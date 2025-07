Američané ukázali další možnou podobu budoucí Corvette, vypadá božsky před 4 hodinami | Petr Prokopec

V době snad záměrně odporných aut se zcela jistě záměrně nechtěnou technikou je Corvette něco jako zjevení. Vize její budoucí podoby se drží osvědčeného, ale jen v prvním zmíněném ohledu.

Někteří sice s oblibou tvrdí, že budoucnost patří elektromobilitě, jako by snad v rukou třímali křišťálovou kouli, realitou ale je, že neví nic. Budoucnost je vždy neznámá a může se stát doslova cokoli - okolnosti mohou ponechat vládu spalovacím motorům, může skutečně zavládnout ten elektrický a stejně tak může přijít převratný vynález, který z obou těchto alternativ udělá zjevný nesmysl. Zapotřebí je jen technologická otevřenost a zachování volné soutěže všech relevantních řešení, jen ta nám ukáže, kterou cestou se nejlépe ubírat.

Spoléhat se na politický diktát je ošidné, jak ukazuje i dění v USA. Výměna osazenstva v Bílém domě totiž během krátké chvíle vedla k tomu, aby výrobci začali znovu hojně investovat do spalovací techniky, a to právě na úkor bateriového pohonu. Že ten není vyhlížen zákazníky a není ani klimatickou spásou, loni jasně potvrdil koncern General Motors. Ten již po vítězství Donalda Trumpa uváděl, že pokud ten splní své předvolební sliby spojené s ukončením podpory elektromobility, pak GM jednoduše přesune své zdroje zpátky ke spalovací technice, případně pak k hybridům.

K tomu všemu skutečně došlo, a i proto duchovní otec Chevroletu Corvette Tony Roma mohl tento týden prohlásit, že americký supersport hned tak na bateriový pohon nepřepřáhne, neboť ten jednoduše pro tento vůz není vhodný a dostatečně dobrý. V tomto kontextu je třeba vnímat koncepty GM, které naznačují budoucí možnou podobu právě této americké sportovní ikony.

První takovou studii Chevrolet odhalil letos na jaře a dočkala se elektrického pohonu. Jak ale následně uvedl Michael Simcoe, viceprezident GM pro globální design, tento koncept je poctou minulým generacím a nekonkrétní vizí možné buducnosti. Nic konkrétního tato studie pro bezprostřední budoucnost neukázala, GM navíc už při její premiéře uvedl, že letos takové uvidíme hned tři. A nyní tu máme druhou z nich, tentokrát titulovanou C10.

Designéři z nově otevřeného studia v kalifornské Pasadeně tedy dostali zadání, aby navrhli, jak by podle nich mohla vypadat desátá generace, pokud by došlo na její zrod nyní. Protože má ale devátá iterace má dorazit někdy v letech 2028 či 2029, bavíme se o hodně vzdálené budoucnosti. I tentokrát tedy došlo na elektrický pohon, ani tentokrát to ale nic zvláštního neznamená.

Už citovaný Tomy Roma uvedl, že pokud elektromobilita bude skutečně lepší než spalovací technika, nevidí v přechodu na ni problém. Jenže v současné době tomu tak není a v nejbližší budoucnosti ani nebude. Devátá generace by tedy dokonce ani neměla být plug-in hybridní, neboť i toto řešení Roma považuje za nevhodné, ať už kvůli hmotnosti či složitosti. Místo toho tak vedle osmiválců dorazí pouze hybridní nástupce verze E-Ray.

Zpět ale ke konceptu, který vypadá opravdu atraktivně. A působí jako spalovací supersport s motorem uprostřed. Karoserie zjevně slouží jako součást aktivní aerodynamiky, podobně jako je tomu u Astonu Martin Valkyrie. Čelní a částečně i zadní partie jsou ale nezaměnitelně „corvettí“, přičemž by nám rozhodně nevadilo, kdyby si takto designéři pohráli i s budoucí produkční verzí.

Zajímavostí je střecha konceptu, jejíž součástí je rozměrné okno stáčející se do stran. Celý díl je výklopný směrem dopředu, což usnadňuje nastupování a vystupování. Uvnitř nicméně vládne minimalismus, ať již jde o úzký digitální přístrojový štít doplněný head-up displejem, nebo volant ve stylu yoku Tesly, v jehož středu trůní další obrazovka. Stejně jako stávající generace i ta příští počítá se dvěma sedadly, ta však i přes baterie v podlaze mají být namontována co nejníže.

Dodat už jen lze rozměry konceptu, který je s délkou 4 669 milimetrů a šířkou 2 184 mm o trochu větší než osmá generace. Při výšce 1 051 mm je ale o poznání nižší. Něco takového by ale v reálu díky bateriovému pohonu nebylo možné. I proto tu máme hlavně designové cvičení, ale povedené, ne? To třetí uvidíme ještě před koncem roku.

Vizuálně je koncept Corvette C10 velmi lákavý. Pokud se pak americký sporťák opravdu někdy dočká čistě elektrického pohonu, bude to až ve chvíli, kdy skutečně nabídne víc než spalovací technika. Dnes to není a s devátou generací se to též jistě nestane. Foto: Chevrolet

