Propadáky Alfy Romeo se dočkaly dalšího pokusu o vzkříšení, teď mají ještě víc koní před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alfa Romeo

Pochybujeme, že to s jejich prodejními výsledky cokoli podstatného udělá. A při pohledu na celková čísla začínáme pochybovat i o tom, zda je ještě vůbec pomoci Alfě jako takové.

Letos v červnu uplyne už 8 let od chvíle, kdy Alfa Romeo přišla se svým domnělým zachráncem, ze kterého se nakonec vyklubal jeden obrovský propadák. Jde o novodobý sedan Giulia, který po dekádách vrátil Alfám pohon zadních kol. S tím byl spojen docela okouzlující design, stejně jako zajímavá technika. Vrcholné provedení Quadrifoglio totiž vyfasovalo 2,9litrový přeplňovaný šestiválec, jenž posílal na zadní kola 510 koní. Stovku jste tak měli na tachometru za 3,9 sekundy, nejvyšší rychlost překračovala třístovku a k dispozici bylo i ruční řazení.

Italové tak právem doufali v obrat, ničeho takového se ale nedočkali. A nejinak tomu bylo poté, co v roce 2016 debutovalo SUV Stelvio sdílející techniku Giulie. Alfa Romeo dál paběrkovala a paběrkuje dodnes - loňských 5 371 Giulií (všech typů) prodaných za celý rok na celém kontinentu je až neuvěřitelný propadák. A 16 009 prodaných Stelvií nepůsobí o moc lépe v momentě, kdy BMW prodává modely X3 a X5 po statisících. Ostatně ani nové malé Tonale s 11 563 prodeji za - pro něj necelý - rok (a jen 2 576 vozy v prosinci) nepůsobí jako spása.

Také to je nakonec důvod, proč automobilka opět ztratila víru v obrat a pod křídly koncernu Stellantis za pár let kompletně vsadí jen na elektrická auta. Považujeme to spíše za poslední hřebíček do rakve, však pokud Italové nezvládají uspět s výše popsanou technikou, se kterou vyčuhuje z davu, s tuctovými bateriovým pohonem opravdu nezaujmou. Než však automobilka bude konfrontována s dalším zklamáním, nějaký pátek to ještě zabere.

V důsledku toho tedy Italové přišly s facelifty obou svých dosavadních propadáků. Ten je po osmi letech první výraznější modernizací, dosud totiž Alfa Romeo jen vylepšovala některé prvky. V roce 2019 tak upravila pohonné jednotky, aby plnily přísnější emisní normu (a připravila Giulii QV o ruční řazení), zatímco později přišla řada na multimédia nebo čalounění. Nyní se i lehce pozměnil vzhled, jenž více odpovídá už zmíněnému novému Tonale.

Pokud si novinek na první dobrou nevšimnete, nezoufejte, skutečně jde o relativní detaily. Máme tu totiž především nové nárazníky, jiná litá kola a pozměněnou grafiku světel. I proto se ve finále hodláme zaměřit hlavně na nový vrchol řady, a sice variantu Quadrifoglio 100 Anniversario. Ta je vzpomínkou na 15. duben 1923, kdy slavný zelený čtyřlístek zažil svůj debut. Ugo Sivocci tehdy s upravenou Alfou Romeo RL „Corsa“ vyhrál závod Targa Florio, což bylo na v tu dobu teprve 13 let starou značku pozoruhodné.

Novinka proto bude omezena sto kusy, naštěstí jak v případě sedanu, tak SUV. Prodeje obou modelů tedy sama o sobě jistě nespasí a pochybujeme, že bude mít jakkoli podstatný marketingový efekt. V obou případech pod kapotou zůstává motor V6 twin-turbo, jeho výkon nicméně povyskočil na 520 koní. To nejspíše jízdní dynamiku příliš nezlepšilo, Giulia tedy i nadále bude spojena s 3,9sekundovým sprintem. Stelvio pak má na kontě čas 3,8 sekundy, neboť standardem je v jeho případě pohon všech kol. Giulia je ale proti tomu zadokolka. Automat je nadále jedinou volbou pro oba modely.

Kromě vyššího výkonu jsou Giulia i Stelvio osazeny karbon-keramickými brzdami se zlatými třmeny a adaptivním podvozkem. Nechybí ani výfuk Akrapovič, zatímco dovnitř se s faceliftem nastěhoval 12,3palcový digitální přístrojový štít. Společnost mu dělají karbonové dekory, čalounění kombinující kůži, Alcantaru a ozdobné zlaté švy či modernizovaná multimédia. Ta nicméně stejně jako dříve spoléhají na 8,8palcový dotykový displej.

Cena oslavných speciálních edic zatím oznámena nebyla, zákazníci u nich nicméně budou moci volit mezi červenou Rosso Etna, černou Nero Vulcano či vyobrazenou zelenou Verde Montreal. Každý odstín pak nepřekvapivě doplňují emblémy s oním čtyřlístkem, jenž se dočkal „chromatické modernizace“ kvůli vyšší přitažlivosti. Lépe tak koresponduje s barvou třmenů, stejně jako s již zmíněnými pozměněnými světly využívajícími plnohodnotné LEDky.

Zdroj: Alfa Romeo

Petr Prokopec

