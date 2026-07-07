Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou

A nejen Ferrari, na „nemožnost” spojení ručního řazení s jakkoli vyšším výkonem se vymlouvá hromada velkých automobilek včetně třeba BMW, které jej k víc než 480 koním nenabízí. Tyto firmy si přitom mohou dovolit skoro cokoli, je to Hennessey, které musí počítat dvakrát.

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Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou

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Foto: Hennessey Special Vehicles

A nejen Ferrari, na „nemožnost” spojení ručního řazení s jakkoli vyšším výkonem se vymlouvá hromada velkých automobilek včetně třeba BMW, které jej k víc než 480 koním nenabízí. Tyto firmy si přitom mohou dovolit skoro cokoli, je to Hennessey, které musí počítat dvakrát.

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž. O pravdivosti tohoto přísloví nás nedávno přesvědčilo Ferrari, které odhalilo novou verzi modelu 12cilindri zvanou Manuale. Nadšení ale opravdu nevzbudila, jakkoli návrat „fofrklacku” do kabiny jistě vyvolává taková očekávání. Nejde totiž o skutečnou ručně řazenou převodovku, jde jen o její moderní simulaci, která ve své podstatě nepředstavuje víc než elektronickou řadičku k Playstationu. Takový systém navíc ani není originální, používá ho už nějakou Koenigsegg, kde lze navíc mít pochopení aspoň pro to, nabízí auta s tisícikoňovými motory, pro které se správný manuál hledá vždy těžko. Ale Ferrari pracuje s atmosféricky plněným dvanáctiválcem, pro takové motory mělo k dispozici skutečnou manuální převodovku už dekády zpátky.

Ferrari - ale nakonec i Koenigsegg - se teď musí červenat o víc, neboť malosériový výrobce jako Hennessey nyní zvládl vyřešit to, co Ferrari označuje za „neřešitelné”. Pravý manuál, kdy jsou řadicí páka, trojice pedálů, motor a zadní kola mechanicky propojena, totiž nabízí i k zásadně silnějšímu autu. Jasně, kusová cena takového auta ospravedlňuje kdeco, ale firmy jako Ferrari a další vymlouvající se velkovýrobci mají zase rozsah produkce a možnost účtovat si navíc tučnou sumu, kterou by nadšenci za ručně řazené Ferrari a podobná auta ochotně dali.

Maranello si ale tuto příležitost zkrátka nechalo utéct, v případě zájmu o skutečný manuál se tak klientela zjevně musí přesunout právě k Hennessey. Texasané uvádí, že ručním řazením nebude osazeno pouze 12 kusů nové verze roadsteru Venom F5-M, k dispozici bude také zájemcům o další varianty Coupe a ošizeno o ní nebude ani okruhové provedení Revolution. To ovšem znamená, že ve finále se tu klidně bavíme o nějaké padesátce aut. Lidí toužících po klasickém ručním řazení tedy není málo, a jsou ochotni za něj platit majlant.

Venom F5-M totiž startuje na 2,6 milionu dolarů neboli 55 milionech korun, a to je částka bez daně a jakýchkoli příplatků. Soudě podle prvního dodaného exempláře ale zájemci stoprocentně půjdou přes metu 3 milionů dolarů, což je 63,5 milionu korun. Zisková marže Texasanů pak jistě nízká nebude, manuál jim tedy dává hodně vydělat. Znovu se tak jen můžeme s tázavým pohledem obrátit na Maranello, proč si takovou příležitost nechává ujít. Přičemž podobným směrem hodlá do budoucna zamířit i Porsche, BMW a další poslední bašty manuálů, které znovu hovoří o tomtéž - manuál pro výkonné modely je drahá věc a nevydělá si na sebe. Jak z prstu vycucané tvrzení to...

Hennessey ostatně manuál páruje s posílenou verzí svého 6,6litrového osmiválce Fury, která nyní produkuje 2 059 koní výkonu a 1 959 Nm točivého momentu. To jsou vskutku šílená čísla, která znovu trhají na cucky výmluvy výrobců, jako je zmíněné BMW, které dnes nemá manuál pro motory silnější než 480 koní. A vyvinout nový považuje znovu za neřešitelný úkol.

I Mnichov se tedy nechává Amerikou zahanbit, pročež objednávky na druhou stranu Atlantiku míří také z Evropy. Ostatné majitelem prvního Venomu F5-M se totiž stal britský sběratel, který zadní mřížku osadil nápisem „Sheikh“ odkazujícím na svůj půvd. Zároveň automobilku nechal, aby 1 400 milimetrů dlouhou centrální ploutev z jedné strany dekorovala americkou a z druhé britskou vlajkou. Dále se rozhodl pro purpurový lak, který je spárován se zlatými koly či stříbrnými pruhy a čirým karbonem.

Různé vlaječky se pak objevují rovněž na vnitřních dveřních madlech, přičemž ani uvnitř nechybí purpurová barva, karbonová vlákna či zlatem dekorované detaily. V kombinaci s volantem bez horní části věnce a digitálním přístrojovým štítem to celé působí trochu kýčovitě, ale v tomto případě majiteli svérázný vkus odpustíte snáz, technicky je auto nekompromisní. A v akci mu to může slušet víc. Pokud míříte na Festival rychlosti v Goodwoodu, čeká vás zajímavá podívaná - vůz si střihne několik jízd na tamním „závodu do vrchu”.


Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 1 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 01Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 2 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 02Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 3 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 03Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 4 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 04Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 5 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 05Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 6 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 06Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 7 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 07Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 8 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 08Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 9 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 09Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 10 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 10Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 11 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 11Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 12 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 12Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 13 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 13Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 14 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 14Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 15 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 15Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 16 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 16Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 17 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 17Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 18 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 18Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 19 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 19Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 20 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 20Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 21 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 21Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 22 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 22Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 23 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 23Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 24 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 24Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 25 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 25Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 26 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 26Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 27 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 27Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 28 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 28Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 29 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 29Američané se vysmáli Ferrari, výkon přes 2 tisíce koní spojili se skutečnou manuální převodovkou - 30 - Hennessey Venom F5-M Sheikh 2026 prvni sada 30
Hennessey Venom F5-M spojuje až 2 059 koní s manuální převodovkou. A i když u toho není zrovna nízká cena, odezva zákazníků je natolik pozitivní, že ruční řazení dostanou i další novinky. Proč tedy Ferrari, BMW a další říkají, že něco nejde? Jde, zjevně i v malém. Foto: Hennessey Special Vehicles

Zdroj: Hennessey Special Vehicles

Petr Prokopec

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