Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3

Tohle jsou novinky, které z Ameriky chceme vidět přicházet. Jakkoli jsou někdy hodně ujeté, jde o ty krásné projevy bláznovství, na které jsme zpoza oceánu zvědaví. Nová rodina velkých pick-upů Ramu pod kapotou nepočítá s ničím jiným než s motory V8 v různých verzích.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3

před 2 hodinami | Petr Prokopec

Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3

/

Foto: Ram

Tohle jsou novinky, které z Ameriky chceme vidět přicházet. Jakkoli jsou někdy hodně ujeté, jde o ty krásné projevy bláznovství, na které jsme zpoza oceánu zvědaví. Nová rodina velkých pick-upů Ramu pod kapotou nepočítá s ničím jiným než s motory V8 v různých verzích.

Evropská automobilová branže je v krizi, jakou za víc než 100 let svého rozkvětu nepoznala. Těžko říci, co je její hlavní příčinou, kombinace síly zelené ideologie, rostoucí politické moci Bruselu a ztráta části technické i obchodní kompetence samotných automobilek se starají o to, že firmy bez uzardění hrnou na trh zákazníky nevyžádaná, technicky nesmyslná a navíc neúměrně drahá řešení, které navzdory podstatně vyšší ceně nejsou s to klíčovými parametry vyrovnat ani vozy, které jsou klidně dekádu v prodeji. Jeden příklad za všechny? Nový VW Polo GTI, to je skutečně milionový vtip.

Místní automobilky tak prodejně finančně strádají, přesto to obvykle není dost špatné na to, aby se konečně probraly. Firmy jako právě Volkswagen nebo Mercedes-Benz proto zvažují, že kromě aut se začnou věnovat také výrobě armádní techniky, jako tomu bylo třeba za druhé světové války. To nezní jako moc dobrá reference...

Podobným směrem dlouho mířila i Amerika, zdá se však, že se probrala dřív, než se Evropa stihla pořádně rozkoukat. Donald Trump je jedním ze symbolů této změny, nikoli jejím strůjcem, přesto sám vychází vstříc narovnání tamního tržního prostředí, které bylo křiveno velmi podobným způsobem. Loni tedy zrušil federální dotace na elektromobily a snížil limity spotřeby. Domácí výrobci se tak znovu víc než na to, co si stejně nikdo nepřál, mohou znovu víc soustředit na své zákazníky, kteří po elektromobilech či maloobjemových spalovacích agregátech netouží, jak soustavně ukazují. Místo toho chtějí zpátky osmiválce, které jim očividně chybí.

Vyložené žně díky tomu loni měla značka Dodge, jejíž Durango třetí generace dosáhlo na vůbec nejvyšší prodeje, i když jde již o 15 let staré auto. Bývalý šéf této automobilky Tim Kuniskis nyní stojí v čele Ramu, který byl až do roku 2009 součástí Dodge. Poté ovšem došlo na jeho oddělení, přičemž jakožto samostatná značka se měl soustředit hlavně na populární pick-upy. Ty pak sice dle pár let starého plánu měly rovněž zezelenat, Kuniskis však otočil kormidlem.

Než se dostaneme k novinkám, je třeba zamířit ještě dále do minulosti. V roce 2003 totiž Dodge představil Ram SRT-10, tedy sportovní variantu, která se dočkala desetiválcového motoru z Viperu. Jakkoli ale zájem o ni byl po úvodní dvě léta obrovský, následně poptávka začala uvadat, pročež v roce 2006 došlo na ukončení výroby. A právě z tohoto fiaska se Kuniskis zjevně poučil, pročež letos můžeme přivítat nejen zcela nové SRT, ale dokonce celou řadu sportovních pick-upů.

Nová rodina zvaná Rumble Bee je podobně jako někdejší SRT-10 založena na Ramu 1500. Automobilka se ovšem rozhodla, že zvýrazní sportovní podstatu. Došlo tak na spárování kabiny se dvěma páry bočních dveří a korby dlouhé 170 centimetrů. To si vyžádalo značné úpravy, neboť zkráceny musely být hřídele, kabeláž či palivové potrubí a hadičky brzd. Na druhou stranu však také došlo na zvýšení tuhosti, zatímco rozšíření rozchodu kol prospělo ovladatelnosti.

