Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon

Touto dobou jsme se měli dočkat jejich nových generací, které měly - jaké překvapení - být jen elektrické. Až tváří v tvář prodejnímu fiasku Alfa otočila, což lze chápat i jako dobrou zprávu. Stejně tak to ale ukazuje hluboké selhání managementu v plánování nových modelů.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon

před 2 hodinami | Petr Prokopec

Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon

/

Foto: Alfa Romeo

Touto dobou jsme se měli dočkat jejich nových generací, které měly - jaké překvapení - být jen elektrické. Až tváří v tvář prodejnímu fiasku Alfa otočila, což lze chápat i jako dobrou zprávu. Stejně tak to ale ukazuje hluboké selhání managementu v plánování nových modelů.

O nových generacích Alfy Romeo Giulia a Stelvio se mluví už pěkných pár pátků, však chystané SUV už jsme dokonce mohli vidět na uniklých snímcích z patentového úřadu. Oficiální premiéra nového Stelvia tedy měla proběhnout ještě letos, zatímco v roce 2026 by odstartoval jeho prodej. U sedanu Italové počítali s jeho příchodem s maximálně několikaměsíčním odstupem, za čímž stála změna karosářského stylu. Nová generace se totiž měla lehce vzdálit od toho tradičního a zamířit též blíže k SUV.

S tímto krokem jsme si spojovali nemalé pochybnosti, stejně jako s dalším rozhodnutím italské automobilky. Ta totiž chtěla benzinový a dieselový pohon nahradit pouze elektrickým, což pro Giulii a Stelvio znamenalo rozsudek smrti ještě před narozením. S koncem Carlose Tavarese v čele koncernu Stellantis, pod který Alfa Romeo spadá, se ale začal do automobilky vracet zdravý rozum, což ve výsledku znamená zásadní změny jednotlivých projektů i těsně před jejich dokončením.

Představení zmíněných novinek tak bylo odloženo na neurčito, neboť jen elektrické už nebudou, jak informuje Autocar. Jejich přepracování na „normální” pohon zkrátka chvíli potrvá, a aby z nabídky značky nevypadly bez nástupce hned dva modely ze čtyř, stávající Giulia a Stelvio zůstanou ve výrobě až do roku 2027, jak potvrdil kolegům Santo Ficili, současný šéf Alfy Romeo.

To je na jednu stranu dobrá zpráva a projev zdravého rozumu, na druhou stranu také následek zjevně špatného strategického rozhodnutí o dalším směřování značky. Alfa by pro větší prodejní úspěchy potřebovala skutečné spalovací novinky, které logicky též nemá. A starými modely nebude publikum uchvacovat věčně.

Však životní cyklus Giulie se tím natáhne na 12 let, zatímco u SUV bude jen o rok kratší. To je opravdu hodně dlouhá doba, ostatně u takového BMW se překrývá hned se třemi generacemi řady 3. Němci totiž s přišli F30 vyrukovali v roce 2011, aby jej o sedm let později nahradili současnou G20. A příští rok vytáhnou generaci G50.

Lze jistě souhlasit s tím, že Giulia i Stelvio dokážou za srdce chytnout i dnes. Jenže jsou tu zkrátka už příliš dlouho, pročež klientelu pasoucí po moderní produkci nedokážou oslovit. Pochopitelně to má i své kouzlo, zvlášť když v prodeji zůstanou také verze Quadrifoglio Verde alias QV s šestiválcovými motory bez jakékoli elektrické asistence. Kolik se ale zrovna těch prodá?

Italové navíc mohou mít problémy se stále se utahujícími šrouby regulací Evropské unie. Giulia i Stelvio mj. stále používají vyosené umístění přední registrační značky, což se EU rozhodla zakázat. Očekáváme dočasnou výjimku, takových ale Brusel z podstaty nebude chtít dávat příliš mnoho. Alfa zkrátka teď už jen hasí požár, možnost rozumně rozhodnout o povaze svého portfolia pro následující roky měla už před mnoha lety. A zjevně selhala.

Zas a znovu se tak jen ukazuje, co nastane ve chvíli, kdy se otočíte zády k zákazníkům a začnete jít na ruku ideologii - ta si od vás nic nekoupí a vy si nic nekoupíte za ni. Moudrý byl ten, kdo se následkům takových rozhodnutí vyhnul tím, že je neučinil, Alfa bohužel patří mezi většinu automobilek, které to nedokázaly ani v nejmenším. A nyní hraje s kartami, které jí zůstaly v ruce, jak se dá.


Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 1 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 01Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 2 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 02Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 3 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 03Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 4 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 04Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 5 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 05Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 6 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 06Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 7 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 07Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 8 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 08Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 9 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 09Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 10 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 10Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 11 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 11Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 12 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 12Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 13 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 13Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 14 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 14Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 15 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 15Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 16 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 16Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 17 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 17Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 18 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 18Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 19 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 19Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 20 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 20Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 21 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 21Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 22 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 22Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 23 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 23Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 24 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 24Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 25 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 25Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 26 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 26Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 27 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 27Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 28 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 28Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 29 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 29Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 30 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 30Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 31 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 31Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon - 32 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 32
Giulia a Stelvio prošly v roce 2023 faceliftem, se kterým zjevně budou muset vydržet ještě nějaký ten pátek, neboť jejich životní cyklus byl prodloužen až do konce roku 2027. Jak moc velký o ně bude tou dobou zájem, je velkou neznámou. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše