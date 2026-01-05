Alpina je definitivně mrtvá, roku 2026 už se automobilka nedožila. Co přijde teď, je velkou otázkou
Petr ProkopecVýrobce exkluzivních automobilů, jak si Alpina sama po dekády říkala, se dožil šedesátky a dál nic. Coby samostatný výrobce mizí z mapy, značka se nyní stává součástí BMW. A jsme zvědavi, co s ní provede.
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Výrobce exkluzivních automobilů, jak si Alpina sama po dekády říkala, se dožil šedesátky a dál nic. Coby samostatný výrobce mizí z mapy, značka se nyní stává součástí BMW. A jsme zvědavi, co s ní provede.
Společnost Alpina byla Burkardem Bovensiepenem založena v roce 1965. Od počátku se zaměřovala na úpravy vozů BMW, v roce 1983 se ale oficiálně posunula do roviny samostatného výrobce automobilů. A jako nezávislá automobilka fungovala až do 31. prosince 2025. Tato éra však počínaje s letošním rokem skončila - Alpina je jako automobilka mrtvá a dál bude existovat jen jako značka v rámci struktur BMW.
Mnichov tento záměr ostatně oznámil už 1. března 2022. V ten samý den pak mnichovští potvrdili, že jim skutečně připadla veškerá práva spojená s Alpinou. Následující skoro čtyři roky tak byly přechodným obdobím, kdy ve výrobě postupně skončily všechny dosavadní Alpiny a firma zavřela krám.
Nově si tak zvykejme na označení BMW Alpina, přičemž bude sloužit jako můstek mezi produkcí mnichovské automobilky a Rolls-Roycem. Název nové značky se na budoucích vozech objeví na jejich zádi vyvedený v klasickém asymetrickém fontu, který nebude nikterak zdobný, ale naopak prostý, jak si doba žádá. V souladu s tím pak tato „über-BMW“ budou nabízet nevídanou úroveň luxusu, kultivovanosti a exkluzivity, nad kterou bude čnít už jen produkce Rolls-Royce. Tedy aspoň tak si to malují v Mnichově, budoucí realita zůstává velkou otázkou.
Má-li ale dojít naplnění záměrů Bayerische Motoren Werke, nebude Alpina sestupovat do nižších segmentů, jako tomu bylo dosud, kdy jste si mohli pořídit upravenou řadu 3 či třeba X3. Místo toho se nabídka alespoň v prvních letech bude soustředit na vrcholné segmenty. Příští generace X7 tedy dostane i zástupce s logem Alpiny, a to ve spalovací i elektrické formě. Výkon by přitom měl narůst na víc než 900 koní, pročež zde budeme mít vůbec nejsilnější SUV v historii obou entit.
Alpina ovšem nezůstane jen u toho, vrátit by se totiž měla rovněž limuzína B7 postavená na bázi řady 7. Tentokrát ovšem nepůjde o zcela novou generaci, místo toho by vrcholná verze měla dorazit v rámci faceliftu současného provedení, který je naplánován na letošní rok. Zajímavé je, že provedení od Alpiny dostane speciální kódové označení G72, pročež se možná počítá s většími karosářskými i mechanickými úpravami.
Nedá se ovšem předpokládat, že by si Alpina mohla určovat separátní směr, který by do budoucna měla kráčet. BMW se totiž osvědčila sázka na technologickou otevřenost, kdy klientele nabízí čistě spalovací, hybridní i elektrická auta. Jakkoli tedy pod logem Alpiny vždy dorazí víc koní, samotný pohon bude mít svůj základ v regulérních BMW. To je ostatně i důvod, proč se nakonec rodina Bovensiepenova rozhodla skončit.
Burkhardtův syn Andreas totiž již před třemi lety uvedl, že zákazníci Alpiny jsou zvyklí jezdit se svými šesti- nebo osmiválcovými vozy ročně až 50 tisíc kilometrů, a to navíc ve vysokých rychlostech. Něco takového se dnes ovšem neslučuje s jiným než spalovacím pohonem. A byť se od té doby leccos změnilo, rozhodnutí zkrátka padlo tehdy.
Bovensiepenové se tak do budoucna hodlají v Buchloe v dosavadní továrně věnovat pouze produkci z let 1965 až 2025, pro kterou budou i vyvíjet nové komponenty, aby existující flotilu udrželi co nejdéle při životě. Zcela nové vozy ale již ponesou logo BMW Alpina a budou vyráběny na základě pokynů mnichovského vedení. Láhev exkluzivního vína z Bovensiepenových sklepů ale zákazníci nejspíše už spolu s jejich koupí nedostanou.
Až na vrcholky hor... vystoupá Alpina. Nově se tato firma bude soustředit na vyšší luxus nabízený vozy mnichovské značky. Jak to dopadne, se uvidí. Foto: BMW
Zdroj: BMW
