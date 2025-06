Američané s dvouletým zpožděním dodali prvnímu zákazníkovi svůj vlastní Rolls-Royce, jeho barva mluví za vše včera | Petr Prokopec

/ Foto: Cadillac

Kdyby šlo o auto za lákavou cenu definované technickými vlastnostmi, které vás pošlou do kolen, dá se i ono dvouleté zpoždění chápat. Ale na co přesně se tady čekalo? Navíc se bavíme o po kusech vyráběném voze za 7 milionů korun, nic z toho nezní přesvědčivě.

Cadillac byl kdysi jednou z nejluxusnějších značek světa, tedy přímý konkurent britských automobilek Bentley a Rolls-Royce či německého Maybachu. Nicméně v posledních dekádách spíš už jen těžil ze své někdejší pověsti, místo aby ji reálně udržoval při životě s pomocí adekvátních novinek. Nedá se však říci, že by se Američané nesnažili - třeba v roce 2003 se pochlubili naprosto úchvatným konceptem Sixteen, který pod enormně dlouhou přední kapotou skrýval 13,6litrový šestnáctiválec s 1 014 koňmi.

Automobilka sice neplánovala, že by přímo Sixteen šel do sériové výroby, produkční model však předznamenávat měl - jen by u něj Američané použili osmiválec standardně a dvanáctiválec za příplatek. Z těchto plánů ovšem sešlo, stejně jako se ukázaly být lichými další spalovací pokusy. A proto se Cadillac rozhodl, že zpátky na Olymp jej vynese elektrický pohon. Z toho důvodu značka původně osmiválcový koncept Escala z roku 2016 přepracovala na elektromobil a oznámila jeho výrobu.

Jen málokterá cesta je však delší než ta, kterou musel urazit právě Cadillac. Ten totiž v návaznosti na elektrickou Escalu přišel v roce 2022 s dalším konceptem, a sice 5,5metrovým liftbackem Celestiq. Automobilka tehdy tvrdila, že kusovou výrobu rozjede hned následující podzim, ovšem místo toho přišla série průtahů. Na uspokojení prvního zákazníka tak dochází až nyní, přičemž podle publikované fotky se majitel rozhodl pro hnědý exteriér i kabinu. Možná ne náhodou, protože víc než cosi hnědého kombinace klíčových vlastností tohoto auta nepředstavuje.

K tomu se sluší dodat, že Cadillac má pro každého klienta vyhrazeného zástupce značky a dokonce i designéra, s nimiž dotyčný může pracovat na své specifikaci, v důsledku čehož by neměly vzniknout dva ani vzdáleně podobného kusy. Něco takového by přitom výrobu prodražilo i nad rámec ne zrovna nízké ceny, která startuje na zhruba 340 tisících dolarech neboli na 7,24 milionu korun. Proto značka investovala do montážní linky ve Warrenu neuvěřitelných 81 milionů dolarů (1,72 miliardy korun).

Šasí modelu Celestiq skládá z šesti celků, které jsou na nové lince svařeny dohromady. Kromě toho byl u mnoha dílů z nerez oceli, hliníku či titanu využit 3D tisk. I to napomáhá oné individualizaci, byť ta se netýká pohonného ústrojí. V jeho prospěch ovšem zapracovaly zmiňované odklady, neboť Cadillac během nich navýšil velikost paketu na 111 kWh. To je ale pořád o ničem, ekvivalent asi 23litrové nádrže na naftu je u takové silniční jachty výsměch.

Vnitřek pak staví hlavně na displejích, přičemž ten suplující palubku je roztažen od jednoho sloupku k druhému a má na šířku 55 palců. Středovou konzoli vpředu pak opanovalo 11palcové „řídicí“ centrum, zatímco vzadu je 8palcové. Doplňují jej pak ještě dva 12,6palcové monitory starající se o zábavu cestujících. Ti jej přitom mohou doplnit audio systémem spárovaným s 38 nebo dokonce 42 reproduktory, stejně jako třeba se zatmavovací prosklenou střechou.

Neříkáme, že to je špatné auto, to asi nebude. Ale tohle za víc jak 7 milionů v základu? Kolik to člověku dává důvodů, aby si nekoupil skutečný britský Rolls-Royce, ne tento americký pokus o něco podobného?

První předaný Celestiq automobilka zatím ukázala jen na jediné fotce. Hnědá barva je na něm k nepřehlédnutí i tak. Foto: Cadillac



Klientela by přitom měla mít možnost volit i daleko více než jen specifický odstín karoserie a čalounění, zejména kontroverzní záď vozu tím ale nespraví. Foto: Cadillac

