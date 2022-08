Nový hypersport má překonat stále platný rekord Bugatti Veyron, tak rychle bez střechy nikdo nejel před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hennessey

Věřte nebo ne, ale za 10 let se nenašel nikdo, kdo by překonal rychlostní rekord francouzské značky platný pro otevřené vozy. Hozenou rukavici až teď zvedají Američané, pomáhat jim při tom bude 1 842 koní výkonu.

V roce 1983 pokořil Ruf BTR, tedy modifikované Porsche 911 Turbo, jako první produkční vůz metu 300 km/h. O pouhou dekádu později pak laťku pozdvihl na zcela novou a podstatně vyšší úroveň McLaren F1. I na jeho překonání nicméně došlo, a to v roce 2005, kdy se přes čtyřstovku dostalo Bugatti Veyron. „Závody ve zbrojení“ tím přitom ani v nejmenším neskončily, právě naopak. Hned několik výrobců se totiž zuřivě snaží překonat metu 500 km/h.

Jedním z aut, které si na titul brousí zuby, je Hennessey Venom F5. Ten byl pojmenován podle nejsilnějších tornád, jenž dosahují rychlosti až 512 km/h. Zda se ovšem na tuto úroveň opravdu dostane, je prozatím otázkou. Texaská firma totiž zatím svá tvrzení nepodpořila žádnými záznamy, i proto, že rovněž ji nemalou měrou zasáhla pandemie koronaviru. Výroba kupé se tedy rozjela teprve loni, přičemž dle plánů má každoročně vzniknout pouze osm kusů.

Jakkoliv se ovšem Venom F5 o zápis do Guinnessovy knihy rekordů ještě nepokusil, Texasané rozhodně nesložili ruce do klína. Místo toho pracovali na otevřeném provedení, jehož první snímky a data s nimi spojená aktuálně poslali do světa. Uvádí přitom, že ve srovnání s kupé vzrostla hmotnost pouze o 45 kilogramů na 1 430 kg. O ty se pak nadále bude starat 6,6litrový osmiválec twin-turbo s přezdívkou Fury, který byl naladěn na 1 842 koní.

Na přesné změření dynamiky dosud nedošlo, kupé má nicméně dle tvrzení automobilky zvládnout sprint na čtyřstovku za pouhých 15,5 sekundy. To je o dvanáct desetin lepší čas, než jaký potřeboval Veyron na zdolání třístovky. A překonán je jím i Chiron, který se na danou metu dostane až za 32,6 sekundy. Vlastně tak není překvapivé, že Texasané chtějí získat titul nejrychlejšího otevřeného auta, který oficiálně drží Bugati Grand Sport Vitesse s 408,84 km/h. Neoficiálně jej ale překonal i starší Venom GT Spyder znovu od Hennessey, který se rozjel až na necertifikovaných 427,4 km/h.

Zda na nový rekord nicméně opravdu dojde, je v tuto chvíli ve hvězdách. John Hennessey, šéf této značky, totiž uvádí, že na pořádně dlouhou ranvej firma vyrazí až ve chvíli, kdy ji nebude tížit velký počet objednaných, ovšem nedodaných aut. To ovšem znamená, že ze hry je dost možná i příští rok. Kupé má totiž celkově vzniknout 24 kusů, roadsteru pak dokonce 30. Jeho cena přitom vzrostla z 2,1 na rovné 3 miliony dolarů (cca 51,45 až 73,5 mil. Kč).

Obě verze jako základ používají karbonový monokok, který prý nepotřeboval příliš upravovat, neboť s roadsterem se počítalo již od počátku. Právě proto je nárůst hmotnosti v podstatě zanedbatelný. Projevuje se to i na samotném odnímatelném panelu, který je taktéž z uhlíkových vláken a jenž váží pouhých 8 kilo. O jeho sundání a uklizení do garáže se ovšem musíte postarat sami, s elektromotory rozhodně nepočítejte.

Další modifikací oproti kupé je příchod proskleného krytu motoru, který daleko lépe odhaluje pohonnou jednotku založenou na osmiválci LS koncernu General Motors. Tu doprovází robotizovaný manuál s jednou spojkou, skrze který míří na zadní kola jak oněch 1 842 koní, tak i 1 617 Nm točivého momentu. V obou případech jde o čísla, jimž se nemůže rovnat ani zmiňované Bugatti, které však váží skoro 2 tuny.

Specifická jsou i 19palcová přední a 20palcová zadní kola z kovaného hliníku, přičemž základní verzi lze zaměnit za provedení z leštěného hliníku. Každá sada dle tvrzení firmy zabere několik týdnů, neboť leštění probíhá ručně. Volant s „býčími rohy“ či sedadla s unikátními polštářky jsou nicméně pro obě verze společné. Zákazníci rovněž mohou v obou případech zvolit jakoukoliv barevnou kombinaci.

Venom F5 se nově ukázal i jako roadster. S kupé jej pojí karbonový monokok a 6,6litrový osmiválec, který se skrývá pod proskleným krytem. Ten lemuje několik děr sloužících k odvětrávání. Odnímatelný karbonový panel pak musíte nechávat doma v garáži, z toho důvodu ale k němu dostáváte i speciální podstavec a také vak z vlny Merino. Foto: Hennessey

Zdroj: Hennessey

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.