Alfa Romeo zrušila konec modelů Giulia a Stelvio, budou dál k mání i s motory V6. Nástupce musí předělat na „normální” pohon
Petr ProkopecTouto dobou jsme se měli dočkat jejich nových generací, které měly - jaké překvapení - být jen elektrické. Až tváří v tvář prodejnímu fiasku Alfa otočila, což lze chápat i jako dobrou zprávu. Stejně tak to ale ukazuje hluboké selhání managementu v plánování nových modelů.
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Touto dobou jsme se měli dočkat jejich nových generací, které měly - jaké překvapení - být jen elektrické. Až tváří v tvář prodejnímu fiasku Alfa otočila, což lze chápat i jako dobrou zprávu. Stejně tak to ale ukazuje hluboké selhání managementu v plánování nových modelů.
O nových generacích Alfy Romeo Giulia a Stelvio se mluví už pěkných pár pátků, však chystané SUV už jsme dokonce mohli vidět na uniklých snímcích z patentového úřadu. Oficiální premiéra nového Stelvia tedy měla proběhnout ještě letos, zatímco v roce 2026 by odstartoval jeho prodej. U sedanu Italové počítali s jeho příchodem s maximálně několikaměsíčním odstupem, za čímž stála změna karosářského stylu. Nová generace se totiž měla lehce vzdálit od toho tradičního a zamířit též blíže k SUV.
S tímto krokem jsme si spojovali nemalé pochybnosti, stejně jako s dalším rozhodnutím italské automobilky. Ta totiž chtěla benzinový a dieselový pohon nahradit pouze elektrickým, což pro Giulii a Stelvio znamenalo rozsudek smrti ještě před narozením. S koncem Carlose Tavarese v čele koncernu Stellantis, pod který Alfa Romeo spadá, se ale začal do automobilky vracet zdravý rozum, což ve výsledku znamená zásadní změny jednotlivých projektů i těsně před jejich dokončením.
Představení zmíněných novinek tak bylo odloženo na neurčito, neboť jen elektrické už nebudou, jak informuje Autocar. Jejich přepracování na „normální” pohon zkrátka chvíli potrvá, a aby z nabídky značky nevypadly bez nástupce hned dva modely ze čtyř, stávající Giulia a Stelvio zůstanou ve výrobě až do roku 2027, jak potvrdil kolegům Santo Ficili, současný šéf Alfy Romeo.
To je na jednu stranu dobrá zpráva a projev zdravého rozumu, na druhou stranu také následek zjevně špatného strategického rozhodnutí o dalším směřování značky. Alfa by pro větší prodejní úspěchy potřebovala skutečné spalovací novinky, které logicky též nemá. A starými modely nebude publikum uchvacovat věčně.
Však životní cyklus Giulie se tím natáhne na 12 let, zatímco u SUV bude jen o rok kratší. To je opravdu hodně dlouhá doba, ostatně u takového BMW se překrývá hned se třemi generacemi řady 3. Němci totiž s přišli F30 vyrukovali v roce 2011, aby jej o sedm let později nahradili současnou G20. A příští rok vytáhnou generaci G50.
Lze jistě souhlasit s tím, že Giulia i Stelvio dokážou za srdce chytnout i dnes. Jenže jsou tu zkrátka už příliš dlouho, pročež klientelu pasoucí po moderní produkci nedokážou oslovit. Pochopitelně to má i své kouzlo, zvlášť když v prodeji zůstanou také verze Quadrifoglio Verde alias QV s šestiválcovými motory bez jakékoli elektrické asistence. Kolik se ale zrovna těch prodá?
Italové navíc mohou mít problémy se stále se utahujícími šrouby regulací Evropské unie. Giulia i Stelvio mj. stále používají vyosené umístění přední registrační značky, což se EU rozhodla zakázat. Očekáváme dočasnou výjimku, takových ale Brusel z podstaty nebude chtít dávat příliš mnoho. Alfa zkrátka teď už jen hasí požár, možnost rozumně rozhodnout o povaze svého portfolia pro následující roky měla už před mnoha lety. A zjevně selhala.
Zas a znovu se tak jen ukazuje, co nastane ve chvíli, kdy se otočíte zády k zákazníkům a začnete jít na ruku ideologii - ta si od vás nic nekoupí a vy si nic nekoupíte za ni. Moudrý byl ten, kdo se následkům takových rozhodnutí vyhnul tím, že je neučinil, Alfa bohužel patří mezi většinu automobilek, které to nedokázaly ani v nejmenším. A nyní hraje s kartami, které jí zůstaly v ruce, jak se dá.
Giulia a Stelvio prošly v roce 2023 faceliftem, se kterým zjevně budou muset vydržet ještě nějaký ten pátek, neboť jejich životní cyklus byl prodloužen až do konce roku 2027. Jak moc velký o ně bude tou dobou zájem, je velkou neznámou. Foto: Alfa Romeo
Zdroj: Autocar
