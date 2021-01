Američané odhalili nové řešení stěračů, v současné době by přišly vhod kdekomu před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BF Goodrich

Žádný koncept, ale hotový produkt, který si můžete koupit, odhalila americká firma BF Goodrich. Primárně je zaměřen na auta, která jezdí v terénu, vzhledem k jejich přednostem by je ale zvlášť v zimě ocenil kdekdo.

V našich článcích to nezmíníme poprvé, letošní zima nám ale dává jako řidičům docela zabrat. Po mnoha letech, kdy spousta Evropanů pomalu přestávala věřit ve smysl zimních pneu, si tak zimní obutí alespoň užijeme, neboť rozumně se bez něj nedá jezdit už týdny. A při pohledu z okna jejich čas asi hned tak nepomine. Nejsou to ale jen zimní pneumatiky, které mohou usnadnit řidičům život v časech sněhu a ledu, třebaže dnešní novinka s nimi úzce souvisí.

Stojí za ní totiž pneumatikářská firma BF Goodrich, která využila svých zkušeností s vývojem pryží všeho druhu a odhalila... zimní stěrače. Ne, to žertujeme, jsou to off-roadové stěrače, což zní podobně absurdně, když si ale pročtete jejich výhody, zjistíte, že zrovna v zimě by našly své uplatnění i na autech, která do terénu nevjedou, jak je jejich život dlouhý.

Hlavním přínosem novinky americké firmy je zvýšená odolnost proti vysoké zátěži, která je skutečně inspirována off-roadovou pneumatikou All-Terrain T/A KO2. Na rozdíl od běžných stěračů si poradí s větším množstvím nejen bláta, ale i sněhu. Ten navíc na stěračích neulpívá, stejně jako led. Právě tuto vlastnost lze v zimě ocenit, neboť stěrače neschopné odstranit veškerý sníh z čelního skla, který se na nich pak drží a nakonec přimrzne je jedna z největších nepříjemností za počasí, jako je to současné.

Stěrače mají navíc dále zvládat odstraňovat i větší množství vody a dokonce také much, takže možná nebudou přínosem jen v zimě. A k tomu docela originálně vypadají. Měly by též být mimořádně pružné, aby se vždy co nejlépe přizpůsobily tvaru skla a používají uchycení zvané Secure-X Connector, které dovoluje snadné nasazení a přitom vysokou odolnost i v tomto místě, aby i těžký nános čehokoli ze skla rychle zmizel.

Že půjde takto v roce 2021 inovovat stěrače, by vás možná ani nenapadlo, toto je zajímavé řešení. Je ale třeba jedním dechem dodat, že není ani trochu levné - v USA startuje sada těchto nových stírátek BF Goodrich na 79,99 USD za pár, což je asi 1 700 Kč. Dost peněz, uvážíme-li, za kolik se v bazaru dá koupit také slušné auto i se stěrači. Na druhou stranu, tyto by měly být opravdu výjimečné.

Nové řešení stěračů BF Goodrich chce revolucionalizovat zdánlivě neměnné. Zejména schopnost poprat se s velkým množstvím sněhu, který na nich neulpí a následně nenamrzne, vypadá v tuto chvíli jako podstatná přednost. Foto: BF Goodrich

Zdroj: BF Goodrich

Petr Miler