„Americkej kýbl" si na nejnáročnějším okruhu světa namazal na chleba téměř všechny a všechno hned v několika verzích | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Po všech spekulacích na toto téma se výsledky změřených aut nemusí zdát až tak skvělé, ale zůstaňme nohama na zemi. Bavíme se o čtvrtém a sedmém historicky nejrychlejším silničním voze tohoto okruhu, i když jejich ceny startují níž než „juniorské” Porsche 911 Carrera T.

Když Chevrolet před nedávnem odhalil Corvette ve verzi ZR1X a potvrdil, že s tímto vozem i výchozím provedením ZR1 zamířil do pohoří Eifel, začalo se mluvit o absolutním rekordu Nürburgringu. Ten v současné době drží Mercedes-AMG One, který 20 832 metrů dlouhý okruh zajel za 6 minut a 29,09 sekundy. Jeho pohonné ústrojí složené z 1,6litrového šestiválce a několika elektromotorů produkuje 1 063 koní, což je nižší výkon, než jaký má k dispozici ZR1 (1 079 koní) a ZR1X k tomu přihazuje elektromotor na přední nápravě, který laťku pozdvihá na 1 267 koní.

Je to ale také těžší auto, navíc je to pořád relativně pohodlný silniční vůz s primárně mechanickým gripem - AMG One je aerodynamickými kejklemi prošpikovaná střela optimalizovaná právě pro okruhové časy, existující stroje v prodeji (jinak je dávno vyprodáno) navíc stojí okolo 100 milionů Kč. ZR1 koupíte normálně u dealera Chevroletu od 173 300 dolarů, tedy asi 3,7 milionu Kč. Bylo tedy trochu naivní věřit, že by ZR1 (spíš se věřilo té než verzi X) mohla být absolutním rekordmanem, nakonec k tomu ale nemá daleko.

Americká automobilka totiž v případě ZR1X dosáhla na Ringu času 6 minut a 49,275 sekundy. tedy jen 20 sekund za AMG. A navíc je rychlejší než též násobně dražší Ford Mustang GTD, který byl dosud nejlepším zástupcem produkce ze Spojených států, rychlejší je o 2,8 sekundy. GTD navíc pokořila i varianta ZR1, ale k tomu se ještě dostaneme.

ZR1X tak v historickém pořadí silničních aut nepřekonala pouhá tři auta - vedle AMG One je to Porsche 911 GT2 RS s paketem Manthey Racing (6:43,3) a další Mercedes-AMG, konkrétně GT Black Series (6:48,07). V obou případech jde znovu o stroje optimalizované pro okruhové ježdění, v případě GT2 Manthey hned dvakrát. Přesto je Corvette ZR1X tak blízko. A ZR1 je na dostřel témuž - okruh zajela za 6 minut a 50,763 sekundy, takže též překonala Mustang GTD, nepatrně pak zaostala Porsche 911 GT3 RS a Lamborghini Aventador SVJ.

Ve prospěch Chevroletu navíc hraje fakt, že oproti vší zmíněné konkurenci si za své vozy účtuje pomalu pakatel. Cena verze ZR1X zatím zveřejněna nebyla, ovšem ZR1 stojí pouze zmíněných 173 300 dolarů, tedy 3,7 milionu korun. Za to u nás dnes nepořídíte ani juniorskou 911 Carrera T, natož pak cokoli výše posazeného. A dodat je třeba ještě jednu věc - volant žádné z Corvette se neposadili závodní jezdci, nýbrž technici značky Drew Catell a Brian Wallace. Tušíme, že takový... Franz Hermann by pár sekund ze zmíněných časů ubral jako nic.

Mimo to Chevrolet na okruhu zajel i čas s verzí Z06, která má k dispozici pouze 679 atmosférických kobyl. S nimi pak Aaron Link zvládl Ring za 7 minut a 11,826 sekundy. Ve všech třech případech se jednalo o americké specifikace těchto, přičemž automobilka vždy sáhla po příplatkových karbonových kolech obouvajících letní pneumatiky Michelin Pilot Sport Cup 2R. Potlesk je tedy rozhodně na místě, i když o absolutním rekordu si Corvette musí nechat jen zdát.

Hned trojice „americkejch kýblů“ zamířila na Ring. Časy Corvette ZR1X, ZR1 a Z06 jsou působivé, zvlášť vzhledem k cenám těchto aut. Foto: Chevrolet

Zdroj: Chevrolet

Petr Prokopec

