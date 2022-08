Američané začali prodávat nové pojetí stěračů skel, zdánlivě chytré řešení má ale zásadní nevýhodu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jeep

Působí to jako skvělá věc, nad kterou jen zeptáte sami sebe, proč to někoho nenapadlo někoho dřív. To je ale nakonec nejlepší cesta k poněkud komplexnějšímu pohledu na věc - některé to už skutečně napadlo, v mezičase se raději vrátili ke klasice.

Během letních měsíců se motoristé nemusí obávat zamrzlé či zasněžené vozovky, častý nebývá ani déšť. To ale neznamená, že by nemuseli čelit jiným problémům. Jedním z nich je hmyz, jehož rozpláclá torza „ozdobí“ podstatnou část čelního skla už po chvíli rychlejší jízdy. Jejich odstranění přitom není až tak jednoduché, a to ani ve chvíli, kdy okamžitě zatáhnete za příslušnou páčku a kromě stěračů aktivujete i ostřikovače. Často se totiž stává, že namísto jedno či dvou fleků máte šmouhy napříč celým sklem, v jejichž důsledku se značně zhoršuje výhled ven a tedy i bezpečnost.

Mohlo by se tedy zdát, že se sluší zatleskat Jeepu za to, že přišel s nově pojatými stěrači, které jsou osazeny hned dvanácti tryskami. Dochází tedy k daleko vyšší efektivitě, mimo hru je navíc i otravování okolních motoristů, které většina standardních ostřikovačů usazených na kapotě „ohodí“. Problémem však je, že tyto stěrače jsou účinné pouze ve chvíli, kdy máte okno pokryté čerstvými nečistotami. Dokládá to ostatně i oficiální video značky, na kterém si můžete prohlédnout působivé odstranění nemalého nánosu bláta.

Čeho je ovšem třeba si všimnout především, to je minimální prodleva mezi ostřikem a pohybem stěrače. Něco takového pochopitelně lze přeprogramovat, ovšem daleko horší je skutečnost, že trysky pokrývají kapalinou jen malou plochu. To sice vede k oné vyšší efektivitě, nicméně nikoliv k čistějšímu oknu. Stačí totiž, abyste onen hmyz v horkém létě ihned nesetřeli, a rázem zasychá. V takové chvíli je ovšem tou nejlepší možností jej nejprve ocáknout letní kapalinou ostřikovačů, jíž chvíli necháte působit. Jen tehdy zaschlý hmyz změkne dá se pořádně setřít.

Něco takového ovšem u stěračů s integrovanými tryskami není možné, ať si již technici hrají se softwarem od rána do večera. Ostatně Jeep není první automobilkou, která k něčemu takovému přikročila. Počítat jste s touto technologií mohli již u Peugeotu 405 a není náhodou, že se na ni Francouzi vykašlali - bylo s ní spojení více problémů než užitku. Dnes se ale tato móda bůhvíproč vrací, nejen u Jeepu - obdobné řešení ostřikovačů najdeme na nových BMW, Volvech a dalších autech. Proč, nám uniká.

Jeep si přitom za novinku účtuje 140 dolarů, tedy zhruba 3 350 korun. To vskutku není malá částka. Navíc je třeba podotknout, že jakmile do dané řeky vkročíte, už z ní prakticky nemůžete vystoupit. Místo toho musíte vyšší sumy platit opakovaně při každé výměně. Ta se navíc může odehrávat častěji než u běžných stěračů, neboť ony díry ve stírací gumě vedou k jejímu rychlejšímu opotřebení.

Dá se tedy říci, že Jeep sice kráčí po správné cestě, nicméně je teprve na jejím počátku. Vyřešit musí celou řadu komplikací, které již odradily mnohou konkurenci před ním. Možná by tak mohl zauvažovat třeba nad integrací ostřikovačů do gumy lemující čelní okno, díky čemuž by došlo na ostřik celé plochy. Hrátky se softwarem by pak pro změnu vyřešily ono správné načasování stěračů. Že by však šlo o dražší řešení, je zcela jasné.

Integrované trysky ostřikovačů do stěračů jsou novinkou Jeepu, která možná na papíře působí jako jasné pozitivum. V reálu ovšem mnohá negativa mohou převážit veškerý přínos. Foto: Jeep

Zdroj: Jeep

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.