Američané montují do auta vychytávky, před kterými bledne i celé Simply Clever Škody

/ Foto: Rivian Automotive

Už brzy zamíří k prvním zákazníkům, ještě než se tak ale stane, ukázala své vychytávky, jaké nenajdeme v žádném jiném autě. Ani škodovky nenabízí třeba vyjímatelné reproduktory či svítilny ve dveřích.

Americká automobilka Rivian byla založena již v roce 2009, do dnešního dne však nedodala zákazníkům jediný produkční vůz. Její elektrický pick-up měl být na trhu již od konce loňského roku, dosavadní plány ale zhatil koronavirus. Pandemie se ovšem tohoto start-upu dotkla více než kteréhokoliv jiného výrobce, neboť v jejím důsledku s ním Ford ukončil spolupráci. Modrý ovál přitom v roce 2019 do Rivianu investoval nemalých 500 milionů dolarů (cca 10,7 mld. Kč).

I když se zdálo, že konec je nablízku, firma nakonec získala ještě větší peníze od investičního fondu T Rowe Price. Ta do automobilky ve dvou kolech napěchovala dokonce 2,65 miliardy dolarů (56,7 mld. Kč), což je dost možná více, než by vůbec Rivian potřeboval. Nesmíme totiž zapomínat, že tato značka již má připravenou továrnu, neboť již v roce 2016 odkoupila podnik Mitsubishi. Stejně tak je u konce s vývojem, obrovské výdaje ji tak v nejbližší době nečekají.

Vlastně by nás proto nemělo překvapit, že již příští měsíc se skutečně mají reálně rozjet dodávky objednaných vozů. Další zájemce se pak Rivian aktuálně rozhodl zlákat výčtem vychytávek, s nimiž lze počítat zejména v kabině. Ta disponuje předními sedadly stavitelnými v osmi směrech, vyhříváním i ventilací. Vyhřívat lze i sedadla zadní, stejně jako volant. Ve všech případech se přitom počítá s koženým čalouněním, jež doplňují rychleschnoucí koberečky Chilewich. To až tak neohromí, vůz ale dále disponuje 16palcovým multimediálním systémem či audio soustavou Meridian s 18 reproduktory. Ty doplňuje ještě vyjímatelný reproduktor Camp Speaker, který je voděodolný a má zabudovanou i lampičku. Snadno jej přitom spárujete s mobilním telefonem a zábavu tak zevnitř můžete přinést ven. Jakmile poté reproduktor vrátíte zpět do středové konzole, začne se automaticky dobíjet.

Rivian uvádí, že jeho specialisté roky sledovali motoristy, kterak si v kabinách aut počínají, co nejčastěji využívají a kam sahají. S ohledem na to pak byl navržen interiér chystaného elektrického pick-upu, jenž kromě již zmíněného nabídne čtyři vyjímatelné držáky na nápoje či řadu praktických schránek na drobnosti. Jedna se nachází pod multimédii, stejně jako jsou další pod předními či zadními sedadly.

Opomenout nesmíme ani klimatizaci, jež disponuje osmi elektromotory. Posádka si tedy může navolit nejen odpovídající teplotu, ale také nasměrovat, kam vzduch bude proudit. Cestující vzadu mají k dispozici vlastní ovládání na 6,5palcovém displeji. Stejně tak jsou přímo pro ně určené některé ze šesti portů na USB, jež dále doplňuje 110voltová zásuvka či bezdrátové dobíjení mobilů pro dva přístroje najednou.

Zákazníci rovněž mohou zvolit panoramatickou střechu s ochranou blokující 99,9 procenta UV světla, stejně jako třeba 130kusový Rivian Field Kit. Tím je v podstatě míněna rozšířená krabička poslední záchrany, jež ovšem v tomto případě mimo jiné zahrnuje třeba pončo, deku či ručník. Dobíjecí baterka zasunutá do dveří řidiče je však již znovu součástí standardu, stejně jako technologie potlačující venkovní ruchy.

Rivian je tedy očividně připraven na náročnou klientelu i v případě praktičnosti. Jinak mu jen vnitřní výbava jistě stačit nebude. Ta mechanická ovšem počítá s až čtyřmi elektromotory, jež mohou vyprodukovat až 810 koní. Jízdní dynamika tak má být na úrovni supersportů, zatímco baterie prý vydrží až na 720 km jízdy. Ovšem jistě ne té superrychlé či supernáročné, která bude spojena s terénem. Pick-up má totiž zvládnout i 45stupňové stoupání.

Rivian se pochlubil vymoženostmi, které mohou zákazníci čekat v interiéru jeho elektrického pick-upu R1T. Některé praktické vychytávky nenabízí ani škodovky. Foto: Rivian Automotive

Zdroj: Rivian Automotive

