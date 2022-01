Američané ukázali nový armádní speciál. Strach z něj jde už z dálky, útočit má zcela neslyšně před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Oshkosh Defense

Je to pozoruhodný způsob využití moderní techniky, který v tomto případě dává větší smysl než u civilních osobních aut. Novinka se totiž vyznačuje hybridním pohonem, který má být na požádání neslyšný a umět snáze posloužit i jako mobilní generátor.

Proti elektrifikaci aut jako takové nic nemáme, zajídá se nám jen její vnucování všem bez ohledu na faktický přínos i využitelnost v těch kterých podmínkách. Povzneseme-li se nad nad tento neduh, v úvahu přichází jeho spousta zajímavých využití, které v případě volby čistě spalovacích motorů nejsou reálná.

S jedním takovým se vytasila společnost Oshkosh Defense, která se alespoň o částečnou elektrifikaci vojenské techniky snaží už delší dobu. Tento tradiční armádní dodavatel totiž již v roce 2010 přihlásil do závodu Baja 1000 lehké bojové taktické vozidlo osazené diesel-elektrickým ústrojím, u kterého chtěl demonstrovat jeho schopnosti. To se povedlo, firmě ale přesto trvalo dalších dvanáct let, než danou technologii vyladila natolik, aby ji byla schopna nabídnout pro masovější využití.

Čekání je nicméně u konce, neboť Oshkosh přišel novým lehkým taktickým vozidlem zvaným eJLTV. Mnoho informací o ní nezveřejnil, což není až tak překvapivé, uvážíme-li, že se uchází o armádní kontrakt v hodnotě 5,6 miliardy dolarů (cca 121,44 mld. Kč) na 15 468 lehkých taktických vozidel. I to, co víme, je ale dostatečně zajímavé.

Sama armáda na elektrifikaci nebazíruje, přece jen jsme v USA, zde ale skutečně může být výhodou. Nová hybridní varianta totiž neměla ztratit nic z terénních schopností, stejně jako dokáže poskytnout stejnou bezpečnost jako ryze dieselové provedení, vedle nějž má nabídnout o 20 procent nižší spotřebu. To ale není podstata věci - lithium-iontové bateriemi o kapacitě 30 kWh mají zajistit alespoň na požádání a dočasně zcela tichý pohon, což se při schovávání se před nepřítelem může hodit. O dobíjení se přitom vždy stará diesel, takže auto není třeba dobíjet ze sítě.

V tomto ohledu myslí Oshkosh spíše na opačnou cestu, neboť vozidlo může sloužit i jako mobilní generátor, jehož maximální výkon činí 115 kW. Novinka tedy může podporovat i celou řadu zbraňových systémů. Vlastně by nás tak ani nepřekvapilo, kdyby Oskosh ze zmíněné soutěže vyšel vítězně, zda se tak ale skutečně stane, zjistíme až v září. Ucházet se o něj chtějí i další firmy, mezi nimi také koncern General Motors, který rovněž patří mezi tradiční armádní dodavatele.

Lze už jen dodat, že diesel-elektrická novinka vychází z již existujícího lehkého taktického vozidla L-ATV, s nímž Oshkosh vyhrál armádní kontrakt před šesti lety. Tento model spoléhal jen na 6,6litrový diesel produkující 340 koní, s nímž dosahoval nejvyšší rychlosti 110 km/h a dojezdu 480 km. Díky hybridizaci by nicméně akční rádius vozu měl narůst, v případě hmotnosti běžně startující na 10,2 tunách pak relativně malý paket baterií s dalším motorem nejspíše nic podstatného nezmění.

Oshkosh představil nové lehké taktické vozidlo zvané eJLTV, které se dočkalo diesel-elektrického hybridního pohonu. Díky němu má umět útoči zcela tiše a přinést i další výhody, jako možnost napájet jiné zbraňové systémy. Foto: Oshkosh Defense

Zdroj: Oshkosh Defense

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.