Americké tornádo na kolech se ukázalo v novém, i bez pevné střechy má pokořit rychlost 500 km/h před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hennessey Performance

Sjedete si občas po Německu přes 200 km/h a poznali jste, jaké to je řídit v 300 km/h? Dojemné, obě tyto rychlosti si ale musíte sečíst, abyste si udělali představu o dynamice Hennessey Venom F5 Revolution Roadster.

„Na konci roku 1991 jsem se ohlédnul za uplynulou závodní sezónou. A právě tehdy jsem si uvědomil základní pravidlo automobilového závodění - pokud v této oblasti chcete získat malé jmění, musíte začít s velkým bohatstvím. Abych tedy mohl pokračovat ve své vášni, musel jsem najít jiný způsob, jak pokrýt náklady. Říkal jsem si, že pokud si Carroll Shelby a Alois Ruf dokážou vydělat na živobytí modifikacemi aut, možná bych se daným směrem mohl vrhnout též. A právě tak se zrodila naše společnost.“

Těmito slovy v roce 2021 u příležitosti třicátého založení firmy zavzpomínal na své počátky John Hennessey. Nejdříve proslul v Severní Americe, mezinárodní pozornosti se dočkal až v roce 1997, kdy upravil dnes již kultovní Dodge Viper GTS. Tomuto sporťáku totiž navýšil výkon na 650 koní, což vedlo k protnutí mety 200 mil v hodině (320 km/h). Tak vysoko se tehdy nedostala ani automobilka, ani žádný z dalších úpravců. Hennessey tak mohl růst k větší a větší slávě, přičemž s upraveným Fordem GT již překonal laťku tisíce koní.

V té době rodilý Texasan začal snít o vlastním supersportu, ve kterém by zúročil veškeré dosavadní zkušenosti. Na základech Lotusu Exige tak vznikl Venom GT osazený dvakrát přeplňovaným osmiválcem naladěným na 1 261 koní. Výkon tak překonával muší hmotnost 1 244 kg, přičemž jeho přenos na zadní kola dostal šestistupňový manuál. Celkem vzniklo sedm kupátek a následně i šest otevřených variant, z nichž první si vyžádal Steven Tyler, zpěvák kapely Aerosmith.

Venom se postaral nejen o působivou reputaci danou jeho maximální rychlostí (435 km/h), nýbrž firmě vydělal i nějaké ty peníze. Pomalu okamžitě se tak začalo pracovat na nástupci, přičemž Venom F5 pojmenovaný po nejrychlejších tornádech již oslovuje mnohem více zákazníků. Hennessey navíc soustavně topí pod kotlem, neboť aktuálně přišel s novou variantou Revolution Roadster, která stejně jako kupé staví na odhaleném karbonu.

Tento krok hlavně díky odlehčené střeše vážící pouhých 8 kg vyústil v nemalou redukci hmotnosti, výkon 6,6litrového osmiválce zvaného Fury však zůstal na standardních 1 847 koních. Texasané se ovšem podívali na aerodynamiku - dopředu se tak nastěhoval výraznější splitter, stejně jako stabilizační křidélka usazená na bocích nárazníku. Přepracována byla i přední kapota, zatímco vzadu si můžeme povšimnout výraznějšího křídla s většími bočními plochami a nového difuzoru.

Automobilka již dříve u kupé uvedla, že jen ono křídlo se v rychlosti 400 km/h stará o přítlak více než 360 kilogramů. Verze Revolution by tedy měla být stabilnější hlavně ve vysokých rychlostech, přičemž slovo „vysoké” si zvýrazněte - auto má být schopné pokořit rychlost 500 km/h, jen to Texasané zatím v praxi nevyzkoušeli. Nevíme, zda si to troufne některý ze zákazníků, na každý pád pro ně vznikne 24 kupátek a 12 roadsterů. A tyto vozy opravdu vzniknou, celá produkce je i přes cenu 60 milionů korun za jeden vůz vyprodaná.

Hennessey pak dodává, že potenciál Venomu F5 stále nebyl vyčerpán, následovat tak mají dokonce ještě extrémnější verze. Nic jiného bychom však od společnosti, která za oněch 30 let dodala již více než 12 tisíc upravených vozů, nečekali. Aktuálně tak vlastně ani nejsme zvědavi, zda Texasané pokoří bariéru 500 km/h, ale kdy a s jakou variantou nejsilnějšího automobilového tornáda na kolech se tak stane.

Venom F5 se ukázal v nové verzi Revolution Roadster, která vznikne jen ve 12 kusech. Všechny stroje mající jet až 500 km/h již mají svého majitele. Foto: Hennessey Performance

Zdroj: Hennessey Performance

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.