Američané vyvinuli taktická auta se systémem pálícím rakety až na 32 km, z té představy mrazí

Auta máme rádi, ovšem z představy, že někam dorazí pořád docela subtilní automobil a raketami začne ničit věci vzdálené desítky kilometrů daleko, jde trochu strach. I tak je to pozoruhodný kus techniky.

Díky válce na Ukrajině zajímá vojenská technika více lidí než dříve, mnozí zkrátka chtějí vědět, s čím se jedna strana snaží přijít na kobylku ty druhé. Ukrajinci by nejnověji rádi získali tisícovku vozů Humwee či jejich případných alternativ. Mezi ně přitom patří i Oshkosh M-ATV, který měl HMMWV dokonce původně nahradit. Za tím stojí nezměněná ochrana, ovšem zvýšená mobilita. Ještě lépe je nicméně na tom provedení L-ATV, které je o podstatné dvě tuny lehčí a tedy obratnější.

Je pochopitelně otázkou, co a zda vůbec něco na Ukrajinu dorazí, západ se v prvé řadě pochopitelně zbavuje starší techniky. L-ATV je nicméně novinkou, jakkoli jeho vývoj odstartoval již v roce 2005. Nicméně teprve o deset let později byl Oshkosh vybrán jako dvorní dodavatel americké armády, jenž požadovala moderní taktická vozidla. Následně pak došlo k objednání 657 kusů, ve druhé fázi ovšem došlo k razantnímu navýšení výroby. Celkově by tak americká vojska měla používat skoro 60 tisíc pancéřovaných čtyřkolek.

Na počátku letošního roku navíc Oshkosh získal další armádní kontrakt, jenž se týká vylepšení bojové techniky. K prvnímu kroku již došlo, neboť L-ATV bylo osazeno pozoruhodným raketovým systémem NLOS od společnosti Lockheed Martin. Ta nyní na žádost armády provedla první testy, které měly být velmi úspěšné. Systém totiž užívá elektro-optické a infračervené navádění, stejně jako bezdrátovou online techniku. Operátor tak může rakety ovládat v reálném čase s pomocí videa, načež lze snadno změnit směr či přerušit misi.

NLOS má přitom dostřel 32 kilometrů, zasáhnout tak dokáže i cíle, které zdaleka nejsou vidět. Lockheed pak dodává, že usazení raketového systému na podvozek L-ATV je poměrně jednoduchou záležitostí. Během necelých 20 minut je tak ozbrojená pancéřovaná čtyřkolka plně operativní. Dojezd vozu osazeného 6,6litrovým turbodieselem o výkonu 340 koní pak činí 480 kilometrů, přičemž na silnici se L-ATV může pohybovat rychlostí až 110 km/h směrem kupředu či tempem 13 km/h na zpátečku.

Již příští rok na konci února má nicméně čtyřkolka být spojena se zcela jinými parametry, Oshkosh totiž pracuje na jejich urychlení. K tomu má dojít i navzdory lehčímu zvýšení hmotnosti ze současných 10 200 kilogramů, neboť armáda požaduje také silnější pancíř. Dá se tedy předpokládat, že navýšen bude výkon a možná i objem pohonných jednotek. Ty přitom mají základ v dieselech Duramax od koncernu General Motors, pro armádní potřeby je však upravuje firma Gale Banks Engineering.

