Ameriku znovu dobývají osmiválce. Lidé je prostě chtějí, a tak i 14 let staré auto přechytračilo regulace, aby bylo k mání v celé zemi

Je to fascinující obrat ukazující, jak další pokus poručit větru a dešti selhává na celé čáře. Tohle auto je 14 let po svém debutu nabízeno dokonce pouze s motory V8, což jej zkraje diskvalifikovalo z prodeje v části států USA. Je ale tak žádané, že se brzy vrátí do všech.

Ameriku znovu dobývají osmiválce. Lidé je prostě chtějí, a tak i 14 let staré auto přechytračilo regulace, aby bylo k mání v celé zemi

před 10 hodinami | Petr Prokopec

Ameriku znovu dobývají osmiválce. Lidé je prostě chtějí, a tak i 14 let staré auto přechytračilo regulace, aby bylo k mání v celé zemi

/

Foto: Dodge

Je to fascinující obrat ukazující, jak další pokus poručit větru a dešti selhává na celé čáře. Tohle auto je 14 let po svém debutu nabízeno dokonce pouze s motory V8, což jej zkraje diskvalifikovalo z prodeje v části států USA. Je ale tak žádané, že se brzy vrátí do všech.

Třetí generace Dodge Durango byla představena v roce 2011 a dodnes zůstává v prodeji. Na kontě tak má opravdu úctyhodný životní cyklus, přesto se loni prodalo jen ve Státech v téměř 60 tisících exemplářích, což je lepší výsledek, než jakého značka dosáhla v letech 2020 či 2022. Kdyby navíc v čele koncernu Stellantis, pod který Dodge spadá, neseděl Carlos Tavares, prodeje by nejspíš byly ještě vyšší. Portugalský manažer ovšem propadl elektromobilitě natolik, že začal pozvolna z nabídky vyřazovat osmiválcové verze, jakkoli šlo u tohoto auta vždy o nejžádanější pohonnou jednotku.

Tavares je ovšem už takřka rok ze hry, což odstartovalo obrovské změny u mnoha značek Stellantisu. Ty vůbec největší jsou ale spojené právě s SUV Durango. Místo aby zamířilo do důchodu, je nově k mání právě jen s osmiválcem. Jeho vrcholná verze Hellcat produkuje 720 koní, díky kterým Američané snadno zapomenou na přece jen už trochu archaickou architekturu. Pro Dodge se ovšem toto provedení stalo tak trochu problematickým, neboť s motorem jsou spojené i emise, které narážely na regulace států Unie, jež přebírají kalifornská pravidla.

Kalifornie má stále právo si určit, jaká emisní pravidla mohou být v tomto státě vymáhána, proti čemuž federální vláda aktuálně bojuje. Je to totiž tak významný stát, že mnozí ve výsledku šijí auta podle jeho pravidel (a v jiných pak pochopitelně projdou též), což jaksi popírá smysl federálních regulací. Navíc přímo pravidla CARB (California Air Resources Board) přijalo dalších 16 států, což jejich význam dál umocňuje.

Kvůli tomu měl Dodge žně jen v asi třetině Ameriky, zájem ale byl i jinde, což nové vedení koncernu Stellantis nenechalo chladným. Podařil se mu tak husarský kousek, když i s tak starým vozem přechytračil regulace, náročnějšími limity vůz protáhl a v říjnu obdržel oficiální požehnání Duranga Hellcat k prodej v Coloradu, Connecticutu, Delaware, Maine, Marylandu, Minnesotě, Nevadě, New Jersey, na Rhode Islandu a ve Virginii.

Jinými slovy, vrcholná verze se aktuálně nemůže prodávat už jen v sedmi státech, a to včetně zmíněné Kalifornie. Nicméně automobilka věří, že ještě do konce roku se jí povede 720koňové provedení homologovat napříč celou Amerikou. Dá se tedy předpokládat, že prodeje do budoucna poměrně dramaticky narostou, neboť Durango je k mání za docela směšné peníze - s 5,7litrovým osmiválcem naladěným na 400 koní je totiž k dispozici od 42 495 dolarů neboli od 892 tisíc korun.

Za variantu Hellcat je již třeba vysázet na dřevo skoro dvojnásobek, tedy 79 995 USD (1,68 milionu Kč). To je ovšem částka, za jakou třeba u takového BMW dostanete X5 xDrive50e, jehož třílitrový šestiválcový hybrid produkuje pouze 490 koní. Dodge se tak nově dostává do pozice, o jaké automobilka pod Tavaresovým vedením ani nesnila. Američanům tak jen můžeme tiše závidět, zvlášť když od příštího roku nabídku rozšíří ještě verze R/T 392 s 481koňovým osmiválcem.


Foto: Dodge
Durango je nově k mání pouze s osmiválcovými motory. A co je podstatnější, do konce roku nejspíše bude legální ve všech amerických státech, a to i ve vrcholné verzi Hellcat produkující 720 koní. I když tak jde o již 14 let staré SUV, před sebou má možná i nejvyšší prodeje ve své historii. Foto: Dodge

Petr Prokopec

