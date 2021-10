S VW i Škodou to zůstává nahnuté, na svém největším trhu padají o 40 a 68 procent před 2 hodinami | Petr Miler

Klíčové značky koncernu Volkswagen letos trápí enormní propady popularity a výjimkou není ani země, kde nelze vše svádět na zádrhele v dodavatelských řetězcích. VW i se Škodou dál táhnou dolů prodeje aut v celé Číně.

Nad nebývalými propady prodejů Volkswagenu a Škody v Číně jsme se letos pozastavovali již několikrát. Ve větší míře jsme tak učili na přelomu druhého a třetího kvartálu, kdy nejprve Škoda přiznala, že situace je opravdu zlá a později se ukázalo, že pozice Volkswagenu též rychle slábne. Spekulovali jsme tehdy o možných důvodech souvisejících s odfláknutou pasivní bezpečností některých čínských modelů VW. Mluvčí německé automobilky nám k tomu tehdy řekl, že situace je daná nedostatkem čipů a brzy bude: „Alles in Ordnung,” tedy vše v pořádku. Situace se prý měla zlepšit už v druhé polovině roku.

Dnes už bezpečně víme, že nic takového se nestalo a situace se spíše dále zhoršuje. V Číně ale pořád není tak kritická - tamní výrobci, mezi které se díky lokálním joint-venture řadí i VW se Škodou, nemají s nedostatkem dílů takový problém jako ti evropští. Za velkou zdí se tak v září podle dat tamní asociace CAAM prodalo 2,067 milionu vozů, což je o 19,6 % méně než loni. To je pochopitelně výrazný propad, je ale třeba se ptát, kdo je jeho strůjcem a kdo jeho obětí. V tomto případě to bohužel pro koncern VW nevypadá tak, že by padal s trhem, ale spíše táhne celý trh dolů.

VW totiž v září prodal 176 757 vozů, což je pravda více než okolo 110 tisíc prodaných aut v červnu a červenci, pořád je to ale o masivních 115 tisíc a 40 procent aut méně než loni. Uvážíme-li, že celý meziroční propad čínského trhu nominálně představuje pár set tisíc aut, má na něm VW coby tamní největší značka lví podíl. A jeho „dcery” mu moc nepomáhají.

Škoda spadla na pouhých 6 600 prodaných aut, to je pokles dokonce o 68 %, Audi je jen s 28 742 prodanými auty dole o víc jak 60 %. A opravdu to není tak, že by všechno padalo s jedné příčiny - nízkonákladová Jetta, kterou VW stoprocentně nebude prioritizovat při výrobních nesnázích, zaznamenala 17 888 prodeji meziroční růst o skoro 20 % a má za sebou dokonce nejlepší prodejní měsíc od počátku své existence.

V Číně tak rozhodně není „Alles in Ordnung” a ve stínu všeho, co jsme od VW slyšeli a co vidíme na základě hrubých dat, už nevíme, čemu máme věřit. Příčiny budou zřejmě komplexní a Němci si z nich vybírají jen ty, které staví celou mizérii do alespoň trochu lepšího světla. Jedna věc je ale jistá - Škoda v Číně rozhodně nedojíždí na nedostatek dílů a s pouhými 34 400 prodanými vozy za 9 letošních měsíců bude mít co dělat, aby vyrovnala výsledek z vůbec prvního celého roku, kdy v Číně působila. To na kalendáři svítila číslice 2008 a Škoda si připsala 60 340 prodejů. V roce 2018 jich bylo 352 000, letos zatím není ani na desetině tohoto čísla...

VW se v Číně daří tak málo jako dlouho ne, pár modelů ale na zákazníky funguje. Třeba Tiguan (zde ve verzi X) i nyní meziročně prodejně roste, s ním i menší SUV Tharu. Naprostá většina typů ale zachází na úbytě. Foto: Volkswagen

