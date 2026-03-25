Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Američané začali prodávat rodinné auto s motorem 6,4 V8, stovkou za 4,4 s a schopností táhnout 4 tuny za milion, to je jak z říše snů

před 7 hodinami | Petr Prokopec

/

Foto: Dodge

Co na tom, že tohle auto není morálně nejmladší, disponuje zabijáckou kombinací vlastností a ceny, která na zákazníky bude fungovat. Však na ně fungovala už horší nabídka, kterou Dodge v podobě Duranga předkládal doposavad.

Letos v létě uplyne už 16 let od chvíle, kdy Dodge začal poprvé lákat na Durango třetí generace. Ne úplně obvykle laděné SUV s třemi řadami sedadel se začalo prodávat v průběhu ledna 2011, přičemž ještě v daném roce novinka dosáhla jen ve Spojených státech na takřka 52 tisíc prodejů. Zájem šel od té doby jen nahoru, přičemž pod úvodní metu neklesl dokonce ani během koronavirové pandemie. Ústa dokořán jsme ale museli otevřít teprve loni, kdy se pod kapotu s velkou pompou vrátil osmiválec, který chtěl někdejší šéf koncernu Stellantis Carlos Tavares sprovodit ze světa.

Patnáct let po svém debutu totiž Durango dosáhlo vůbec nejvyšších prodejů v historii třetí generace, neboť zákazníci převzali 81 168 exemplářů. To je mimochodem trojnásobek registrací zbytku portfolia značky Dodge. Ukazuje se tedy, že klientela na kombinaci velkého vnitřního prostoru, motoru V8 a rozumné ceny víc než slyší. A protože v čele Stellantisu je dnes Antonio Filosa, který evidentně chápe, že ho neuživí pochlebování úřadům, ale zákazníkům, automobilka posílá na trh verzi R/T, která nejspíš prodeje nakopne k absolutnímu rekordu.

Durango R/T už dřív k dispozici bylo, přičemž k pohonu používalo 5,7litrový osmiválec naladěný na 365 koní, se kterými sprint na stovku zabral 6,2 sekundy. To na rodinný vůz, který dokáže pobrat až sedm cestujících, rozhodně není špatné. Jenže nově Dodge původní jednotku nahradil objemnějším 6,4litrovým agregátem 392 Hemi V8. Klientela tak nyní dostane pod pravou nohu 482 kobyl, tedy o 32 procent víc než dřív. Souběžně s tím se o 21 procent na 637 Nm zvednul točivý moment.

Protože nejde o zanedbatelnou posilu, není překvapením, že se dynamika změnila docela dramaticky. Stovku totiž nové R/T zdolá již za 4,4 sekundy, což je čas z kategorie sporťáků a nejrychlejších hot hatchů. Tři řady sedadel přitom na palubě zůstávají. Kromě výkonu se ovšem zvedla také tažná kapacita, a to na 3 946 kg, což je dle výrobce vůbec nejlepší hodnota v daném segmentu. Konkurence by se tedy rozhodně měla probudit z již hodně dlouhého zimního spánku.

Objemnější agregát je přitom automaticky spárován s osmistupňovým automatem, elektronickým zadním samosvorným diferenciálem a pohonem všech kol. Dodge si pak za tuto kombinaci účtuje 49 995 dolarů neboli v Evropě pohádkových 1,05 milionu korun. Což je mimochodem stejná částka, jakou klientela musela dříve zaplatit za oněch 365 koní. Rázem tu máme nabídku z říše snů, kterou ještě umocňuje všemi doplňky „nařachaná“ Launch Edition, která vychází na 57 595 USD, tedy na 1,2 milionu Kč.

Americké SUV je tedy levnější než taková vrcholná Škoda Kodiaq RS, za jejíž přeplňovaný dvoulitr naladěný na 265 kobyl u nás dáte 1 500 000 Kč. Přitom u Dodge můžete počítat s koženým čalouněním, karbonovými dekory, audio systémem Harman Kardon s 18 reproduktory, brzdami Brembo, 20palcovými koly či střešním oknem. To je nabídka, jaká se prakticky nedá odmítnout, závěr letošního roku tak dealeři značky možná budou slavit v nových vilách s bazénem.


Durango R/T se zvenčí ani zevnitř výrazněji nezměnilo, zásadní novinkou je výkonnější a objemnější osmiválec, specifická výbava a patřičné insignie. Se vším je přitom spojena lidová cena, stoprocentně půjde o jeden z největších letošních trháků. Foto: Dodge

Zdroj: Dodge

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.