Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou
Petr ProkopecA nejen Ferrari, na „nemožnost” spojení ručního řazení s jakkoli vyšším výkonem se vymlouvá hromada velkých automobilek včetně třeba BMW, které jej k víc než 480 koním nenabízí. Tyto firmy si přitom mohou dovolit skoro cokoli, je to Hennessey, které musí počítat dvakrát.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou
před 4 hodinami | Petr Prokopec
A nejen Ferrari, na „nemožnost” spojení ručního řazení s jakkoli vyšším výkonem se vymlouvá hromada velkých automobilek včetně třeba BMW, které jej k víc než 480 koním nenabízí. Tyto firmy si přitom mohou dovolit skoro cokoli, je to Hennessey, které musí počítat dvakrát.
Když dva dělají totéž, není to vždy totéž. O pravdivosti tohoto přísloví nás nedávno přesvědčilo Ferrari, které odhalilo novou verzi modelu 12cilindri zvanou Manuale. Nadšení ale opravdu nevzbudila, jakkoli návrat „fofrklacku” do kabiny jistě vyvolává taková očekávání. Nejde totiž o skutečnou ručně řazenou převodovku, jde jen o její moderní simulaci, která ve své podstatě nepředstavuje víc než elektronickou řadičku k Playstationu. Takový systém navíc ani není originální, používá ho už nějakou Koenigsegg, kde lze navíc mít pochopení aspoň pro to, nabízí auta s tisícikoňovými motory, pro které se správný manuál hledá vždy těžko. Ale Ferrari pracuje s atmosféricky plněným dvanáctiválcem, pro takové motory mělo k dispozici skutečnou manuální převodovku už dekády zpátky.
Ferrari - ale nakonec i Koenigsegg - se teď musí červenat o víc, neboť malosériový výrobce jako Hennessey nyní zvládl vyřešit to, co Ferrari označuje za „neřešitelné”. Pravý manuál, kdy jsou řadicí páka, trojice pedálů, motor a zadní kola mechanicky propojena, totiž nabízí i k zásadně silnějšímu autu. Jasně, kusová cena takového auta ospravedlňuje kdeco, ale firmy jako Ferrari a další vymlouvající se velkovýrobci mají zase rozsah produkce a možnost účtovat si navíc tučnou sumu, kterou by nadšenci za ručně řazené Ferrari a podobná auta ochotně dali.
Maranello si ale tuto příležitost zkrátka nechalo utéct, v případě zájmu o skutečný manuál se tak klientela zjevně musí přesunout právě k Hennessey. Texasané uvádí, že ručním řazením nebude osazeno pouze 12 kusů nové verze roadsteru Venom F5-M, k dispozici bude také zájemcům o další varianty Coupe a ošizeno o ní nebude ani okruhové provedení Revolution. To ovšem znamená, že ve finále se tu klidně bavíme o nějaké padesátce aut. Lidí toužících po klasickém ručním řazení tedy není málo, a jsou ochotni za něj platit majlant.
Venom F5-M totiž startuje na 2,6 milionu dolarů neboli 55 milionech korun, a to je částka bez daně a jakýchkoli příplatků. Soudě podle prvního dodaného exempláře ale zájemci stoprocentně půjdou přes metu 3 milionů dolarů, což je 63,5 milionu korun. Zisková marže Texasanů pak jistě nízká nebude, manuál jim tedy dává hodně vydělat. Znovu se tak jen můžeme s tázavým pohledem obrátit na Maranello, proč si takovou příležitost nechává ujít. Přičemž podobným směrem hodlá do budoucna zamířit i Porsche, BMW a další poslední bašty manuálů, které znovu hovoří o tomtéž - manuál pro výkonné modely je drahá věc a nevydělá si na sebe. Jak z prstu vycucané tvrzení to...
Hennessey ostatně manuál páruje s posílenou verzí svého 6,6litrového osmiválce Fury, která nyní produkuje 2 059 koní výkonu a 1 959 Nm točivého momentu. To jsou vskutku šílená čísla, která znovu trhají na cucky výmluvy výrobců, jako je zmíněné BMW, které dnes nemá manuál pro motory silnější než 480 koní. A vyvinout nový považuje znovu za neřešitelný úkol.
I Mnichov se tedy nechává Amerikou zahanbit, pročež objednávky na druhou stranu Atlantiku míří také z Evropy. Ostatné majitelem prvního Venomu F5-M se totiž stal britský sběratel, který zadní mřížku osadil nápisem „Sheikh“ odkazujícím na svůj půvd. Zároveň automobilku nechal, aby 1 400 milimetrů dlouhou centrální ploutev z jedné strany dekorovala americkou a z druhé britskou vlajkou. Dále se rozhodl pro purpurový lak, který je spárován se zlatými koly či stříbrnými pruhy a čirým karbonem.
Různé vlaječky se pak objevují rovněž na vnitřních dveřních madlech, přičemž ani uvnitř nechybí purpurová barva, karbonová vlákna či zlatem dekorované detaily. V kombinaci s volantem bez horní části věnce a digitálním přístrojovým štítem to celé působí trochu kýčovitě, ale v tomto případě majiteli svérázný vkus odpustíte snáz, technicky je auto nekompromisní. A v akci mu to může slušet víc. Pokud míříte na Festival rychlosti v Goodwoodu, čeká vás zajímavá podívaná - vůz si střihne několik jízd na tamním „závodu do vrchu”.
Hennessey Venom F5-M spojuje až 2 059 koní s manuální převodovkou. A i když u toho není zrovna nízká cena, odezva zákazníků je natolik pozitivní, že ruční řazení dostanou i další novinky. Proč tedy Ferrari, BMW a další říkají, že něco nejde? Jde, zjevně i v malém. Foto: Hennessey Special Vehicles
Zdroj: Hennessey Special Vehicles
Bleskovky
- Pokud takhle bude skutečně vypadat Octavia po druhé modernizaci, Škoda ji asi nebude stíhat vyrábět
před 3 hodinami
- Nový VW Polo GTI ukázal svou akceleraci a zvuk. Je to ještě větší tragédie, než by vás kdy napadlo
včera
- Čech předělal další elektrickou Škodu na ostré spalovací auto, tělo samý sval jí najednou sluší
5.7.2026
Nejnovější články
- Volkswagen v těžkých časech couvá ze slepé uličky, dosavadní účet? Nejméně 36 miliard Kč
před 46 minutami
- Švýcaři předělávají dálnici na okresku, něco takového snad svět ještě neviděl
před 2 hodinami
- Pokud takhle bude skutečně vypadat Octavia po druhé modernizaci, Škoda ji asi nebude stíhat vyrábět
před 3 hodinami
- Přichází Nissan k rozumu? Své jasně nejprodávanější auto v Evropě i v Česku nakonec neodpraví, nezbylo by mu nic
před 4 hodinami
- Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou
před 5 hodinami
Živá témata na fóru
- Rychlodotazy 07.07. 16:03 - mattonecz
- Onboard videa 07.07. 12:19 - řidičBOB
- whitelist & blacklist 07.07. 11:22 - pavproch
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 07.07. 08:51 - řidičBOB
- Tiguan 2.0TSI 6MT 4x4 Sport&Style 07.07. 05:50 - pavproch
- Cyklistické vlákno 07.05. 17:17 - pavproch
- Členství v KlubSportovnichAut 07.04. 15:57 - Bond007
- VZKAZY 07.04. 15:23 - pavproch