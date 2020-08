Američané jmenovali auta s nejhoršími automaty, i u nás jich lze koupit několik před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Převodovky jsou po motoru obvykle tou nejdražší věcí, která se v autě může pokazit. Je tedy žádoucí se vyhnout autům, u nichž se porouchávají nejčastěji, Američané našli desítku nejhorších.

Před několika týdny americký magazín Consumer Reports zveřejnil žebříček aut, kterým nejčastěji odchází pohonné jednotky. Tedy srdce každého vozu se spalovacím ústrojím, jehož „resuscitace“ patří mezi nejnákladnější opravy. Není proto překvapivé, že se majitelé zničení agregátu obávají. Zmíněný žebříček tak jen poukázal na modely, od kterých je lepší dát ruce pryč, jakkoliv často byly problémy spojené jen s určitým konkrétním ústrojím.

Do podobných vod se ale můžeme podívat ještě jednou. Magazín nezkoumá jen motory, zajímá se také o převodovky. I ty mohou představovat stěžejní rozdíl mezi vlastnictvím vysněného automobilu a noční můrou, neboť jsou obvykle druhým nejdražším dílem právě po motoru, který na autě může „odejít”. A platí to hlavně o těch automatických.

Dle hlavního mechanika magazínu Johna Ibbotsona tím ovšem nesnáze motoristů nekončí. Komplexnost moderních převodovek většinu servisů vede k tomu, že zákazníky buď odmítají, nebo jim rovnou nabízí výměnu. A to je ta nejdražší možná varianta.

Jakým autům byste se tedy měli vyhnout, abyste nenarazili na stejné potíže, které musí řešit řada Američanů? Dobrou zprávou je, že stejně jako v případě pohonných jednotek okupují žebříček zejména vozy, které na našem trhu nejsou k mání. Patří mezi ně GMC Acadia, GMC Terrain/Chevrolet Equinox, Infiniti QX60 a Nissany Maxima, Sentra a Versa Note. S čím se naopak u nás setkat můžete, to je Ford Focus, Jeep Wrangler a Nissany Pathfinder a Rogue (u nás X-Trail).

Z výše zmíněného vyplývá, že více než polovinu žebříčku okupuje japonská automobilka, která spíše než prodejními úspěchy v posledních letech proslula štvanicí na svého bývalého šéfa. Nissan přitom dojíždí hlavně na častou instalaci automatů CVT, jejichž problémy trápí prakticky všechny vozy značky vyrobené v letech 2012-2015. Většina závad pak sice naštěstí byla řešena v rámci záruky, ovšem i tak se našli lidé, kteří za opravu převodovky dali přes 100 tisíc korun.

V případě Fordu Focus je problematická hlavně dvouspojková převodovka Powershift, která patří k nejznámějším kostlivcům modrého oválu. Jak naznačují majitelé i Consumer Reports, nejčastější potíže jsou spojené s trhavými rozjezdy a zaseklými či prokluzujícími rychlostmi. Motoristé s tím přitom musí tak jako u Nissanu počítat hlavně u aut z let 2012-2015, ovšem klidně již po najetí pouhých 50 tisíc kilometrů.

Ve finále pak můžeme zmínit ještě Jeep Wrangler, který je oproti japonským vozům či Fordu Focus ještě docela držák. Problémy totiž povětšinou přichází až po najetí 160 tisíc kilometrů, navíc se dotýkají hlavně modelového roku 2010. U těch dochází na únik převodového oleje, kromě toho někteří majitelé zmiňují také prokluzování spojky a nemožnost zařazení některých stupňů. Nepřízeň osudu tak dopadá na vlastníky manuálů i automatů.

Lze pak už jen dodat, že namísto Fordu Focus je magazínem doporučována spíše Toyota Corolla, zatímco zájemci o Jeep by raději měli skončit u Toyoty FJ Cruiser. Pokud by vám pak v hledáčku skončil Nissan X-Trail, sáhněte spíše po Hondě CR-V, zatímco Pathfinder by měla ideálně zastoupit Honda Pilot. V Evropě lze ale pochopitelně najít i jiné alternativy.

Magazín Consumer Reports vybral auta, kterým se nejčastěji porouchává převodovka. Nissany Maxima, Sentra, Versa Note a GMC Acadia, GMC Terrain/Chevrolet Equinox či Infiniti QX60 u nás ale nekoupíte. Foto: Automobilky





Nissany Rogue (u nás X-Trail) a Pathfinder, stejně jako na Ford Focus či Jeep Wrangler v Evropě koupit lze. V zájmu vaší peněženky od nich ale raději dejte ruce pryč. Foto: Automobilky

Zdroj: Consumer Reports

Petr Prokopec