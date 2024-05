Alfa Romeo skončila s dalším ze svých tradičních prvků, poděkovat lze znovu hlavně Bruselu včera | Petr Prokopec

/ Foto: Alfa Romeo

Auta tíhnou k čím dál větší unifikaci - designové, technické i jakékoli jiné. Stále užší mantinely definované hlavně evropskými normami nedávají prostor k ničemu jinému a nyní nepřímo utnuly tipec i registračním značkám Alf Romeo usazeným na straně.

Za poslední dekády jsme si u Alfy Romeo mohli zvyknout na dvě věci. Tou první byly skryté kliky zadních dveří, druhou pak čelní registrační značka usazená nikoli uprostřed, jako tomu bývá u konkurence, nýbrž na straně. Důvodem byla čelní maska ve tvaru erbu, která zasahovala až pomalu na zem. Podobně je tomu i u nové Alfy Romeo Milano, pardon Junior, u té ovšem značka už přešla na značku uprostřed.

Designový šéf Alfy Romeo Alejandro Mesonero-Romanos přiznal, že důvodem jsou přitvrzená bezpečnostní pravidla Evropské unie. Brusel totiž dospěl k názoru, že uprostřed usazená registrační značka je menším rizikem pro chodce. Což jen připomíná, že v europarlamentu nezřídka zasedají lidé s velmi malou ochotou přemýšlet. Pokud by totiž opravdu toužili po vyšší bezpečnosti, pak rozhodně nebudou bazírovat na kusu plechu. Místo toho zavelí k přechodu na samolepku, která neublíží ani mouše, i kdyby byla umístěna na kapotě motoru.

V tomto ohledu si ostatně můžeme vzít příklad z USA, kde pouze 29 států vyžaduje, aby vůz byl osazen registračními značkami vpředu a vzadu. U zbytku ale stačí pouze ta zadní, k čemu vůbec jsou na autě dvě registrační značky? Bohužel, zdravého rozumu se zřejmě v politice již nedočkáme, a tak je i s tabulkami značek Alf Romeo umístěných po stranách konec.

Mesonero-Romanos se s tím zjevně víc než smířil a nyní to dokonce razí jako správnou cestu. „Někteří zapřisáhlí Alfisti, kteří si myslí, že Alfa Romeo není Alfou Romeo, pokud nemá značku na straně, šťastní nebudou, ale v historii byla spousta překrásných Alf Romeo se značkou uprostřed. Já vlastním Alfettu a Giulii z roku 1968, které mají značku uprostřed, a jsou to nádherná auta,“ říká španělský designér, který se ke značce připojil před třemi lety.

Není to navíc jediná změna, na kterou si fanoušci italské automobilky musí zvyknout. Alfa Romeo totiž stejně jako značná část koncernu Stellantis má poměrně urychleně přepřáhnout na bateriový pohon. „Příští generace našich aut tak dostanou uzavřené logo,“ říká Mesonero-Romanos s tím, že emblém bude v podstatě jedním kusem plastu s grafickým polepem. To pak má být co největší, neboť má zdůraznit hrdost automobilky na její produkty.

V tomto duchu se přitom ponesou jak nové Stelvio, které dorazí příští rok, tak i chystaná Giulia, která dorazí rok po SUV. Oba modely přitom budou stát na platformě STLA Large, načež vyfasují plně elektrické ústrojí. Mesonero-Romanos pak dodává, že jejich vzhled „byl již dokončen a odsouhlasen. Giulia bude přitom v rámci sportovnosti přesně tím, co lidé očekávají, tedy super-cool kupé. Více vám ale pro tuto chvíli prozradit nemůžu“.

Zda je nač se těšit, necháme na posouzení každého z vás. Obecně se ovšem zdá, že Alfa Romeo najíždí na tuctovost jako prakticky všichni ostatní. Zrovna to ale může být u italské automobilky problém, neboť lidé u ní hledají právě výjimečnost, i když jde o tak drobné detaily, jakým je asymetrické umístění registrační značky. Říkali jsme to již dříve, zaznít to ale musí i dnes - tímto způsobem se prodejům pomoci opravdu nedá.

Ještě předloni představené Tonale ctilo firemní tradice a registrační značku mělo na straně, ... Foto: Alfa Romeo



...nové Milano, pardon Junior, ale tohle jméno nám vážně nejde přes rty, kráčí už jinou cestou. A další novinky na tom budou stejně. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.