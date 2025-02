„Americkej kýbl” za 4 miliony ničí jeden okruhový rekord za druhým, je rychlejší než násobně dražší McLareny či Porsche před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Chevrolet

Bylo jasné, že tohle auto nebude pomalé, jeho reálné časy z okruhů ale berou dech. Za takovou cenu samozřejmě není vyloženě levné, ale když je citelně rychlejší než vozy prestižnějších značek s klidně šestkrát vyšší cenovkou?

Když se loni poprvé představila nová Corvette ZR1, šmahem jsme ji označili za „hypersport pro chudé„”. Mohlo to znít přehnaně, čím víc času ale od té chvíle ubíhá, tím přesnějším se toto označení zdá být. Bez nejmenší nadsázky jde o ztělesnění fráze „výkon lidu”, neboť v pořád relativně obyčejném a relativně dostupném autě skrývá tak ohromný výkonový a dynamický potenciál, že si jisté samy sebou najednou nemohou být ani ty nejprestižnější sporťáky planety. Hanlivá označení jako „americkej kýbl”, které někteří s gustem vypouštějí směrem k libovolnému autu z USA, tu dostávají na frak.

Nová ZR1 pochopitelně staví na už osvědčených základech aktuální Corvette C8 s motorem uprostřed, kterým ale přidává brutální pohonnou jednotku s 1 079 koňmi výkonu. Ta vozu zajišťuje dynamiku nejlepších evropských sporťáků a maximálku, o které si obvykle mohou nechat zdá i ty - certifikovaných 375 km/h. Auto tak od začátku působí jako ostuda pro Evropu, která jako by usnula na vavřínech, neboť tento vůz není s popsanými parametry jen extrémně rychlý, s cenou od 173 300 dolarů nestojí ani jako „pořádné” Porsche.

Dalo se čekat, že se vším zmíněným bude vůz fungovat i na okruhu a... „here we go”, mohou jedním dechem dodat Američané. Ti neponechali nic náhodě a ZR1 vyslali se čtyřmi různými piloty z řad vlastních zaměstnanců na pět slavných amerických okruhů. A výsledkem je pětice rekordů s časy, které si zaslouží respekt, jejich rychlý přehled následuje:

Rekordy Corvette ZR1 2025 z ikonických amerických okruhů

Road America - 2:08,6 - řidič Brian Wallace

Road Atlanta - 1:22,8 - řidič Chris Barber

Virginia Internation Raceway (Full Course) - 1:47,7 - řidič Aaron Link

Virginia Internation Raceway (Grand Course) - 2:32,3 - řidič Aaron Link

Watkins Glen - 1:52,7 - řidič Bill Wise

Připusťme, že v Evropě nejde o tak celebrovaná místa, ale přinejmenším část z nich znát budete - když ne jménem, tak alespoň od pohledu. Pro znalé jsou to časy působivé na první dobrou, pro ostatní přidáme trochu kontextu.

V prvé řadě zmíníme výkon 2:08,6 z Road America, což znamená překonání dosavadního rekordu Porsche 911 GT3 RS o víc jak pět sekund. Jasně, 911 GT3 RS je vůz s asi polovičním výkonem a v poměru výkon/čas je pořád mimořádně rychlá, ale koho to vlastně zajímá, když je ZR1 pořád levnější? Tady ale jakási „teorie relativity” teprve začíná.

Ještě působivější je čas 1:22,8 z Road Atlanta, kde dosud vládlo ještě o dost dražší, výjimečnější a také výkonnější Porsche 911 GT2 RS. To ZR1 překonalo o 2 sekundy. Zcela vlastní ligu pak ZR1 hraje na obou konfiguracích Virginia International Raceway - v případě tzv. Full Course znamená čas 1:47,7 o 10 sekund lepší výkon než jakéhokoli jiného auta, které se tam kdy podrobilo profesionálnímu měření. A Grand Course? Čas 2:32,3 je lepší než výkon McLarenu Senna, výjimečného speciálu britské značky s cenou okolo 25 milionů Kč. Jsou to mimořádné výkony.

Všechny je můžete vidět na kanálu Chevroletu na Youtube, my pro přehlednost přidáme pouze video s posledním zmíněným časem v rukou Aarona Linka, který auto ovládá nejjemněji a nejprecizněji. Ten se snad minul povoláním, protože jde o globálního šéfa mateřského GM pro výkonná auta, který se na rozdíl od ostatních přímo nepodílel na vývoji. Přesto zajel tak bravurní časy a na jeho jízdy je radost pohledět. K tomu přihazujeme video dokumentující celou pouť po oněch pěti okruzích.

Dodejme, že všechny výsledky si připsala ZR1 vybavená paketem ZTK, který obsahuje několik dodatečných úprav aerodynamiky a pneumatiky Michelin Pilot Sport Cup 2R ZP. To nejsou žádné mimořádné modifikace a objednat si je může pochopitelně každý. Pak tedy bude muset zaplatit o trochu víc než 4,2 milionu Kč za základní model, spraví to ale jen něco přes 30 tisíc korun navíc. Výkon lidu, vážně ano. Jsme už teď zvědavi na časy auta z nám bližších evropských kolbišť, kterými se má nová ZR1 též prohnat.

Vskutku ve velkém stylu vlétnul na scénu Chevrolet Corvette ZR1 2025, při jeho ceně je to zázračné auto. Podívejte se na jeho poslední zářezy na pažbě níže. Foto: Chevrolet

Zdroj: Chevrolet

Petr Miler