Největší vábnička se ovšem skrývá pod kapotou, neboť s jiným motorem než osmiválcem nová rodina spojená není. Základní varianta Rumble Bee dostala do vínku 5,7litrovou atmosférickou jednotku, která produkuje 400 koní. Na stovce je tak za 6,1 sekundy, zatímco čtvrtmíli pokoří za 14,6 sekundy při rychlosti 150 km/h. U verze Rumble Bee 392 pak lze čekat 6,4litrový V8, 476 kobyl, 5,2 sekundový sprint a čtvrtmíli za 13,2 s (při rychlosti 163 km/h).

Kuniskis očekává, že tato dvojice se postará o většinu registrací, pochopitelně hlavně proto, že po stránce cenové se bude držet blíže u země než vrchol nabídky. Tím je Rumble Bee SRT, jehož srdcem je 6,2litrový přeplňovaný osmiválec. K dispozici tak má šílených 788 koní, s nimiž máte stovku na tachometru již za 3,4 sekundy. Je tak rychlejší než všechny běžně dostupné verze BMW M3, pouze varianta xDrive Competition ho vyrovnává. Čtvrtmíli pak pick-up zdolá za 11,6 sekundy při rychlosti 187 km/h, zatímco jeho maximální tempo má vylézt až na 274 km/h. Tady už je M3 lepší, ale zkuste s ní odvézt cihly na stavbu...

Navíc Rumble Bee SRT není až tak těžký, váží kolem 2,5 tuny v závislosti na verzi. Není to málo, ale je to přibližně stejná hmotnost jako u absurdního nového Mercedesu-AMG GT, což má být sporťák. Ani v tom moc cihel neubytujete. Dá se pak očekávat , že za tuto variantu Američané zaplatí okolo 100 tisíc dolarů, tedy zhruba 2,1 milionu korun. To není málo, ale je to podobná suma jako za onu M4, která je pomalejší, nezvládne uvézt přes 500 kilogramů na korbě a utáhnout víc než čtyřtunový přívěs.

Rodina Rumble Bee ale hraje na zvučnou strunu i vzhledově. Kromě odlišných rozměrů Ram přistoupil k instalaci nové čelní masky, která vypadá jako nasupený buldok. Nechybí přitom ani čelní splitter či naopak zadní křídlo či kryt korby zlepšující aerodynamiku. Na tom se podílí i menší zpětná zrcátka. Vrcholné SRT se navíc dočkalo i zadních pneumatik o šířce 325 milimetrů, zatímco vpředu používá 16,1palcové kotouče brzd svírané šestipístkovými třmeny. V případě ráfků pak lze počítat s 22palcovou velikostí.

Jinými slovy tu máme rodinku, která se v Americe stane jistě populární. Dá se tedy předpokládat, že se svou odpovědí velmi rychle přijde i konkurence, ať už jde o Ford nebo General Motors. Tak to ale zkrátka chodí na trzích, které aspoň trochu fungují, což ten evropský momentálně není, bohužel. My pak už jen dodáme, že zatímco základní Rumble Bee dorazí ještě letos, na verze 392 a SRT bude třeba počkat do prvního pololetí 2027.


Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 1 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 01Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 2 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 02Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 3 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 03Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 4 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 04Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 5 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 05Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 6 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 06Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 7 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 07Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 8 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 08Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 9 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 09
Základ rodiny Rumble Bee počítá s 5,7litrovým osmiválcem, ... Foto: Ram

Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 10 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 10Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 11 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 11Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 12 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 12Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 13 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 13Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 14 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 14Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 15 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 15Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 16 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 16Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 17 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 17
...zatímco provedení 392 již dostalo 6,4litrovou jednotku V8. Foto: Ram

Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 18 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 18Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 19 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 19Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 20 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 20Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 21 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 21Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 22 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 22Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 23 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 23Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 24 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 24Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 25 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 25Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 26 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 26Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 27 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 27Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 28 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 28Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 29 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 29Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 30 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 30Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 31 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 31Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 32 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 32Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 33 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 33Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 34 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 34Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 35 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 35Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 36 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 36Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 37 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 37Amerika dál přichází k sobě. Nová monstra s motory V8 nabízí až 788 koní, jsou rychlejší než BMW M3 - 38 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 38
Na vrcholu pak najdeme variantu SRT, která se díky kompresoru dočkala šílených 788 koní. Foto: Ram

Zdroj: Ram

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.