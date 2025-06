Američané stvořili monstrum. Jejich „Bugatti pro chudé” má teď 1 267 koní a 4x4, skutečné Bugatti pokoří za dvacetinu ceny před 5 hodinami | Petr Prokopec

Očekávání byla pro jednou splněna do puntíku a na světě je auto, ve které jsme v roce 2025 snad ani nedoufali. Nová vrcholná Corvette je dalším vylepšením už tak bláznivě rychlého a ještě bláznivěji dostupného auta.

O čem se minulý týden stále ještě jen spekulovalo, je nyní realitou. Chevrolet odhalil vrcholnou verzi Corvette osmé generace, která nakonec neponese označení Zora, místo toho zde máme ZR1X. S novinkou by bychom snad už ani neměli spojovat označení „Bugatti pro chudé“, je to pro něj v podstatě urážka. Místo toho se z Bugatti stála „Corvette pro marnotratné“. Spojení 5,5litrového osmiválce z varianty ZR1 s elektromotorem z provedení E-Ray, který dostal na starosti přední kola, totiž skutečně srazilo sprint na stovku pod dvě sekundy, díky tomu za sebou ZR1X nechá i nový Tourbillon.

Není tedy překvapivé, že sám Chevrolet novinku tituluje slovy „America's Hypercar”. A oprávněně, neboť ZR1X drží krok i s nejrychlejšími elektromobily jako Tesla Model S Plaid a Lucid Air Sapphire. Platí to i v případě akcelerace na čtvrtmíli, kterou Corvette zdolá za 9 sekund, přičemž v cíli dosahuje rychlosti přes 240 km/h. V té chvíli se sice již před Bugatti musí sklonit, nicméně problém s tím bude mít asi jen málokdo. Zvlášť při výrazně nižší ceně, třebaže pochopitelně dávno nebude tak lidová jako u základní Corvette C8.

Chevrolet zatím konkrétní cifru neupřesnil, počítat nicméně máme s částkou okolo 225 tisíc dolarů, což je dnes asi 4,8 milionu korun. Bugatti oproti tomu zákazníky vyjde 20krát dráž, ZR1X tak stejně jako všechny dosavadní verze bude komerční trefou do černého. Zajímavé pak bude sledovat, jak moc novinka ohrozí Ford a jeho Mustang GTD, který se nedávno stal nejrychlejším americkým vozem na Nordschleife. Tamtéž byla totiž viděna i vrcholná Corvette, která se s časem pod 7 minut podívá stoprocentně, spíš čekejme výsledek blízký absolutnímu rekordu silniční aut, který dnes drží Mercedes-AMG One. Pokud ze ZR1X podívá k metě 6:30 nebo dokonce porazí silniční Formuli 1 Mercedesu, bude to pro automobilovou Evropu facka jako hrom.

Automobilka k novince uvádí, že osmá generace byla již od počátku navržena tak, aby mohlo dojít na spárování techniky ZR1 a E-Ray. Nicméně původně se předpokládalo, že výkon osmiválce a elektromotoru se bude pohybovat okolo tisíce koní. Jenže poté se technikům povedlo z 5,5litrové přeplňované jednotky vymáčknout 1 079 kobyl, načež Chevrolet mohl začít posouvat laťku k vyšším sférám. Agregát LT7 přitom u nového provedení převzal beze změn, ostatně jeho výkon je už tak ohromující.

Ve srovnání s výchozí E-Ray ovšem došlo na změny v případě elektrické části pohonu. Chevrolet použil baterii s vyšší energetickou hustotou, a tak dosáhl na využitelných 1,5 kWh místo původních 1,1 kWh. To umožnilo zvýšit napětí, a tedy i výkon dále upraveného elektromotoru, který nyní produkuje 188 koní. Celkově tak lze od soustavy očekávat 1 267 koní, byť ne po celou dobu - po dosažení rychlosti 257 km/h se elektrická část odpojí.

Chevrolet zatím nezveřejnil maximálku, podle všeho ale můžeme počítat se stejnými 375 km/h jako u Corvette ZR1. I proto, že nová varianta ZR1X nemá být vnímána jako samostatný model, nýbrž spíše jako rozšíření „zet-er-jedničkové“ rodiny. Klientela přitom bude moci volit mezi silničním nastavením, které počítá s pneumatikami Michelin Pilot Sport 4S, zatímco paket ZTK přináší okruhové obutí Michelin Pilot Cup 2 a tužší nastavení podvozku.

Aerodynamický paket, který prozradí mohutné zadní křídlo, je ovšem k dostání v obou případech. Stejně jako lze pokaždé počítat s vůbec největšími brzdami v historii celého koncernu General Motors. Karbon-keramické kotouče totiž mají 16,5palcový rozměr, jsou tak větší než kola mnohých aut. Vpředu jsou přitom svírány 10pístkovými, vzadu pak 6pístkovými třmeny. Chevrolet přitom již potvrdil, že tento paket označený jako J59 nabídne za příplatek i u ZR1.

Corvette díky tomu počítá s přetížením 1,9 G při deceleraci, zatímco při akceleraci na první a druhý převodový stupeň vás do sedačky tlačí síla 1,3 G. Dosáhnout jí ovšem můžete jen v rámci režimu „Push-To-Pass”, který se aktivuje stiskem příslušného tlačítka na volantu. Mimo to novinka počítá ještě s jízdními módy Endurance a Qualifying, kdy první je zaměřen na delší využití, zatímco druhý zmíněný maximalizuje výkon v rámci jednoho kola. Nakonec je to možná spíš „silniční Formule 1 pro chudé”...

Jak už bylo řečeno, ZR1X není považována za samostatný model. Zvenčí tedy novinku od dosavadní ZR1 pomalu nepoznáte. Tedy pokud se neskrčíte, abyste viděli dodatečný chladič v levé části nárazníku, který slouží k chlazení elektromotoru. Uvnitř se pak jedná pouze o specifická loga na volantu či sedadlech, jinak tu máme prakticky stejnou architekturu jako u ostatních Corvette. Jde nicméně již o faceliftované provedení.

ZR1X do prodeje dorazí ještě před Vánoci, do té doby pak Chevrolet možná ještě lehce upraví technické parametry. Platí to hlavně o času na čtvrtmíli, který je v tuto chvíli předběžný. „Uvidíme, jak moc pod 9 sekund se dostaneme,“ uvedl k novince její šéf vývoje Keith Badgley. Lze tak vlastně stoprocentně počítat s tím, že nás „americký kýbl“ - to aby těch přezdívek nebylo málo - ještě mnohokrát ohromí.

Corvette ZR1X je nový americký vrchol a vlastně i jedno z vůbec nejrychlejších aut na světě, bez ohledu na pohon. Za předpokládaných 5,4 milionu korun tu vlastně máme zázrak na čtyřech kolech, která jsou mimochodem karbonová.

