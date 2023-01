Američané po Ferrari pro chudé odhalili i Porsche 918 pro chudé, na stovku akceleruje za 2,5 sekundy před 3 hodinami | Petr Prokopec

Asi to není stroj úplně podle našeho gusta, nabízí ale fantastickou hodnotu za peníze. I ty nejlepší supersporty dějin se vedle něj budou muset strachovat, ačkoli stojí zlomek jejich cen.

S osmou generací kultovního modelu Corvette se Chevrolet očividně rozhodl zbourat všechny myslitelné hranice. Vůbec poprvé došlo na zástavbu motoru až za sedadla, nikoli nad přední nápravu. Už základní provedení se může srovnávat s násobně dražšími supersporty, a to ani nemluvíme o provedení Z06. To se stalo konkurencí i pro vrcholné evropské sporťáky jako Ferrari, díky svému 5,5litrovému atmosférickému osmiválci je v mnohém i překonává. Po stránce cenové se nicméně i nadále drží při zemi, s ohledem na výkon a dynamiku lze 105 300 USD (cca 2,32 mil. Kč) brát za pakatel. Není divu, že se této verzi říká „Ferrari pro chudé”, jakkoli chudí budete moci být jen na poměry klientely italské značky.

Mezi základní Corvette C8 a vrcholnou verzí Z06 na každý pád zela obrovská cenová propast, neboť osmiválcové kupé lze pořídit již od 64 500 USD (1,42 mil. Kč). To vedlo k menším problémům u jisté sorty zákazníků, kteří jednoduše touží pouze po vlajkové lodi. Díky tomu ovšem skončí u vozu obouvajícího semi-slicky, s nimiž ovšem jezdí pouze z práce a do práce. Chevrolet se tedy do jisté míry nechal inspirovat Porsche a rozhodl, že nabídka bude počítat se dvěma vrcholy jako u modelu 911. Představit si tak můžeme nové provedení E-Ray, které je ale ve výsledku spíše něčím jako modelem 918 Spyder.

Jde totiž o vůbec první Corvette, která je osazena hybridním ústrojím. Elektromotor roztáčí přední kola, načež vůz disponuje pohonem všech kol. A jelikož je schopen po nějakou dobu i zcela bezemisní jízdy, je provedení E-Ray zároveň také částečnou předokolkou. Technicky je to skutečně velmi podobný vůz jako hybridní hyperspotr Porsche, což je samo o sobě hodné úcty.

Novinka k roztáčení zadních kol využívá stejný 6,2litrový osmiválec LT2, jaký pohání i základní C8. Pohonná jednotka produkuje 502 koní výkonu a 637 Nm točivého momentu. Doplnil ji nicméně elektromotor disponující dodatečnými 162 koňmi a 170 Nm. Celkově tak soustava nabízí 664 koní, což je sice méně než u Z06, nicméně záběr čtyř kol vše vynahrazuje. Sprint na stovku se totiž odehraje za 2,5 sekundy, čtvrtmíli pak vůz zdolá za 10,5 s.

E-Ray je tedy vůbec nejlépe akceperující Corvette historie. V zatáčkách by se pak sice vůz taktéž neměl ztratit, nicméně automobilka příliš nepočítá s tím, že by majitelé s touto verzí vyráželi na okruhy. Místo toho má excelovat v rámci běžného každodenního ježdění. Z toho důvodu disponuje celoročními pneumatikami a odlišným naladěním podvozku než Z06, jakkoli od ostrého Z přebírá třeba rozšířený bodykit.

Chevrolet se snažil udržet hmotnost pod kontrolou, proto nakonec zvolil baterii o kapacitě 1,9 kWh, která se vešla do středového tunelu. Nelze ji nabíjet skrze domácí zásuvku, místo toho systém spoléhá jen na rekuperaci brzdné energie. E-Ray tak zvládne jen zhruba 5 km jízdy bez spalovacího ústrojí, což vám víceméně postačí pouze na to, abyste neslyšně odjeli od domu. Jinak přední elektromotor jen pomáhá při akceleraci.

I přes veškeré úsilí amerických techniků ovšem novinku nelze považovat za muší váhu. Základní C8 totiž váží 1 530 kg, zatímco u varianty Z06 lze počítat s 1 561 kily. Corvette E-Ray má na kontě 1 712 kilogramů v případě kupé, respektive ještě o 37 kg více, pokud zvolíte otevřený roadster. Jde navíc o suchou hmotnost bez náplní a řidiče. S natankovanou nádrží a dvěma cestujícími se tak otevřené provedení blíží ke dvěma tunám.

Dost by nás zajímala spotřeba, o té se nicméně automobilka zatím nezmínila. S ohledem na hmotnost a fakt, že hybridní ústrojí slouží hlavně k umocnění dynamiky, ovšem nejspíše můžeme počítat s více než 12 litry na sto kilometrů, které jsou spojené se základní C8. Nicméně kvůli úspornému provozu si Corvette nikdo kupovat nebude, při ceně 104 295 USD (2,3 mil. Kč) navíc majitelé nebudou mít hluboko do kapsy.

Zbývá už jen dodat, že E-Ray se standardně pyšní karbon-keramickými brzdami Brembo či magnetickými tlumiči čtvrté generace. Oproti ostatním variantám tu pak máme specifická pětipaprsková litá kola, přičemž za příplatek je možné sáhnout také po „rychlých“ pruzích v odstínu Electric Blue. Doobjednat si nicméně můžete rovněž karbonové ráfky, které alespoň trochu sníží onu ne zrovna nízkou hmotnost.

