Američané zjevně našli cestu, jak se zbaví aut, která v USA nikdo nekupuje: Vyvezou je do Evropy
Petr ProkopecAni dnes o ně na českých silnicích není nouze, dovezena ale byla individuálně nezávislými importéry. Nyní se tohle auto chystá přes oceán oficiálně, ovšem zrovna v době, kdy jej za mořem málokdo kupuje. Náhoda? Stěží.
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Američané zjevně našli cestu, jak se zbaví aut, která v USA nikdo nekupuje: Vyvezou je do Evropy
včera | Petr Prokopec
Ani dnes o ně na českých silnicích není nouze, dovezena ale byla individuálně nezávislými importéry. Nyní se tohle auto chystá přes oceán oficiálně, ovšem zrovna v době, kdy jej za mořem málokdo kupuje. Náhoda? Stěží.
Dodge Charger se měl stát vozem, který dokáže i konzervativním příznivcům muscle cars, že elektrický pohon je to pravé pro každého. Jenže nakonec se postaral o pravý opak. Zatímco u předchozích generací automobilka dokázala okouzlit i 70 tisíc za rok, elektromobil se loni postaral o mrzkých 7 421 registrací. Většina z této porce navíc připadá na první tři kvartály, kdy ještě bylo možné počítat s americkými federálními dotacemi. Jakmile ty zmizely, i zbylá klientela zmizela rychleji než pára nad hrncem. Za poslední tři měsíce roku 2025 tak Dodge dokázal navzdory nemalým slevám prodat pouze 346 aut - to není vtip ani překlep.
Letos navíc situace není lepší, nýbrž ještě horší. Za první kvartál si totiž elektrickou variantu koupilo jen 240 lidí. Šestiválcové provedení, které dorazilo jako jakási z nouze ctnost, pak sice budí zájem vyšší, ovšem rovněž ne enormní - 1 627 kusů od ledna do března je ve srovnání s minulostí znovu nic. Není tak divu, že Dodge usilovně pracuje na osmiválcové verzi, u které se dá předpokládat, že v zámoří obstará možná 90 procent veškerých prodejů. Něco takového ovšem pro automobilku představuje i problém.
Do vývoje elektrické i šestiválcové varianty totiž Dodge nasypal nemalé peníze. Je pak sice hezké, že kvůli osmiválcovému provedení nebude třeba měnit karoserii či interiér a podvozek dozná novinek jen částečně, ovšem i tak budou s Chargerem spojené obrovské náklady. Hradit je ale zjevně nebudou Američané, nýbrž Evropané. Muscle car se totiž poprvé oficiálně chystá na starý kontinent, kde prodej bude zajišťovat společnost KW Automotive, zatímco dodávky náhradních dílů má zajistit firma Iron Parts.
Zatím nebylo upřesněno, kdy přesně Charger dorazí a na jaké evropské trhy se podívá. Stejně tak můžeme pouze spekulovat o cenách, jakkoli je jisté, že tak nízké jako v USA nebudou. Za šestiválec totiž Američané dají 49 995 dolarů neboli 1,04 milionu Kč. V případě elektromobilu pak platí dokonce 72 495 USD (1,51 milionu Kč). Zrovna verze s elektrickým pohonem by ale nakonec přes Atlantik mohla dorazit i s jistou slevou oproti domovině.
Důvodem je skutečnost, že Dodge hodlá elektrický Charger nabídnout na starém kontinentu v obou verzích, tedy nejen jako vrcholný Scat Pack s 679 koňmi, ale rovněž jako základní provedení R/T, které se v USA kvůli totálním nezájmu úplně přestalo prodávat. Zatímco však v zámoří slabší úroveň nabízela 503 kobyl, v Evropě jich k dispozici bude mít o čtyřicet víc. Dodge se tak zjevně snaží v prostředí, kde politici elektromobilům umetají cestu do hladka, zapůsobit víc, ostatně to může být jeho poslední šance uspět.
V případě šestiválce se už změny nechystají, třílitrová jednotka Hurricane tak bude produkovat buď 426 nebo 558 koní. Vedle pohonu si pak klientela bude moci vybírat i mezi dvoudvířkem a čtyřdveřovou karoserií. Osmiválec by ale vyhlížet neměla, i když třeba konkurenční Ford Mustang u nás s jiným motorem k mání není.
Současný Charger v USA pohořel, jako elektromobil úplně, auta zůstávají u dealerů na ocet. A ani s šestiválcem pod kapotou to není zrovna hit. Nyní se tak chystá do Evropy, naštěstí nejen s elektrickým pohonem. Foto: Butch Hora, Hall Chrysler Dodge Jeep RAM Virginia Beach, publikováno se souhlasem
Zdroj: Dodge
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