Americká novinka svými parametry Evropany vyděsí. Je jako z jiného světa, na místní silnice se vůbec nehodí před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: GMC

Říká se, že automobilový svět je stále menší s tím, jak se jednotlivé modely stávají více a více globálními. Něco na tom je, mezi různými zeměmi a kontinenty ale nadále existují obrovské rozdíly. Pohled na tohle auto může Evropana snadno i vyděsit.

Obří americké pick-upy mají své zákazníky, evropské publikum si na ně ale musí nechat zajít chuť. Platí to i o faceliftovaném GMC Sierra HD (Heavy Duty), třebaže individuálnímu dovozu nikdo nebrání. Jakmile se ale zadíváte na parametry vozu, vám okamžitě začnou před očima blikat veškerá možná omezení. Ve verzích 2500 a 3500 totiž může jeho délka narůst až na 6,8 metru. Pokud k tomu ještě přihodíme až 2,5metrovou šířku, rázem zde máme monstrum, které se nevejde na většinu místních parkovacích míst a spoustu evropských silnic.

Odrazující a zároveň přitahující může být i pohled pod kapotu. Koncern General Motors totiž zapracoval na 6,6litrovém dieselovém osmiválci Duramax, který se dočkal nového turbodmychadla, optimalizovaných hlav válců a přepracovaného spalovacího systému s novými vstřiky. Díky tomu pohonná jednotka produkuje 477 koní výkonu a 1 320 Nm točivého momentu, tedy o 25 koní a 88 Nm více než dosud. Benzinový osmiválec o stejném objemu pak zůstává nezměněn, 407 koní a 628 Nm však nově dostala na starost 10stupňová převodovka nahrazující 6stupňovou.

GMC uvádí, že změny provedené u dieselového motoru navýšily jeho tažnou kapacitu. Ve verzi 3500HD je tak možné za vůz připojit přívěs vážící až 16 329 kg. Kromě toho není problém naložit na korbu nově představené verze Denali Ultimate, které se pyšní zesíleným podvozkem, až 2 592 kg. Pokud si uvědomíme, že samotný pick-up v takové chvíli váží 3 740 kg, pak je zjevné, že na řízení této soupravy již budete potřebovat řidičský průkaz skupiny C. U základních variant schopných utáhnout až 10 206 kg si však vystačíte s „béčkem“.

Automobilka se zároveň snažila tažení přívěsu usnadnit, načež pick-up disponuje systémem GCW Alert, který majitele varuje před přetížením soupravy. Přepracován byl rovněž monitoring aut ve slepém úhlu, který nereaguje na překážky pouze vedle samotného vozu, nýbrž i vedle přívěsu. Kamera usazená na zádi pick-upu pak může být propojena s kamerou na zádi přívěsu, skrze který tak můžete vidět a tedy i lépe couvat. Mimo to ovšem nechybí ani adaptivní tempomat, který bere v potaz zvýšený aerodynamický odpor a delší brzdnou dráhu celé soupravy.

Kromě toho je nicméně Sierra HD osazena i celou řadou běžných bezpečnostních systémů, mezi něž patří třeba autonomní brzdy, monitoring jízdy ve zvoleném jízdním pruhu či varování před hrozící srážkou s vozem vpředu. Dovnitř se pak pro změnu nastěhovala přepracovaná palubní deska, stejně jako upravená středová konzole, u které zaujme zejména přesunutá přihrádka na bezdrátové dobíjení mobilních telefonů. Automobilka mimo to sáhla také po materiálech vyšší kvality, díky čemuž vůz lépe spojuje luxus s praktičností.

V tomto ohledu nejdále zachází verze AT4, Denali a Denali Utimate, kdy poslední zmíněná páruje dřevěné dekory s otevřenými póry s koženým čalouněním. V Na něm najdeme i odkaz na horu Denali, což je docela zajímavý detail. Sedadla stavitelná elektricky v 16 směrech pak standardně počítají s vyhříváním, chlazením i masážním strojkem. Audiosystém Bose pak dostal ocelové mřížky reproduktorů, součástí multimédií je nicméně i zpětná kamera. A opomenut nebyl ani 15palcový barevný head-up displej.

Za holobyt nicméně nelze označit ani níže postavené úrovně, jenž disponují 12,3palcovým digitálním přístrojovým štítem a 13,4palcovou centrální obrazovkou. Do prodeje pak Sierra HD dorazí zkraje příštího roku, přičemž ve druhé pozdější vlně se má objevit i zcela nové provedení AT4X. To by přitom mělo být více zaměřeno na jízdu v terénu, na podrobnosti je nicméně třeba vyčkat. Totéž platí i o cenách, které pod milionem korun nebudou startovat ani náhodou.

Sierra HD se dočkala faceliftu, který zvýšil luxus v interiéru. Zároveň byla umocněna i využitelnost, neboť na korbu lze naložit těžší náklad a za pick-up můžete rovněž připojit těžší přívěs. V Evropě si provoz takového auta skoro nedokážeme představit. Foto: GMC

Zdroj: GMC

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.