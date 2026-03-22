Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Američané překvapivě ukázali další novou verzi svého „Ferrari pro chudé”, může jít o to nejlepší, co půjde koupit
před 6 hodinami | Petr Miler
Tady někdo nekompromisně kuje železo, dokud je žhavé. Tohle auto je mimořádně žádoucí od chvíle jeho prvního odhalení, nové verze pak jen posouvají laťku výš a výš. Ta nejnovější bude chtít být vytříbeným kompromisem, právě proto má být jakýmsi zlatým středem.
Když se Chevrolet před pár léty rozhodl materializovat sen duchovního otce modelu Corvette a přejít s ním na uspořádání s motorem uprostřed, vypadalo to jako ohromný risk. Jde o relativně komplikované a drahé řešení, nikoli nadarmo je obvykle vlastní jen supersportům nejvyšší cenové kategorie. Navíc auto ve srovnání s použitím motoru vpředu a pohonu zadních kol podstatně mění i charakterově.
Vzhledem k dekády trvající historii tohoto modelu, opravdu početné základně „sériových kupců”, pověsti snad jediného opravdu dobrého amerického auta a navíc cenové senzitivity nemalé části klientely to byl opravdu slušný hazard, který mohl skončit totálním prodejním fiaskem. Možná proto ale Američané dělali vše proto, aby se se zlou nepotázali. A uspěli způsobem, že si musí den co den mnout ruce, jaký chytrý krok udělali.
Už výchozí Corvette C8 se stala žádoucím vozem za velmi přijatelné peníze, později navíc přišly verze, které nabízely jen víc. I základnímu provedení se začalo říkat „Ferrari pro chudé”, protože tak vypadá i trochu jede, stojí ale zlomek jeho ceny. Varianta Z06, která vsadila na výkonnější a ječivější motor V8 s plochou klikovkou je snad už i víc Ferrari než současná Ferrari, k tomu přišla verze E-Ray s hybridním pohonem 4x4. A nakonec dorazil i zatím korunovační klenot nabídky toho modelu - přeplňovaná Z06 s názvem ZR1 a výkonem hodně přes 1 000 koní, která je nabízena i s upraveným předním pohonem E-Raye jako ZR1X o výkonu přes 1 200 koní. Té už se říká „Bugatti pro chudé” a není to přehnané, ve skutečnosti je v obyčejné praxi ještě rychlejší než Bugatti.
Zdálo se, že paleta modelů je tím kompletní, ale Chevrolet je v ráži, a tak na trh valí další novinku. Včera na 12hodinovce s Sebringu překvapivě vytáhl na trať všechny generace Corvette ve verzi Grand Sport a přidal rovnou i tu novou. A máme pocit, že by mohlo jít o jakýsi zlatý střed nabídky.
Však základ je na dnešní poměry a možnosti Corvette moc slabý, Z06 není pro svůj točivý motor nejpřátelštější a není po chuti každému. Hybrid každý nechce a ZR1 i ZR1X už jsou opravdu brutální stoje. Chybí tu nějaký sexy kompromis a Grand Sport by jím mohl být. Nakonec se podívejte, jak mu to sekne, klasická modrá barva Admiral Blue s neméně klasickým rychlým pruhem a červenými akcenty vypadá na C8 dobře.
O moc víc toho nevíme, ale už z fotek je patrné, že vůz dostal širší karoserii verzí E-Ray a Z06 a používá i čtyři centrální výfuky Zetka. Přibyl také výrazný zadní spoiler, nový přední splitter a viditelné karbonové prvky. Specifická jsou též kola schovávající červené brzdové třmeny.
Technické parametry zůstávají neznámou, vše bude odhaleno až ve čtvrtek 26. března. Vůz by ale měl dostat nový 6,7litrový V8 s označením LS6, více „americkým” charakterem a výkonem okolo 600 koní, což by zapadlo mezi cirka 500koňový základ a téměř 700koňovou Z06. Zní to vážně jako rána do středu terče, a tak Chevrolet očekává, že půjde o novou nejpopulárnější variantu. Víc se dozvíme za pár dnů, tedy pokud to či ono neodhalí dřív nějaký únik.
Chevrolet nečekaně vytáhl další novou verzi Corvette C8 s tradičním označením Grand Sport a neméně tradičním barevným pojetím. Zbytek jen odhadujeme, ale zdá se, že před sebou máme velmi zajímavý kompromis. Foto: Chevrolet
Zdroj: Chevrolet
Bleskovky
- Moderní nesmysly v autech neberou konce, Číňané začali prodávat auto s otevíráním dveří gesty
včera
- Volha začala odhalovat svůj první moderní vůz, nepřipomíná vám něco? I pod kapotou je starý známý
20.3.2026
- „Bugatti pro chudé” ukázalo svou dynamiku v praxi. I v rukou amatérů je tak rychlé, že mu nestačí ani skutečné Bugatti
19.3.2026
Nové na MotoForum.cz
- V Moto2 Holgado, 17. Salač 14:22
- PP v Moto3 pro Estebana 11:00
- Vítězem Sprintu #93 MM včera 20:43
- Nový časový program v Brazílii včera 19:46
- Poškozený asfalt způsobil další problémy včera 17:00
Nejčtenější články
- Takto se lidé dostanou z největší elektrické lodě světa, když přece jen začne hořet
20.2.2026
- „Manuální převodovka vlastně nedává žádný smysl,” říká šéf BMW M a dokazuje, že pořád nepochopil nic
20.2.2026
- Na prodej je auto, které Maxi Verstappenovi zajistilo první titul mistra světa F1, stojí podle toho
20.2.2026
- Policie nutila řidiče, aby nevěnovali pozornost řízení, pak je pokutovala za nevěnování pozornosti řízení
20.2.2026
- Ford vážně ztratil rozum, cestu k úspěchu už několikrát odmítnutého vidí v opakování stále stejné chyby
20.2.2026
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva