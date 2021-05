Alfu Romeo tahá z bryndy jediný zákazník, najednou u ní koupil 1 770 aut před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alfa Romeo

Volkswagen by to asi na nohy nepostavilo, když ale nějakého modelu prodáte v celé Evropě 7 436 kusů za rok a najednou si jich někdo objedná skoro 1 800 navíc, je to něco. Přesně to se poštěstilo Alfě Romeo.

Alfa Romeo Giulia je vozem, po kterém touží značná část motoristické obce. Je pohledný, v případě vrcholné verze QV můžete počítat s motorem s kořeny u Ferrari a za volantem si budete připadat výjimečně, což má spojitost s tím, že většina vašich sousedů nakonec dala přednost Audi, BMW či Mercedesu. Právě tuto vlastnost ovšem můžeme považovat za pověstnou oboustrannou minci. Alfa Romeo by totiž dala kdovíco za to, aby ona exkluzivita klesla a její sedan se konečně začal pořádně prodávat.

Pohled na letošní registrace totiž již opravdu začíná brát u srdce, neboť evropské lednové a únorové prodeje byly nejhorší v historii. Slavný pak nebyl ani březen, kdy značka nepadla na dno jen proto, že loni bylo ještě hůře, což vlastně platí o celém loňsku - pouhých 7 436 aut prodaných v celé Evropě je jedním slovem tragédií. Mateřský koncern Stellantis by si tedy měl opravdu rozmyslet, zda chce do této značky pumpovat nemalé peníze a držet ji minimálně příštích 10 let naživu, jak má momentálně v úmyslu.

Je nicméně třeba dodat, že Alfě Romeo nehodilo záchranný kruh jen vedení koncernu, z bryndy jí tahá i někdo jiný. Značka se totiž aktuálně chlubí prodejem 1 770 Giulií naráz, které zatím nefigurují v žádných statistikách. Dané číslo je přitom vyšší než veškeré evropské registrace za první kvartál, načež je opravdu překvapivé, že všechny kusy pořídil jeden zákazník. Tím se stala italská vláda, která obnovuje vozový park policie. A jelikož ta již od roku 2016 užívá právě Giulii, byl aktuální nákup věcí logickou.

Stejně jako tedy čeští strážci zákona spoléhají zejména na Škodu Octavia, jejich italští kolegové mají k dispozici taktéž národní poklad. Jen po řidičské stránce o poznání zajímavější, neboť pohon dostal na starosti přeplňovaný benzinový dvoulitr, který disponuje 200 koňmi. Ty pak na zadní nápravu přenáší osmistupňová automatická převodovka, se kterou se zrychlení z klidu na stovku odehraje za 6,6 sekundy a nejvyšší rychlost činí 230 km/h.

Lze pak už jen dodat, že tradice policejních aut odstartovala u Alfy Romeo již v 50. letech minulého století. Automobilka tak evidentně má zajištěný alespoň minimální roční odbyt. Zda to ale bude stačit na ono desetileté přežití, si přeci jenom nejsme jisti.

Stejně jako česká policie využívá vozy Škody, tak ta italská nakupuje u Alfy Romeo. Momentálně přitom modernizovala svou flotilu a objednala hned 1 770 Giulií. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Auto Edizione

Petr Prokopec