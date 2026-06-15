Alpina zemřela, výsledkem ale je, že místo jedné máme dvě. Tohle je nová skrytá zbraň jako B5, jen si tak neříká
Petr ProkopecJe vám tohle auto povědomé? No ano, tak nějak by vypadala Alpina B5 GT, kdyby stále šlo o nezávislou automobilku jako doteď. Ta s koncem roku 2025 skončila a značku pohltilo BMW, rodina zakladatelů firmy ale jako by dál dělala totéž. Jen škoda, že novince nevzala hybridní pohon.
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Alpina zemřela, výsledkem ale je, že místo jedné máme dvě. Tohle je nová skrytá zbraň jako B5, jen si tak neříká
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Je vám tohle auto povědomé? No ano, tak nějak by vypadala Alpina B5 GT, kdyby stále šlo o nezávislou automobilku jako doteď. Ta s koncem roku 2025 skončila a značku pohltilo BMW, rodina zakladatelů firmy ale jako by dál dělala totéž. Jen škoda, že novince nevzala hybridní pohon.
Před pár týdny se BMW pochlubilo svou první vlastní Alpinou, tedy autem ze své stáje, které dál používá jen značku dříve samostatné firmy. Mysleli jsme, že Alpina je tím fakticky mrtvá, neboť se z ní stane jen něco jako Maybach pro současný Mercedes. Jak se ale ukazuje, výsledkem snadno může být, že místo mrtvé Alpiny a přežívající značky stejného znění může být výsledkem, že Alpiny budeme mít dvě. Jednu tovární, která si tak říkat bude, a jednu nezávislou, která musela změnit jméno.
I první Alpina z dílen BMW totiž není vůbec nezajímavý stroj, naopak láká vzhledem, pohonem a vlastně i celkovým přístupem ke konstrukci. Původní Alpiny navíc tak úplně mrtvé také nejsou, neboť zakladatelé firmy, rodina Bovensiepenů, dál chrlí na svět další auta. A zatímco jejich první novinka byla z trochu jiného těsta, ta druhé je v podstatě přesně tím, čím by byla Alpina, kdyby přišla na svět před 31. prosincem 2025.
Přivítat tak můžeme Bovensiepen 05 GT, tedy výkonný kombík ve stylu Alpiny B5 - je ještě silnější než cokoli podobného od BMW, současně je ale mnohem méně nápadný. A byť ne každému sedne jeho umírněný vzhled, designově působí mnohem homogenněji než tovární řada 3 v jakékoli ze svých verzí.
Není to náhoda, vzhled auta pro staronovou firmu z Buchloe poladil Frank Stephanson, tedy mimo jiné autor prvního BMW X5. S mnichovskými vozy tedy má nemalé zkušenosti, a protože soudobý tovární design kritizuje, mohl se na pětce předvést. A za nás to dokázal, řadu 5 pár relativně drobnými změnami zbavil své vizuálně příliš nápadné výšky a jakési otylosti. Stačily mu k tomu nové nárazníky, výraznější boční prahy a zvýrazněný zadní spoiler. Specifická jsou ovšem i 21palcová 20paprsková kovaná kola obutá v pneumatikách Pirelli.
Povídání o technice bude trochu hořkosladké, neboť tady se úplně ve stopách Alpiny nekráčí. Ta odmítala i mild hybridy a třeba do svých dieselových modelů do poslední chvíle upravovala mj. jen ryzí nafťáky, jejichž výkony se blížily 400 koním. U 05 GT už bohužel nevadila ani plug-in hybridní technika, jakkoli výsledek ani tak není nezajímavý.
Papotu vozu se tedy nastěhoval 4,4litrový osmiválec ve společnosti 197koňového elektromotoru. I když tedy vedle toho dorazil také titanový výfuk Akrapovič, který ve srovnání se standardním šetří 8 kilogramů, celková hmotnost 05 GT oproti stejnou technikou vybavené M5 Touring narostla o 5 kilo na celkových 2 555 kg. Tradiční klientele (ale asi Apliny, ne? Bovensiepen existuje pár měsíců...) to ale prý dle tvůrců vadit nemá.
Oproti továrnímu vozu se totiž v Buchloe zaměřili především na komfort, pročež podvozek disponuje specificky naladěnými továrními adaptivními tlumiči. S těmi pak spolupracují odlišné pružiny Eibach i nové vzpěry. Vedle toho se ovšem kombík díky úpravám spalovacího motoru dočkal vyššího výkonu, pročež celá soustava produkuje rovných 800 koní výkonu a 1 100 Nm točivého momentu místo 727 kobyl a 1 000 Nm. Stovku tak vůz dá za 3,6 sekundy.
Uvnitř pak Bovensiepenové nabízí přesně to, nač je od nich, pardon od Alpiny klientela zvyklá, tedy nekonečné možnosti individualizace. Úpravy nicméně spočívají hlavně v příchodu odlišného čalounění, dekorů, log či koberečků. Firma pak nehodlá model 05 GT nijak početně omezit, uvádí však, že ročně zvládne vyrobit jen zhruba 100 exemplářů. Ceny pak startují na 198 900 Eurech, tedy na 4,8 milionu Kč, přičemž první vozy dorazí ve čtvrtém kvartálu.
BMW M5 Touring se v Buchloe dočkalo soupeře, jehož vzhled napravoval Frank Stephanson. Pod kapotu se pak nastěhovalo 800 koní, škoda, že mají práci s 2 555 kilogramy. Foto: Bovensiepen, tiskové materiály
Zdroj: Bovensiepen
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