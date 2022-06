Američané vybrali 47 nejlepších aut roku, anketu už měli dávno přejmenovat před 6 hodinami | Petr Prokopec

Mezi vybranými vozy nechybí zajímavé „tváře”, nic to ale nemění na tom, že označení ankety už dávno nereflektuje to, čemu se věnuje především. Tohle je dominantně defilé nejlepších SUV a pick-up trucků, pak teprve klasických aut.

Není žádným tajemstvím, že SUV již nějaký ten pátek vládnou světu. Pohled zejména na letošní americké statistiky ale přesto bere dech. Zatímco v roce 2019 byl jejich podíl na celkových registracích 46,1procentní, nyní již jde o 53,5 procenta. K tomu je navíc třeba připočíst ještě kategorii pick-upů, která si momentálně usurpuje 19,4procentní podíl. Před třemi lety šlo přitom o 16,9 procenta. Znamená to tedy, že od začátku ledna do konce dubna připadlo jen na SUV a pick-upy 3,32 milionu vozů z celkových 4,56 milionu prodaných aut. Spojení „skoro všechno” už v tomto kontextu není daleko od pravdy.

Ve světle těchto statistik překvapí v anketě Severoamerické auto roku leda její označení, nikoli prvotní výběr aut. Volba bude stejně jako v předchozích letech rozdělena do tří kategorií, při pohledu na kandidáty je ale takový postup pomalu zbytečný. Ze 47 kandidátů totiž jednatřicet aut spadá mezi SUV, zatímco tři další mezi pick-upy. Běžných aut je pak pouze třináct, poměrně značné množství z nich však má sportovní kořeny. Patří mezi ně totiž třeba Nissan Z, Porsche Cayman GT4 RS, Porsche 911 GTS, Subaru WRX či Toyota GR Corolla.

Pojítkem mezi touto pěticí je přitom spalovací motor, který sice stále ještě pohání většinu kandidátů, i v zámoří se však stále více začíná prosazovat elektrifikace. Tedy alespoň v rámci takovýchto anket. Na baterky totiž jezdí hned 19 aut, v případě kategorie pick-upů pak jde dokonce o dva vozy ze tří. Jedním z nich je Lordstown Endurance, o kterém jste možná ani neslyšeli. A je otázkou, zda vůbec mezi nominovanými vydrží. Výroba totiž měla původně odstartovat v roce 2020, zatím však nevznikl jediný kus.

Společnost Lordstown Motors přitom uvádí, že montážní linky by se měly rozjet ve třetím kvartálu, letos by však mělo být vyrobeno jen 500 exemplářů. Tím by však byly splněny jen některé podmínky ankety. Odborná porota nicméně s první volbou užších kandidátů přichází již v září, přičemž nejpozději v říjnu má dojít na první kolo testů. Je tak otázkou, zda se jich Endurance stihne zúčastnit. Jelikož však ve srovnání s taktéž nominovaným Fordem F-150 Lightning nevyniká ani dojezdem, ani výkonem, ani vzhledem, škoda to nejspíše nebude.

Nepříliš známý pick-up nicméně není jedinou věcí, která vás při pohledu na seznam kandidátů může zaujmout. Mezi oněmi jednatřiceti SUV totiž figurují i dva vietnamské vozy, a to VinFast VF8 a VF9. Zrovna tuto dvojici bychom zde opravdu nečekali, na druhou stranu však nepříliš stará automobilka již dopředu oznamovala, že letošek bude spojen s její globální expanzí. Kromě Spojených států, kde chce dokonce i vybudovat továrnu na elektromobily, má přitom na mušce i Austrálii a Evropu.

Tím nám ale dostupné informace momentálně končí, pročež jen dodáme, že v onom září budou vyhlášeni semifinalisté jednotlivých kategorií. Z nich pak v listopadu budou vybrány tři nejlepší vozy v každé skupině, na vyhlášení vítěze pak dojde v lednu. Kdo se jím stane, je v tuto chvíli nejasné. Vůbec by nás ale nepřekvapilo, kdyby šlo o elektrické auto kategorie SUV s označením Made in USA.

Kandidáti na titul Severoamerického auta roku 2023

Acura Integra

BMW i4 eDrive40i

BMW i4 M50i

Genesis G80

Genesis G90

Maserati MC20

Mercedes-Benz třídy C

Mercedes-Benz EQE

Nissan Z

Porsche Cayman GT4 RS

Porsche 911 GTS

Subaru WRX

Toyota GR Corolla

Kandidáti na titul Severoamerického pick-upu roku 2023

Chevrolet Silverado ZR2

Ford F-150 Lightning

Lordstown Endurance

Kandidáti na titul Severoamerického užitkového auta roku 2023

Audi Q4 e-tron

BMW iX xDrive M50i

Cadillac Lyriq

Fisker Ocean

Genesis GV60

Honda CR-V

Honda HR-V

Honda Pilot

Kia Sportage

Kia Niro

Kia EV6

Jeep Wagoneer LWB

Jeep Grand Wagoneer LWB

Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover SV

Land Rover Range Rover Sport

Land Rover Defender 130

Lexus LX600

Lexus RX

Mazda CX-50

Nissan Ariya

Porsche Cayenne Turbo GT

Rivian R1S

Subaru Solterra

Toyota Sequoia

Toyota bZ4X

Toyota Corolla Cross

VinFast VF8

VinFast VF9

Volvo C40 Recharge

Vietnamská automobilka VinFast zahájila globální expanzi a rovnou se i uchází o titul severoamerického auta roku, a to se dvěma elektrickými SUV VF8 a VF9 (původně nazývanými VF e35 a e36). I naprostá většina zbylých kandidátů jsou další SUV, jak už je v posledních letech zvykem. Foto: VinFast

Zdroj: NACTOY

Petr Prokopec

