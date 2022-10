Nové SUV stvořené po vzoru drsných armádních speciálů je venku, prý v něm přežijete i apokalypsu před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Rezvani Motors

Doufejme, že nám nic jako světová apokalypsa nehrozí, kdyby ale přece jen přišla, tohle je jedna z cest, jak se s ní stylově vypořádat. A nebo se o to aspoň pokusit, levně ovšem nevyjde ani v nejmenším.

Říká se, že v každém chlapovi dříme malý kluk, právě proto mnozí nemají problém vrátit se společně se svými ratolestmi do dob svého mládí. U sestavování Lega pak vydrží klidně celé hodiny, nejinak tomu může být při hře na vojáky. Snadno se tedy stane, že zábavě podlehnou natolik, až jí přizpůsobí i svůj vozový park. Není tedy překvapením, že výprodej vysloužilé armádní techniky je dlouhodobě úspěšný, ostatně se zájmem se setkává i prodej bunkrů, do něhož se momentálně pustila česká vláda.

My se nicméně budeme soustředit na auta, konkrétně na zcela nové Rezvani Vengeance. To by pro řadu lidí mohlo být splněným snem, neboť vypadá jako drsný armádní speciál, který se dostane naprosto všude. Americká firma sídlící v Kalifornii navíc uvádí, že za příplatek je možné sáhnout také po pancéřovém kabátu, stejně jako vůz osadit výbavou, která vám po nějaký čas dovolí přežít i snahu o likvidaci veškerého lidstva.

Vengeace stejně jako dosavadní produkty firmy, mezi jejíž zákazníky patří řada celebrit jako zpěvák Chris Brown či herec Jamie Foxx, vychází z již existujícího automobilku. V tomto případě jde o Cadillac Escalade, který byl ovšem změněn k nepoznání. Nová jsou jak světla, tak každý panel karoserie. Prosklená plocha přitom byla zredukována na minimum, zatímco pod nafouknuté blatníky se nastěhovala 22palcová kola obouvající 35palcové off-roadové pneumatiky.

Jak jsme zmínili výše, sáhnout lze po doplňkovém paketu Military Package. Jeho součástí je jak pancíř, tak neprůstřelná okna, stejně jako ochrana podvozku proti minám. Dále pak nechybí zesílený podvozek, stejně jako ocelový přední nárazník s integrovaným navijákem. A aby toho nebylo málo, může se Rezvani pochlubit i elektrickými klikami dveří, rozprašovačem pepřového spreje, systémem nočního vidění či plynovými maskami, helmami a neprůstřelnými vestami.

Zakladatel značky Ferris Rezvani uvádí, že cílem projektu bylo dostat koncepční vozy z videoher do běžných garáží. To se rozhodně i povedlo, tedy pokud oněmi hrami jsou myšleny ty válečné. Jakkoli takovému pojetí odpovídá pouze exteriér, interiér se drží poněkud při zemi. Architektura Cadillacu Escalade totiž zůstala zachována, počítat tak lze jak s 14,2palcovým digitálním přístrojovým štítem, tak s 16,9palcovou obrazovkou multimediálního systému.

Přistoupit tak můžeme k cenám, jenž jsou všechno možné jen ne lidové. Vengeance totiž startuje na 249 tisících dolarech (cca 6,3 milionu korun), což je trojnásobek částky, jakou Cadillac požaduje za výchozí Escalade. Peněženku ovšem rozhodně nezavírejte, neboť onen armádní paket stojí dalších 95 000 USD (2,4 mil. Kč). Dodatečných 125 000 USD (3,2 mil. Kč) vám pak dokoupí sadu Executive zahrnující masážní sedadla, rozměrnou televizi nebo podsvícený strop.

Ani to nicméně není konečná. Za onoho čtvrt milionu dolarů totiž dostáváte vůz osazený 6,2litrovým osmiválcem produkujícím 426 koní a 623 Nm točivého momentu. Pokud ovšem chcete třílitrový turbodiesel naladěný na 281 koní a 623 Nm, musíte si připlatit 3 500 USD (88 550 Kč). A jakmile zatoužíte po vrcholné přeplňované jednotce V8 6,2 l, pak vám z účtu zmizí dalších 85 000 USD (2,2 mil. Kč). Dostanete však 691 koní a 884 Nm.

Kalifornská „pomsta“, jak lze přeložit název vozu, vás tak v plné palbě může vyjít na více než 14 milionů korun. Tím se ovšem Rezvani dostává do teritoria Rolls-Royce, u kterého ovšem můžete počítat se špičkovou servisní péčí a podporou po celém světě. Rezvani nicméně disponuje jediným dealerstvím, a to v domovském Irvine. To ovšem znamená, že evropská klientela si v případě problému musí připravit další peníze, moře trpělivosti a náhradní auto.

Rezvani Vengeance svým extrémním vzhledem bude přitahovat pohledy více než cokoliv jiného. Pokud jej ovšem chcete s veškerými možnými doplňky, připravte si více než 14 milionů korun. Foto: Rezvani Motors

Zdroj: Rezvani Motors

Petr Prokopec

