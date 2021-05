Američané odhalili novou vychytávku pro spalovací motory, má oddálit nástup elektromobilů před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BorgWarner

Politici vidí budoucnost pohonu aut jen v elektřině, technici si to ale nemyslí. Tato novinka zkrátí odezvu moderních spalovacích motorů na polovinu, sníží spotřebu a zvýší výkon a byť elektřině „ne” neříká, spásou je jen pro hybridy.

Americká společnost BorgWarner je známa zejména kvůli svým turbodmychadlům. Její záběr je nicméně o poznání širší, ostatně jde o jednoho z pětadvaceti největších dodavatelů automobilek vůbec. V roce 2017 tato firma začala výrazně šlapat i do alternativního pohonu, což dokládají její poslední akvizice. Aby se stala jedním z lídrů i v elektrické a hybridní branži, převzala loni společnost Delphi a letos odkoupila výrobce baterií Alkasol. Mimo to se však může pochlubit i vlastním vývojem, který má elektrickou budoucnost aut přinejmenším oddálit.

Představit si tak můžeme nové eTurbo, které je jako vůbec první určeno hybridním vozům, tedy autům spoléhajícím na spalovací motor i elektromotor současně. Něco takového se odhaluje skutečně poprvé, dosud byl hybridní pohon spojen pouze s konvenčními turbodmychadly. Základním rozdílem oproti nim je přidání elektromotoru, který může současně pracovat jako generátor. Přebytkovou energii z výfukových plynů tak může konvertovat na elektřinu, jež může být využita k napájení palubních systémů, stejně jako může dobíjet baterii. Operuje při 400voltovém napětí.

Elektromotor umí i přibrzdit turbínu, zvýšit zpětný tlak ve výfuku a tím zintenzivnit recirkulaci výfukových plynů. Současně lze elektrickou část zcela vyřadit z provozu a provozovat turbodmychadlo v konvenčním režimu.

Největším přínosem je ale schopnost elektromotoru velice rychle reagovat na pohyby plynového pedálu. Rychlým roztočením turbíny v libovolných otáčkách v podstatě odstraňuje prodlevu a navíc umí poskytnout dostatečný plnicí tlak i v okamžiku, kdy by to konvenční konstrukce nezvládla.

Výsledkem je jak růst výkonu, tak pokles spotřeby. To hlavně proto, že eTurbo dokáže mnohem precizněji kontrolovat poměr paliva a vzduchu. Zákazníci, jimiž jsou pochopitelně myšleny automobilky, si pak budou moci dokonce vybrat, zda součástí balení bude i integrovaná veškerá elektronika či pouze některé systémy. O jaké výrobce se pak jedná, nebylo zmíněno - nicméně BorgWarner prý již uzavřel kontrakt s jedním z hlavních evropských hráčů.

Na nový hybridní vůz s elektrickým turbodmychadlem ovšem nečekejte se zadrženým dechem. První vlaštovka s danou technologií totiž dorazí do prodeje až v září 2023, což znamená, že její odhalení můžeme čekat do dvou let. Současně to ale znamená i to, co říká sama firma - pokud nový, ještě efektivnější hybrid spoléhající hlavně na spalovací motor dorazí tou dobou, nečekejte, že v roce 2030 nebude k dispozici.

Společnost BorgWarner po klasických turbodmychadlech vyrukovalo i s tím elektrickým. Na jeho dodávky již má uzavřenou smlouvu s evropskou automobilkou, poprvé v prodeji bude nová technologie za dva roky. Foto: BorgWarner

Zdroj: BorgWarner

Petr Prokopec