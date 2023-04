Amerika se chce stát druhou EU, její nové emisní standardy jsou totálně odtržené od reality před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: General Motors

Chránit přírodu je jedna věc, budovat zelený socialistický ráj druhá. Že se EU dlouhodobě pokouší hlavně o to druhé, je nepochybné, USA se k ní nyní zjevně chtějí přidat.

Proti elektromobilům jako takovým nic nemáme, stejně jako nám není cizí snaha o ochranu životního prostředí. K obojímu je nicméně nutné přistupovat zcela bez emocí a s notnou dávkou zdravého rozumu. Jinak ve snaze pomoci můžete nakonec spíše uškodit. Právě taková se zdá být cesta, kterou zvolili politici. Ti se rozhodli, že s pomocí bateriového pohonu spasí svět, což by možná šlo ve světě, kde elektrická energie vzniká z ničeho a baterie též. Jenže v takovém nežijeme.

Až dosud byly politické tlaky spojené především s Evropou. Nově ovšem došlo ke změnám také na druhé straně Atlantiku. Administrativa amerického prezidenta Joe Bidena totiž přišla s novými emisními standardy, které začnou platit od roku 2032. Na rozdíl od starého kontinentu v novém světě nemají spalovací auta zcela zmizet z nabídky, nepřímo ale tlačí v podstatě na to samé. Zatímco nyní u mnoha výrobců představují elektromobily zlomek jejich prodejů, za pouhých 9 let by jejich podíl na celkových registracích měl vzrůst na přibližně 67 procent.

„Tím, že Bidenova administrativa navrhla vůbec nejambicióznější emisní standardy pro osobní a nákladní auta, plní slib týkající se ochrany lidí a planety. Nedojde ale pouze na redukci nebezpečného znečištění, nýbrž také na zlepšení ekonomické situace rodin, které čekají nižší účty za palivo a údržbu,“ uvedl Michael S. Regan z environmentální agentury EPA, jenž má implementaci nových pravidel na starosti. Tím nicméně jen dokázal, že v zámoří jsou zákonodárci stejně odtržení od reality jako bruselská liga.

V prvé řadě je totiž třeba zmínit, že elektromobily jsou o poznání dražší než spalovací auta. Tak tomu bude i v příštích letech, přičemž jedinou možností, jak lze u obou pohonů dosáhnout cenové shody, je umělé zdražení benzinových a dieselových vozů. Dále lze zmínit elektřinu, která, pokud má skutečně pomoci, musí pocházet z obnovitelných zdrojů. To je ovšem obvykle ten nejdražší způsob výroby. Znamená to tedy, že dobíjení bude stále dražší. Zvláště ve chvíli, kdy stát bude potřebovat vykompenzovat příjmy z paliv a uvalí na elektřinu či ježdění elektromobily nové daně, což se na mnoha místech děje už nyní.

Opomenout nesmíme ani onu údržbu. Je sice pravdou, že elektromobily mají méně komponentů, ovšem díky systémům vysokého napětí potřebujete dobře vybavený servis a proškolené mechaniky. S něčím takovým rozhodně nelze počítat v každém americkém zapadákově, stejně jako je v tomto směru pochybná také infrastruktura. Ve finále se tedy realitou spíše stane totéž, co hrozí i Evropě. Nová auta si tedy budou moci koupit pouze ti nejbohatší, zatímco zbytek bude mnohdy i silou vůle držet při životě stará auta.

Je tedy vskutku otázkou, s jakými výsledky mohou politici ve finále počítat. Nyní předpokládají, že od roku 2027 budou výrobci každoročně redukovat průměrné emise o 13 procent, aby u osobních aut dosáhli po pěti letech 82 gramů CO2 na jednu míli (51 g/km), zatímco u těch užitkových vážících od 4 536 do 8 845 kilogramů má jít o 275 g/m (171 g/km). Tímto způsobem by přitom mělo být do roku 2055 ušetřeno 10 miliard tun CO2, což je dvojnásobek roční produkce emisí celých Spojených států.

EPA předpokládá, že tohoto výsledku dosáhne právě přitvrzením standardů, jenž automobilky i jejich zákazníky vženou do elektrické náruče. U osobních aut by tak bateriový pohon měl dosáhnout již zmíněného 67procentního podílu, u oněch užitkových vozů pak půjde o 44 procent. V důsledku toho bude zredukován dovoz ropy o přibližně 20 miliard barelů, z čehož má vyplývat úspora až 12 tisíc dolarů (cca 253 000 Kč) napříč životním cyklem jejich nového elektrického vozu.

Tato čísla jsou skoro okouzlující, věřit jim ale skutečně nelze ani za mák. Zejména ve Státech je totiž v mnoha oblastech auto nutností. Zapotřebí pak je, aby zvládalo naprosto vše, s čímž elektromobily mají značné potíže. Je pak sice hezké, že spalovací vozy budou i nadále v prodeji, ovšem na jejich cenu většina lidí již nedosáhne, stejně jako si nebude moci nebo nebude chtít zvolit bateriový pohon. Tím se však potvrzuje, co jsme již zmínili, tedy že zůstanou u stávajících.

Závěrem můžeme už jen citovat jednoho z našich amerických známých, který věc komentoval lakonicky: „Pokud by existovala poptávka po přechodu na elektrická auta, nic takového by nemuseli dělat. Jenže nikdo neplní socialistické plány z vlastní vůle. To je důvod, proč nakonec kolem socialistických zemí postaví zdi - aby tam udrželi lidi, kteří už nechtějí žít ve vší té utopii. Je smutné, že se USA vydávají tímto směrem.” Co k tomu dodat?

Mnohatunový elektrický Hummer, jehož baterie váží jako normální spalovací auto, je i podle Američanů naprosto čistým vozem, který spasí planetu. Nezbývá než pogratulovat k takovému uvažování. Foto: GMC

Zdroje: EPA, Reuters

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.