Americké „Ferrari pro chudé” jde teď koupit ještě levněji, nová výkonnější verze poslala ceny dosavadního vrcholu dolů před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Kdysi se tohle auto prodávalo za vyšší než ceníkové ceny, dnes s ním dealeři nepohnou, pokud na něj nedají ještě stovky tisíc slevu. Tak to ale zkrátka chodí, pokud přijde ještě větší magnet, z Corvette Z06 to dělá jen zajímavější koupi.

V říjnu 2021 představil Chevrolet novou verzi Corvette osmé generace. Provedení Z06 dostalo do vínku 5,5litrový motor, který produkoval 679 koní. Šlo tak o nejvýkonnější atmosférický osmiválec vůbec, což pochopitelně ke kupé a roadsteru přilákalo davy zájemců. Automobilka navíc v té době měla potíže s výrobou, načež se zákazníci o dostupné vozy pomalu rvali. Dealeři si tak mnuli ruce, neboť přirážky nad oficiální cenu jim dopřávaly slušné výdělky.

Současná situace je ale diametrálně odlišná. Jak si všimli kolegové z Carscoops, americkým prodejcům dnes leží na skladech hned 1 702 kusů verze Z06, přičemž v 1 001 případech jde o kupé a ve zbytku o otevřené provedení. Z06 tedy v tomto ohledu dalece překonává základní jak provedení, tak hybridní variantu E-Ray, neboť skladové zásoby těchto verzí jsou daleko nižší (1 092 a 873 aut). Jde přitom o modelové roky 2024 a 2025, tedy o vozy před faceliftem, které disponují kritizovanou „stěnou tlačítek“.

Za takových okolností musí ceny pochopitelně dolů, a tak lze 679 atmosférických koní zet-nula-šestky koupit s pořádným slevami. Ceny tedy momentálně startují zhruba 12 tisíc dolarů (asi 255 tisíc Kč) pod těmi oficiálními. Na kousky s výbavou 1LZ vám tak postačí 107 464 USD (ani ne 2,3 milionu Kč), za verze s paketem Z07, který přihazuje silnější brzdy, karbonové doplňky karoserie, upravený podvozek či sportovní pneumatiky, se pak platí od 125 790 USD (pod 2,7 milionu Kč).

Do této situace se Z06 dostala proto, že Corvette C8 je nově k mání také ve verzích ZR1 a ZR1X, v jejichž případě zmíněný 5,5litrový osmiválec dostal do vínku dvojité turbo. S ním pak výkon vyšplhal na 1 079 koní. Vyšší je samozřejmě i cena, neboť kde Z06 startuje na 112 100 dolarech (cca 2,4 milionu Kč), tam za ZR1 musíte dát 173 300 USD (3,7 milionu Kč) a ZR1X bude ještě dražší. To ale nakonec ze Z06 dělá ještě lákavější nabídku.

Z06 s paketem Z07 se totiž na okruhu snadno může postavit třeba Porsche 911 GT3. To ovšem stojí zhruba dvakrát tolik. Samozřejmě se bavíme o amerických cenách a situaci v zámoří, na Evropu bohužel příchod ZR1 takový vliv mít nebude. Pokud ale máte možnost individuálního dovozu, nebo pobýváte v USA, dostane se dnes k americkému „Ferrari pro chudé” ještě levněji, než se kdy zdálo být možné.

Corvette Z06 se nově v zámoří nabízí s velkými slevami, 679 atmosférických koní tak lze pořídit dvakrát levněji než méně výkonné Porsche 911 GT3. To už stojí za úvahu. Foto: Chevrolet

Zdroj: Carscoops

