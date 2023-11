Američané stáhli ze silnic všech 950 robotických taxíků, dokud je nenaučí nejezdit po lidech a nebourat do dětí před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Cruise

Dlouhá léta říkáme, že nedotažená technologie nemá na silnicích bez permanentního lidského dohledu co dělat. Firmě Cruise to ale došlo až teď, podobně jako politikům. A na horší následky jejich nedbalosti zjevně nedošlo jen shodou náhod.

Kolem autonomního řízení se začíná stahovat smyčka. A to dokonce tak, že by mohlo dojít i na lámání vazu. Z našeho pohledu nejde o překvapení, spíše je na pováženou, co politici zejména ve Spojených státech dovolili. Z tamních veřejných komunikací si totiž svůj testovací areál udělala nejen Tesla, ale také společnosti Waymo a Cruise. Ani v jednom případě firmy tuto technologii nevyvinuly do fáze, kdy by snesla komerční nasazení, přesto jim bylo povoleno experimentovat dokonce tak, že za volanty testovacích aut nemusel ani fyzicky sedět operátor.

Politici bůhvíproč dlouhá léta věřili tvrzením výrobců, že jejich algoritmy jsou spolehlivější než lidé. Tak tomu ale není, ne za současného stavu techniky, robotická auta tak v provozu pravidelně ztrácí orientaci a bylo jen otázkou času, než se stane něco zlého. Oči širší veřejnosti otevřela až nehoda z počátku října, kdy robotické taxi společnosti Cruise přejelo ženu, která byla do jeho jízdní dráhy vržena jiným vozem. Už tehdy se objevily otázky, zda tomu nešlo předejít. Ale i kdyby ne, kritický problém nastal ve chvíli, kdy vůz nejprve zůstal stát na sražené ženě. A následně se rozjel, jako by nic, kvůli čemuž poraněnou chodkyni doslova válcoval.

Firma Cruise původně tvrdila, že robotické taxi neudělalo nic špatně a zastavilo přesně dle naprogramovaných příkazů. Onu část o opětovném nastartování a dalším utrpení sražené ženy zcela zamlčela a zmanipulovala video se záznamem incidentu. Kalifornské úřady po tomto zjištění rozhodly, že vozy bez operátorů se po veřejných silnicích již nesmí pohybovat. Cruise pak následně pozastavil veškeré své operace s tím, že čeká na výsledek interního vyšetřování. Ani to ale nebyl konec.

Firma totiž aktuálně stáhla ze silnic 950 aut s cílem předejít dalším podobným patáliím. Kromě toho byl dočasně pozastaven program Cruise Origin, v jehož případě již robotické taxíky neměly mít ani volant či pedály. To už ale byla jen poněkud shnilá třešinka na dortu, neboť už doteď měl vozy z pedály na povel jen vzdálený operátor, který často nezmohl nic - stačilo přetížení mobilní sítě.

Firma navíc podle šetření americké organizace The Intercept mlžila dlouhodobě. Intercept se totiž dostal k interním materiálům firmy Cruise, ze kterých vyplývá, že robotické taxíky mají dlouhodobě problém také s detekcí dětí poblíž silnic. Přesto jim však bylo povoleno brázdit veřejné silnice, po kterých se ratolesti pohybují. Něco takového je opravdu zarážející.

V materiálech se totiž píše, že robotické taxíky „postrádají vysoce precizní klasifikátor, jenž by rozpoznal malé VRU“. Tím jsou myšleni nejohroženější uživatelé silnic, tedy děti. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že „existuje jen velmi málo případů, ze kterých by šlo odhadnout riziko“. Robotické taxíky měly proto mimo jiné spoléhat právě na operátory, ať již ty ve voze nebo vzdálené, které by jim s identifikací dětí pomohli.

Společnost Cruise se již k reportu vyjádřila a podle ní systém „neselhal v detekování dětí, ale selhal v tom, aby je rozpoznal jakožto děti“. Čím se v podstatě vracíme zpátky na začátek. Tedy k faktu, že jakkoli jsou dnešní počítačové algoritmy pokročilé, člověka nahradit prostě neumí. Uvidíme, co se bude dít dál, pro tuto chvíli ale platí jedno - taxíky Cruise jdou ze hry, dokud je firma nenaučí nejezdit po lidech a nebourat do dětí. Takhle prosté to je.

Společnost Cruise chtěla ohromit veřejnost tím, že jí umožnila autonomní jízdu i bez bezpečnostních operátorů za volantem. Jenže všichni známe osud ucha džbánu, se kterým se dlouho chodí pro vodu. Z nových zjištění vyplývá, že jeho rozbití mohlo být snadno ještě katastrofálnější. Foto: Cruise

Zdroj: Reuters, The Intercept

