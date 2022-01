Alpine se s novým modelem přidá na špatnou stranu, nedává to absolutně žádný smysl před 6 hodinami | Petr Miler

Představte si, že jste velká automobilka a pokrýváte v podstatě všechny významné mainstreamové segmenty. Abyste prorazili i jinde, oživíte historickou značku a nabídnete pod ní úzkoprofilový produkt. A pak ho zase zrušíte a nabídnete totéž, co všichni ostatní. Přesně to teď dělá Renault s Alpine.

Musíte být starší, abyste ještě pamatovali slávu Alpine, nebo se hodně zajímat o aktivity Renaultu v posledních letech, abyste postřehli jeho snahy vdechnout této značce znovu život. Přišla zatím s jediným modelem, kupé A110 a byť je to hodně odvážně střižené auto - vizuálně i technicky - lze jej označit za pozoruhodně povedené.

Měl jsem s ním čest jen krátce, přesto je musím říci, že jsem byl příjemně překvapen, jak dobře je ovladatelné, navzdory motoru jen 1,8 turbo velmi rychlé a akčně naladěné. Za mnohé z toho vděčí hmotnosti jen okolo 1,1 tuny, což je nakonec i jeden z důvodů, proč si jej za svůj soukromý vůz vybral geniální konstruktér F1 Gordon Murray. Také to je uznání svého druhu, na druhou stranu jde ale pořád jen o „hračku” pro dva za ceny od asi 1,7 milionu Kč, takže očekávat nějaké zářivé prodeje není na místě.

Loni si tedy A110 koupilo v Evropě něco přes 2 100 lidí a byť názory na to, zda je to dost, se mohou lišit, je to zkrátka číslo v očekávatelných mezích - nabídnete-li úzkoprofilový produkt, musíte očekávat odpovídající zájem. Bugatti prodává pár set aut za několik let, Koenigsegg nebo Pagani nemohou mluvit ani o stovkách za celou svou historii a přesto jde o hvězdy automobilového nebe. Bylo by tedy na místě, aby se Alpine dál profiloval tímto směrem a nabízel více podobně střižených modelů. Ale ne, nic takového se dít nebude.

Renault tento týden odhalil plány pro další směřování této značky a je to absurdita non plus ultra. Že půjde jen o elektrické vozy, je první nesmysl - tímto směrem se po hlavě žene sám Renault a pokud máme věřit odhaleným záměrům jiných značek, má tohle za pár let být mainstream. Dávalo by tedy smysl zůstat v koutě s okrajovým spalovacím modelem, který by si zákazníky našel snad vždy a rozhodně tím snáz, čím méně takových aut bude existovat. Ale ne, Renault bude prostě zelený, i kdyby neměl prodat nic, a tak bude od roku 2025 či 2026 elektrický také Alpine.

To by ale nakonec až tak nepřekvapilo, třebaže jde ze strany této i jiných automobilek o ukázku absurdního antimarketingu - různá auta si nachází různou míru přízně, ta elektrická jsou ale významnou částí trhu, někdy i většinou zákazníků výslovně odmítána, takže přijít s tím, že je „nacpete” úplně všem, zavání sebevražednými sklony. Alpine chce ale zajít ještě dál.

Značka oznámila, že prvním z jejích dalších produktů bude model (možná zatím jen pracovně) nazvaný GT X-Over. Pokud ono X čtete jako „cross”, pak jste na správné stopě, bude to crossover, jinými slovy SUV. A elektrické. Takže Alpine, které bylo vybudováno jako specifická značka ultralehkých sporťáčků pro velmi úzkou skupinu zákazníků (kdo dnes nabízí něco jako A110? V podstatě nikdo), přijde jako s dalším modelem s velkým a těžkým SUV s elektrickým pohonem, které hodlají nabízet v podstatě všichni. Navíc stane na platformě CMF-EV podepírající třeba Nissan Ariya, takže půjde o víceméně tuctové zboží v jiném hávu.

Jaký toto dává smysl? Podle nás absolutně žádný a mohu jen citovat známého, který si A110 koupil a kdysi mi jej půjčil. V reakci na toto oznámení se podivil a zeptal se mě: „Nepřejmenují to nakonec na Renault? Připadá mi zvláštní, že Renault oživil Alpine jako značku sportovních aut a pak nabídne crossover značky Alpine.” No, dobrá otázka, ale asi ne. Přejmenována byla jen továrna na Alpine - zatím si říkala Alpine Dieppe (podle města, kde sídlí), nově ale ponese jméno Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé (podle člověka, která značku založil).

Inu, když už nebude exkluzivní auto, bude exkluzivní alespoň jméno fabriky. Elektrické SUV mají navíc následovat další dvě elektrické novinky, patrně upravený novodobý Renault 5 a cosi sportovnějšího. Nezbývá než popřát Renaultu hodně zdaru při přesunu Alpine na špatnou stranu, chcete-li k temné straně síly. Jsme docela zvědavi, kolik lidí tam bude značku následovat. Tedy kolik z těch, kteří dnes auta od Alpine nakupují - že tři docela jinak pojaté modely koupí víc lidí než jeden velmi specifický, je nabíledni.

