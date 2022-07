Elektromobil, na který prý čeká skoro 80 tisíc lidí, se vyrábí po 12 kusech za den, dost možná schválně před 9 hodinami | Petr Prokopec

Kdybychom skutečně měli skoro 80 tisíc zájemců o nějaký vůz, kteří jsou připraveni za něj zaplatit, asi bychom dělali maximum pro to, abychom jejich zájem uspokojili. Když se ale podíváme na baterie tohoto stroje, zjistíme, že firma víc možná prodávat ani nechce.

Je vskutku otázkou, zda elektromobilita je budoucností automobilové dopravy. Politici nicméně zastávají názor, že ano, a proto spalovacím vozům hází pod nohy jeden klacek za druhým. Těm bateriovým se pak snaží maximálně zamést cestičku, přesto věci nejdou podle plánů. Problémem pro ně je, že většina lidí stále ještě používá zdravý rozum a nejde slepě za příkazy „shora“. Elektromobily se kvůli tomu neprodávají v takovém množství, jak si před lety zákonodárci vysnili. Kupříkladu v Německu proto již došlo na menší trik, kdy k registracím ryze bateriových aut jsou připočítány i plug-in hybridy. Jinak by plán dostat na německé silnice milion elektrických vozů stanovený v roce 2030 nemohl klapnout.

Nejde nicméně jen o politické čachry, elektromobilitu zkouší v lepším světle malovat rovněž automobilky. Kupříkladu koncern General Motors již na sklonku loňského roku oznámil, že eviduje hned 60 tisíc zájemců po elektrický GMC Hummer. Toto číslo pak za následující tři měsíce narostlo o dalších 5 tisíc, skutečné šílenství ale zjevně mezi zákazníky propuklo až poté. Momentálně totiž GM uvádí, že elektrický pick-up či jeho SUV verzi, která dorazí až v příštím roce, si zarezervovalo již 77 tisíc lidí. Není tak vlastně překvapivé, že automobilka mluví o fenomenálním úspěchu.

Rezervace jsou nicméně jedna věc, jejich vyřízení pak věc druhá. Právě v tomto ohledu ovšem GM selhává na celé čáře. Za loňský poslední kvartál, kdy výroba vozu odstartovala, totiž automobilka předala pouze jeden jediný exemplář. V letošním prvním čtvrtletí pak nebyla o poznání úspěšnější, registrace se totiž vyšplhaly jen na 99 kusů. Na čísla za druhý kvartál pak musíme ještě chvíli vyčkat, ani ta však stoprocentně nebudou ohromující. GMC totiž aktuálně zvládá vyrábět pouze 12 (!) kusů denně. Při tomto tempu tak jen dosud nashromážděné rezervace bude vyřizovat skoro 20 let.

„Naše schopnost uspokojit poptávku se zlepší, jakmile bude součástí procesu výroba baterií,“ uvedl mluvčí koncernu. GM totiž předpokládá, že od konce letošního léta bude Hummer osazovat bateriemi, které ve spolupráci s LG bude vyrábět přímo v Ohiu. Zatímco tedy aktuálně se předávají zákazníkům maximálně nižší stovky aut měsíčně, na konci roku by již mělo jít o vyšší tisíce. Tedy alespoň dle představ výrobce, který pošilhává směrem k Fordu, jenž je schopen vyrábět zhruba 150 kusů elektrického pick-upu F-150 Lightning denně, přestože s tím začal o čtyři měsíce později.

Otázkou nicméně je, zda publikum v případě Hummeru skutečně čekají lepší časy. I když se totiž výroba baterií přesune do Ohia, stále bude celý proces závislý na dodávce surových materiálů z Číny. A také na jejich cenách. Nesmíme totiž zapomínat na to, že Říše středu má pod palcem prakticky veškerou globální rafinaci vzácných kovů.

Kromě toho je třeba poukázat na velikost baterií vozu. Hummer totiž využívá paket o kapacitě 246,8 kWh, který značku musí vycházet neskutečně draho. Přesná a hlavně reálná cena sice uvedena nebyla, v roce 2017 však Chevrolet, který taktéž spadá pod GM, přiznal, že jedna kilowatthodina vychází u jeho aut na 262 USD (cca 6 350 Kč). Tuto částku se pak do roku 2020 povedlo snížit pouze na 250 USD (6 050 Kč)/kWh.

Současný stav pak kvůli zvyšující se poptávce a zdražování vzácných kovů možná již znovu odpovídá roku 2017, baterie do Hummeru by tak automobilku vycházely na neskutečných 64 661,60 dolarů (1,56 mil. Kč). Vůz přitom startuje na 84 650 USD (2,04 mil. Kč), což znamená, že pro automobilku by masová výroba byla těžce ztrátovým projektem. Nebylo by tedy překvapivé, kdyby produkce jela na půl plynu právě kvůli tomu. A pokud nedojde na zlevnění baterií, které dnes rozhodně není na obzoru, situace se bude měnit jen velmi pomalu.

Hummer aktuálně startuje na 84 650 dolarech, takové verze ale mají dorazit až v roce 2024. Ani letos dodávané provedení za 104 650 USD (2,52 mil. Kč) však při ceně baterií snad ani nemůže být ziskové. Nejspíše i proto se značka do navyšování produkce až tak nežene. Foto: GMC

