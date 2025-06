Americké prodeje elektrických aut se po měsících uvadání náhle propadly, ukazují křehkost složitě vybuzeného zájmu o ně před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Po letech očerňování spalovacích vozů a vychvalování těch elektrických by bylo na místě očekávat prodejní trhák těch druhých zmíněných. Jenže na žádný takový nedochází. Lidé už se nenechají opít rohlíkem a věří spíš vlastním zkušenostem a poznání dalších ze svého okolí.

Všimli jste si, že Hollywood v posledních letech utrácí za reklamu mnohdy i víc peněz než za natočení propagovaného snímku? Možná ano, v mnoha případech je kanonádě reklamních spotů, bannerů a další inzerce všeho druhu těžké uniknout. Proč tomu tak je, když dřív často stačila pomalu jen šuškanda? Mám pocit, že hlavní problém tkví v poklesu kvality masové produkce. Ostatně který snímek z posledních let vás zaujal natolik, že jste si ho pouštěli opakovaně? Nejspíš budete tápat, abyste si vzpomněli aspoň na jeden.

Automobilky dnes víc a víc připomínají ona hollywoodská studia. Především na podporu elektromobility jdou takové peníze, že by to stačilo na pokrytí rozpočtu menší země, a to za situace, kdy jsou elektrická auta i bez toho lidem tak či onak vnucována a dostupnost jakýchkoli alternativ je stejně uměle zhoršována. A proč vlastně, když má dle výrobců jít o to nejlepší pod sluncem? Takové zboží by se přece mělo prodávat úplně samo, po tom bychom měli všichni toužit... Ale netoužíme, dokonce už i vnucovat si ho necháváme stále méně.

Dalším důkazem budiž pohled na detailní dubnová prodejní data ze Spojených států, která probírají kolegové z Auto News. Během čtvrtého letošního měsíce bylo totiž v zámoří celkově prodáno 97 833 elektromobilů, což představuje 4,4procentní meziroční pád. A to ve chvíli, kdy celý trh výrazně (o 7,2 procenta) rostl.

Po mnoha letech zkreslování reality, nekritického vychvalování, miliardy utracených za reklamy a přerozdělení ještě zásadně většího množství peněz ve prospěch předem ohlášeného vítěze tedy vychází najevo, že elektrický pohon na atraktivitě ani dál nezískává, natož aby dominoval celému trhu - oněch 98 tisíc vozů je kapkou v moři 1,5 milionu celkových prodejů. Na internetu totiž nenarazíte pouze obdivné tiskové zprávy roztleskávané pochlebovačnými médii, ale také reálné příběhy skutečných majitelů z masa a kostí. Ty ovšem již tak oslavné nejsou, místo toho převrací téměř veškerá pozitiva, která byla s elektromobilitou léta spojována. Levný provoz či servis? Zapomeňte. Dlouhý dojezd? Ani náhodou. Růst hodnoty? To byste museli poslední léta strávit na opuštěném ostrově, abyste takovému nesmyslu věřili.

Tím nechceme tvrdit, že elektromobily jsou jen hollywoodský brak hodný zapomnění. Některým mohou vyhovovat a nemáme s tím žádný problém, jenže takových je zřetelně velká menšina, zbytek preferuje spalovací pohon. A neexistuje způsob, jak něco takového v dohledné době změnit, ne za předpokladu, že branže zůstane u současných technologií, které budou procházet jen evolučními změnami. Tady je zkrátka zapotřebí několik revolučních vynálezů krátce po sobě, které reálně přijít snad ani nemohou.

Do hry navíc vstupuje další faktor, který jsme zmiňovali už dřív a uvádí jej i analytik S&P Global Mobility Tom Libby . Ten říká, že kromě tradičních obav z dojezdu a nabíjení „spotřebitelé vidí v médiích zprávy o tom, že vládní podpora elektromobilů je na ústupu a investice automobilek do této technologie se zpomalují, což podkopává důvěru v produkt, se kterým zatím není spojena významná přirozená poptávka”. Je to trochu „newspeak”, ale i tak je z jeho slov patrné to hlavní - zájem o elektrická auta je do značné míry vyvolaný uměle. A jakkoli je složitě generován, opadá velmi snadno a rychle - stačí vidět, že do budoucna nelze čekat žádné umělé výhody, které Trumpova administrativa postupně demontuje, a kouzlo je pryč.

„Nárůsty v předchozích měsících byly beztak slabé, takže si myslím, že na trhu s elektromobily pokračuje trend oslabování,” řekl dále Libby. Výjimky se ale pořád najdou. V případě klasických aut by jím bezesporu mohl být takový Chevrolet, který si v dubnu oproti stejnému měsíci loňského roku polepšil o 215 procent. Nebo Cadillac, který má na kontě 104procentní zlepšení. Jenže v prvním případu tu mluvíme o 9 160 vozech, ve druhém pak o 3 829. Obě značky tak stejně jako všechny ostatní výrazně zaostávají za Teslou, která navzdory vadnoucímu zájmu progresivistů zůstává s 39 913 registracemi jasným králem, i když meziročně klesla o 16 procent.

Pro některé výrobce byl pak duben hotovou pohromou, neboť prodat pár stovek či desítek aut v zemi s 340 miliony obyvateli je vážně fiasko. Takový Ram, Maserati či Lotus se navíc nedostaly ani na dvouciferné registrace, místo toho jim na kontě svítí jeden, respektive dva a dva prodané elektromobily. Jaguar by pak při pohledu na 43 registrací měl raději přehodnotit své plány přejít jen na bateriový pohon, neboť se opravdu zdá, že s koncem spalovací techniky to bude moci zabalit i samotná značka.

Na něco takového ale jistě nedojde, místo toho předpokládáme, že se s ještě větší urputností rozjede marketingový kolotoč, který bude mít za úkol stavět elektromobilitu do lepšího světla a ubíjet všechny, kteří okolo vší té manipulace chodí s nepokřiveným zrcadlem. I tak nejspíš půjde jen o další zbytečně utracené peníze. Stejně jako se v kinech ukázalo, že progresivní Popelku nelze vnutit zdaleka každému, nepůjde to ani v případě zřetelně inferiorního produktu majícího zajišťovat naši každodenní mobilitu.

Ram 1500 REV byl uveden na trh předloni, přičemž značkou byl popisován jako nadřazená verze oproti té spalovací. Letos v dubnu si jej ovšem v celých Spojených státech koupil pouze jeden člověk. Foto: Ram



Možná výmluvnější je ale bilance masověji prodávaných modelů jako Ioniqů od Hyundai. I když Korejci mají v USA za sebou rekordní měsíc při 19% meziročním růstu, prodeje všech jejich elektrických modelů se z roku na rok výrazně propadly. Foto: Hyundai

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.