Američané odhalili revoluční karavan. Vidíte ho celý, na fotce nic nechybí před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: OPUS Camper

Vypadá jako obyčejný přívěsný vozík, na který můžete leda naházet harampádí ze zahrady. Ve skutečnosti se ale umí změnit v údajně nezničitelný obytný vůz, jehož koupě vás navíc nezruinuje.

Zásadním problémem obytných vozů a přívěsů není jen vysoká cena, jejich rozšíření brání i rozměry. Nejde totiž o žádné drobečky, které strčíte do kouta garáže, jež opustí jen párkrát za rok kvůli výletům či dovoleným. Místo toho tu často máme monstra, která pomalu potřebují stejný prostor k životu jako celá vaše rodina včetně všech čtyřnohých mazlíčků. Také proto si jejich vlastnictví může dovolit málokdo, i když by třeba na samotné pořízení měl.

Vědoma si toho byla i americká firma OPUS Camper, která aktuálně přichází s podle ní revolučním řešením. To má název OP Lite a vyznačuje se tím, že při uskladnění zabere stejně místa jako obyčejný přívěsný vozík. To znamená, že onen kout garáže skutečně může okupovat, tedy pokud ta je dostatečně velká. Zároveň musí usnadnit i manévrování, třebaže není lehký a v plné palbě může vážit až 1 600 kilogramů, jakkoliv na to nevypadá. Z toho důvodu má oj pojízdné kolečko. Vyšší hmotnost je ale skutečně jedinou případnou nevýhodou této novinky, jinak tu máme jen samá pozitiva.

Kouzlo OP Lite spočívá v nafukovacím bydlení, které 12voltový kompresor rozbalí před vašima očima během 90 sekund. Veškerá transformace malého vozíku na plnohodnotnou náhradu chaty pak zabere méně než 5 minut, přičemž vše zařídí stisknutí jednoho tlačítka. Američané si přitom chtěli být jisti, že stěny budou dostatečně pevné, a proto jejich odolnost testovali nejen za pomoci hasičských hadic, ale také rotorem vrtulníku. A mimo to i ostrým nožem a náklaďákem, všemu ale zvolený materiál odolal - podle OPUSu se tak jedná o pojízdné bydlení nejen skladné ale i prakticky nezničitelné.

Boky přívěsu pak skrývají vše potřebné od kuchyně se čtyřmi vařiči, ledničkou a mrazákem až po rozměrnou postel pro dva lidi či koženkou potaženou sedačku a zábavní systém. Nechybí pochopitelně ani dřez s tekoucí vodou, jejíž dostatečnou zásobu můžete nabrat do příplatkových kanystrů. Ty vám pak mohou posloužit i na vodu odpadní, neboť záchod a toaleta bohužel součástí přívěsu nejsou. V případě potřeby tak zjevně budete muset navštívit nejbližší křoví.

I z toho důvodu se počítá s tím, že OP Lite bude sloužit hlavně víkendovým výletům, ty však nemusí být omezeny pouze zpevněným asfaltem. Přívěs totiž dostal do vínku nezávislou odpruženou nápravu i off-roadové obutí. Zároveň je jeho spodní část opatřena ochranou proti kamínkům. Problémy by vás tak neměly potkat za žádných okolností, pročež už jen dodáme, že cena startuje na 20 tisících dolarech (cca 431 tisíc korun), což rozhodně není nepřiměřeně mnoho.

Obytný přívěs OPUS OP Lite dokáže nadchnout nejen kompaktními rozměry, ale i odolností, průchodností terénem a přijatelnou cenou. Foto: OPUS Camper

Zdroj: OPUS Camper

Petr Prokopec