Američané se překonali, jejich nejnovější auto chce okouzlit v zatáčkách, fascinuje svou lehkostí

/ Foto: Hennessey Special Vehicles

Americká auta umí být rychlá, většina lidí vám o nich ale řekne, že to zvládají jen v přímce. A to mimo jiné proto, že vysoké výkony spojují s vysokou hmotností. O téhle novince nic z toho neplatí.

Za názvem Venom se neskrývá pouze komiksová postava, ale také americký supersport texaské tuningové firmy Hennessey Special Vehicles. Vůbec poprvé se tento vůz ukázal v roce 2014, kdy ve známost vešel i jeho přídomek F5. Tím je odkázáno na nejsilnější tornáda, jenž se pohybují rychlostmi od 420 do 512 km/h. Právě v této sféře se pohybuje i maximálka supersportu, jehož výroba odstartovala teprve před dvěma lety. Američané tehdy oznámili, že vznikne pouze 24 kupátek a 30 roadsterů.

Obě verze pohání 6,6litrový dvakrát přeplňovaný osmiválec Fury, jenž byl naladěn na 1 842 koní a 1 617 Nm točivého momentu. Jde tedy o výkonnější jednotku, než jakou užívá Bugatti Chiron, a to navzdory faktu, že vůz z Molsheimu disponuje vyšším objemem a dvojnásobným počtem válců i turbodmychadel. Vůči němu je pak Venom F5 lehčí, váží totiž pouze 1 385 kilogramů. Jelikož ale veškerý výkon míří pouze na zadní kola, je u něj třeba počítat s poněkud horší trakcí, hlavně při akceleraci z nízkých rychlostí.

Texasané se zatím nezapojili do boje, který zuří mezi Bugatti, Koenigseggem a SSC a týká se nejvyšší rychlosti. Místo toho firma znovu zasedla ke stolu se specialisty britské společnosti Delta Motorsport, kteří se podíleli na vývoji jak Venomu F5, tak předchozího modelu Venom GT. Výsledkem jejich snah je pak zcela nové provedení Revolution, které má skeptiky přesvědčit o tom, že americká auta nejsou stavěna jen pro jízdu v přímém směru, ale zvládnou excelovat i v zatáčkách.

Kvůli tomu byl k vývoji přizván i John „Heinrocket“ Heinricy, bývalý technik koncernu General Motors, pod jehož taktovkou dříve vznikla auta jako Corvette Z06 či Cadillac CTS-V. Jakkoli se nicméně nejedná o pomalé vozy, ve srovnání s Venomem hrají druhou ligu. To ostatně Heinricy přiznává, dle jeho slov je F5 tím nejrychlejším vozem, s jakým kdy měl co do činění. A to přesto, že výkon nové verze zůstává na standardu. Změny se totiž týkají především aerodynamiky a hmotnosti.

Novinka přitom zaujme zejména monstrózním zadním křídlem, které při rychlost 400 km/h generuje 363 kilogramů přítlaku. Mimo to Venom Revolution dostal do vínku také výraznější čelní splitter, boční křidélka či delší difuzor. Opomenout nesmíme ani střešní sání, které se stará o přívod čerstvého vzduchu k pohonné jednotce. Ta je nicméně nadále spojena se sedmistupňovou robotizovanou převodovkou CIMA, která je pro tuto verzi jedinou možnou volbou.

Hennessey hodlá vyrobit pouze 24 exemplářů a slibuje, že hmotnost každého by navzdory přidaným komponentům neměla překročit 1 360 kg. Ono křídlo pak sice vozu nedovolí dostat se za hranici 500 km/h, nicméně na okruhu by Venom Revolution měl být s ohledem na přenastavený podvozek jako doma. Díky přítomnost registračních značek s ním ovšem na trať budete moci vyrazit po vlastní ose. Jen si kvůli tomu musíte připravit minimálně 2,7 milionu dolarů (cca 60,3 mil. Kč).

Venom Revolution nechce ohromit jen rychlostí v přímém směru, ale také v zatáčkách. K mání bude pouze 24 exemplářů, některé ovšem již mají svého majitele. Foto: Hennessey Special Vehicles

Zdroj: Hennessey Special Vehicles

Petr Prokopec

