickém pohonu.

Nově tak má už jen s bateriovým pohonem dorazit další novinka naplánovaná na rok 2025. Dá se ale předpokládat, že reálně o celé věci rozhodnou až příští měsíce. Během nich se pak ostatně i potvrdí, zda Tonale skutečně lze považovat za tak kvalitní a spolehlivý vůz. A pokud se tak nestane, mohou Italové zapomenout i na jakékoli elektrické vavříny. Nikdo si totiž jejich produkty nekoupí, pokud budou drahé a budou se dál samovolně rozpadat.

Tonale se mělo ukázat již předloni, nakonec však výroba odstartovala až v únoru loňského roku. Šéf automobilky Jean-Philippe Imparato totiž chtěl, aby kvalita a spolehlivost vozu neodpovídala dosavadní pověsti italských aut. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

