Alpina po dekádách končí se svým legendárním logem, náhrada snad poprvé není nesmysl od pohledu

Alpina po dekádách končí se svým legendárním logem, náhrada snad poprvé není nesmysl

Alpina se do nové éry vydává s pozměněnou identitou, která na první pohled kráčí ve stopách nesmyslů, na něž vsadili někteří konkurenti. Na ten druhý je ale třeba uznat, že tohle je po 23 či spíš 51 letech vítaným osvěžením, které logu přidává na srozumitelnosti.

Chcete si založit svou vlastní firmu a nevíte, kde začít? Máme pro vás tip, jak se rychle prosadit na poli grafických agentur, které vytváří pro velké firmy nové podoby jejich log. V posledních letech na to totiž stačí opravdu málo personálu i technického vybavení a ještě méně kreativity. Vlastně vám bude stačit repasovaný notebook s freewarovým grafickým programem a toaleta pro trochu soukromí.

Je v tom špetka nadsázky, ale ne zase tolik. Nejen v automobilovém světě se stalo normou logo zbavit barev a plastičnosti a plesk, novinka je na světě. Výsledkem je ploché dvoubarevné totéž, což použil v minulosti kdekdo od VW přes Audi až nejnověji po Mercedes. Jsme toho dlouholetými kritiky, neboť to nedává žádný smysl snad krom toho, že emblémy ctící tyto principy je levnější vyrobit.

Automobilky obvykle argumentují „digitální érou”, ale co tím vlastně chtějí říci? Něco takového dávalo smysl, když jsme si posílali na displej Nokie 5110 dvoubarevné emblémy kdečeho postavené z 15 pixelů, ale dnes umí telefon za pár tisíc zobrazit barevné a prostorové objekty líp než vaše první plochá televize. Plochá černobílá loga vypadají lacině už obrazově a jak pak působí obzvlášť na drahých autech? Od Volkswagenu nečekáte nic extra nóbl, tam ještě budiž, ale Audi s plochými plastovými pseudokruhy (je to spíš takový piškot)? Ta působí opravdu lacině a jsou za to terčem kritiky.

I my budeme kritičtí ke každému, kdo se touto cestou vydá. A pokud Alpina, kterou letos čeká přelomový moment v její existenci, kdy přestane být samostatnou automobilkou, ale stane se už jen značkou BMW, zůstane též jen u černobílých plochých emblémů, šťastní z toho nebudeme. Nejsme si ale jisti, že to je podstata změny loga vyobrazená níže, kterou ve veřejné databázi německého patentového úřadu vyštrachali kolegové z Car Buzzu.

Zachycená podoba je černobílá a plochá, nutně ale neimplikuje jedinou možnou podobu loga. Podstata je jinde - logo se zbavilo jakéhosi erbu se škrticí klapkou a vačkou a totéž zasadilo do vnitřní kulaté části po vzoru loga BMW. Samotný nápis Alpina byl pak mírně pozměněn a zasazen do zvětšené vnější kulaté části loga. A podle nás to vypadá homogenněji, líbivěji a moderněji než logo používané Alpinou vlastně už od roku 1974, které se v roce 2002 stalo navíc akorát plastickým.

Výsledek posuďte sami, ale podle nás tohle není úplný nesmysl od pohledu a logo to posouvá dál, aniž by mu to bralo jeho svébytnost a neobvyklost. Zůstane-li také barevné a plastické, budeme blízko 10 bodům z 10 možných, až čas ukáže víc.

Evoluce loga Alpiny používaná od roku 1967 dodnes. Barevná verze se zrodila v roce 1974, plastické provedení používané do dnešních dnů dostala v roce 2002. Grafika: Alpina, koláž Autoforum.cz



Náhrada mění primárně podstatu ztvárnění loga a podle nás k lepšímu. Snad nezůstane jen černobílá a plochá. Grafika: DPMA Deutsches Patent- und Markenamt, CC0 Public Domain

