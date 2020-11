Americký magazín popsal, co je Elon Musk vlastně za člověka, za rámeček si to nedá před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bloomberg

Zprávy o ne zrovna vlídném chování šéfa Tesla k jeho nejbližšímu okolí se šířily už dříve, až magazín Vanity Fair si ale dal tu práci, aby detailně popsal, co vše lze od Elona Muska čekat. Jedním slovem? Cokoli.

Pro fanoušky Tesly je Elon Musk pomalu Bohem. Jak o něm ale smýšlí ostatní? Pokud přijde řeč na pohled magazínu Vanity Fair, pak ten si šéf kalifornské automobilky za rámeček určitě nedá. Reportéři si dali tu práci a hovořili s bezpočtem lidí z Muskova okolí i s Muskem samotným a podle nich je to patologický sociopat, který obyčejnými lidmi jen pohrdá.

„Když nadejdou dny, kdy jsou do Vesmíru vypouštěny rakety SpaceX, sledují tuto událost všichni lidé z Tesly. Nikoliv proto, že by se o ony rakety tak zajímaly, ale protože vše má přímý dopad na Elonovu náladu po několik dalších dní. Pokud tedy při startu dojde k selhání, následuje opravdové peklo. Poté nechcete Elonovi ani zvednout telefon. A naopak, pokud je start úspěšný, může se Elonova schránka plnit požadavky na schválení rozpočtů na další projekty. Totéž platí pro zaměstnance SpaceX ve chvíli, kdy Tesla zveřejní data o výrobě,“ cituje Vanity Fair jednoho z jeho blízkých kolegů.

Takové chování je na jednu stranu pochopitelné, na tu druhou ale neprofesionální, nevyrovnané a z lidského hlediska obtížně přijatelné. Jeho nevyrovnanost jen dokládá svědectví člověka, který se s Muskem a jeho bývalou přítelkyní potkal na odchodu z nočního klubu. Tu za sebou šéf Tesly vláčel, aby jí následně vynadal za to, že má na obličeji vousy. Míněny tím přitom byly ony pomalu neviditelné chloupky pod nosem. Když mu přitom přítelkyně odvětila, že „je savec“, rozzuřil se Musk ještě více.

„Elon dosahuje vysoké míry degenerativního chování. Všichni tito lidé, Musk, Zuckerberg, všichni mají tendenci uchylovat se k totální a kompletní patologické sociopati. Lidé jako takoví jsou jim naprosto ukradení,“ dodává magazín s tím, že právě díky tomu Teslu pozvolna opouští klíčoví manažeři. Jen od srpna 2018, kdy Musk na Twitteru zmínil, že by jím řízená značka mohla odejít z burzy, přišla automobilka o více než dva tucty vedoucích pracovníků. Jeden z nich přitom jako důvod přímo zmínil ostudnou komunikaci na Twitteru.

Je přitom možné, že Musk si chvílemi své nepřístojné chování uvědomuje. Ovšem ve chvílích, kdy dochází na problémy, jeho klid mizí a přichází agresivita. Tomu by se jistě dalo zabránit terapií, kterou by si šéf Tesly mohl s přehledem dovolit, sám se ale za „pacienta” nepovažuje. Dokládá to i rozhovor s jedním z bývalých zaměstnanců, který si Muska zeptal, zda se neobává, že přichází o rozum. A odpověď? „Dívá se snad někdy blázen do zrcadla? A ví, že je blázen?“

Více nejspíše třeba dodávat, názor na šéfa Tesly si tak můžete udělat sami, třebaže pokud patříte k jeho příznivcům, obdivovat jej patrně nepřestanete. Magazín Vanity Fair pochopitelně požádal Muska o rozhovor, dočkal se ale jediné stručné odpovědi, která mu možná posloužila lépe než sáhodlouhé vysvětlování toho či onoho. „Vanity Fair sucks,” uvádíme raději doslova odpověď Elona M. na žádost o interview. Vskutku kultivovaná reakce...

Elon Musk je nepochybně marketingový génius, jeho lidská stránka má ale k obdivu daleko. Foto: Bloomberg

Zdroj: Vanity Fair

Petr Prokopec