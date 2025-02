„Americkej kýbl” likvidující evropskou smetánku aut za šestinovou cenu se objevil v konfigurátoru, i v plné palbě je to terno

Petr Prokopec

Tento stroj právě zaskóroval tím, že na několika ikonických okruzích svým časem zašlapal do země často i mnohonásobně dražší supersporty evropských značek, nyní si můžeme lépe posvítit na to, co a za kolik nabízí. Základní cenu 4,2 milionu lze poslat citelně výš, ani v plné polní ale ZR1 nestojí extrémní peníze.