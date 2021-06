Američané vybrali auto s vůbec nejlepším interiérem, podle nás trefili desítku před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bentley

Je to do jisté míry subjektivní záležitost podobně jako vnější design. Ovšem docela bychom se vsadili, že nad představou sezení v tomto autě by nos ohrnoval málokdo.

Prakticky na den přesně před rokem skončila výroba Bentley Mulsanne. Tato limuzína v nabídce britské automobilky figurovala po dlouhých 11 let a sestavení každého exempláře zabralo minimálně 400 hodin. Není tedy třeba dodávat, že šlo o jeden z nejluxusnějších vozů světa. Prázdné místo v nabídce značky vyplnil model Flying Spur třetí generace, který v případě rozvoru přeci jen hraje trochu nižší ligu. Zákazníci totiž mají k dispozici „jen“ 3 194 milimetrů místo předchozích 3 266 mm, respektive 3 516 mm v případě prodloužené verze.

Znamená to tedy, že veškerá potenciální klientela nyní míří k Rolls-Roycu? To ani náhodou, neboť jakkoliv je vrcholná limuzína Bentley krapet menší, o luxusní vymoženosti nepřišla. Dokládá to i ocenění amerického magazínu Robb Report, jež se specializuje na ty vůbec nejexkluzivnější produkty světa, ať se již jedná o hodinky, šperky, jachty, letadla či nemovitosti. Auta pak samozřejmě nejsou výjimkou, jak dokládá právě trofej Best of the Best Awards 2021, kterou Flying Spur obdrželo za vůbec nejlepší automobilový interiér světa.

Zákazníkům nabízí výběr hned 11 dřevěných dekorů, včetně těch s otevřenými póry. Klientela si zároveň i může dopřát hliníkové vlisované prvky, zatímco kožené čalounění je k dispozici v 15 odstínech. Pokud vám je to ovšem málo, můžete zvolit specifikaci Mulliner a jít cestou diamantového prošívání. To je ale ve výsledku „jen“ standardní nabídka, neboť zvolit můžete zakázkové provedení a veškeré materiály i barvy navolit podle svého vlastního vkusu.

Architektura palubní desky vychází z dvoudveřového Continentalu GT, načež tu máme 12,3palcový dotykový displej multimédií. Standardem je přitom audio systém s 10 reproduktory a výkonem 650 wattů, ten je ovšem možné nahradit aparaturou B & O či vrcholnou soupravou Naim for Bentley, jež zahrnuje 19 reproduktorů a její výkon činí 2 200 wattů. Cestující vzadu pak navíc mají k dispozici svůj vlastní zábavní systém se dvěma tablety běžícími na operačním systému Android.

Při pohledu na tyto možnosti vlastně nikoho nepřekvapí, že dle magazínu zákazníci často ani nemusí tušit, zda se nachází v autě či v exkluzivním klubu. My pak jen dodáme, že Flying Spur je k mání se šestilitrovým dvanáctiválcem či čtyřlitrovým osmiválcem. Oba pak doprovází osmistupňová automatická převodovka, pohon všech kol a ve srovnání s minulostí také řízení zadní nápravy. Britové navíc vylepšili vzduchový podvozek, což vedlo k navýšení komfortu.

Bentley si tedy ono ocenění podle nás zaslouží. Zvláště když Flying Spur není jen luxusní limuzínou, ale také rychlým i praktickým vozem. Osmiválcová i dvanáctiválcová verze totiž poberou do zavazadelníku 420 litrů, přičemž první zmíněná disponuje 550 koňmi a zvládá sprint na stovku za 4,1 sekundy, zatímco druhá dostala do vínku dokonce 635 koní, se kterými zvládne akceleraci již za 3,8 s. Nejvyšší rychlost pak činí 318 km/h, respektive 333 km/h. V době své premiéry to byl nejrychlejší produkční sedan světa, aby těch nej nebylo málo.

Interiér Bentley Flying Spur je opravdu luxusní i prostorný. Britská automobilka navíc vylepšila vzduchový podvozek, uvnitř lze tedy počítat s nemalým komfortem. Není tedy divu, že magazín Robb Report vyzdvihl tuto kabinu až na úplný trůn. Foto: Bentley

Zdroj: Robb Report

Petr Prokopec