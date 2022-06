Analytici očekávají hrozivý pád prodejů nových aut v Evropě, srovnaní s rokem 2019 je odzbrojující před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Že se prodejům nových aut nedaří, si nelze nevšimnout, při pozvolných propadech mezi roky je ale snadné přehlédnout, k jak extrémnímu propadu nyní dochází oproti zlatým rokům konce minulé dekády.

Když byla v roce 2018 zavedena nová metodika měření spotřeby WLTP, řada aut na nějakou chvíli opustila nabídku automobilek. Výrobci je zkrátka nestíhali homologovat a bez oficiálního štemplu ani nemohli zahájit prodej. Přesto všechno ale nakonec došlo na celkový růst registrací, stejně jako ve čtyřech předchozích letech. A přestože problémy byly patrné i na počátku roku 2019, jeho silný závěr nakonec přispěl ke stanovení dosud nepřekonaného rekordu - dle dat asociace výrobců ACEA bylo prodáno 15,3 milionu aut.

Analytická a poradenská firma LMC Automotive má pak sice k dispozici jiné statistiky, jenž poukazují pouze na prodej 14,29 milionu vozů, což je značný rozdíl, pro nás je ale v tuto chvíli podstatné něco jiného. A sice následující vývoj, stejně jako prognóza spojená s letošním rokem. Ten by měl být doslova katastrofálním, neboť prodáno má být pouze 9,81 milionu vozů. Tedy o 7,4 procenta méně než loni, to nezní tak děsivě. A o 24,5 procenta méně než předloni, to zní hůř. A o 45 procent méně než v roce 2019, což už je hrozivé.

LMC naznačuje, že vše se pochopitelně ještě může změnit, záviset bude hlavně na délce konfliktu na Ukrajině. Mimo to je otázkou, zda Čína bude i nadále trvat na své politice nulové tolerance směrem ke koronaviru. Pokud by ovšem otěže lehce uvolnila, vedlo by to k alespoň částečnému zalátání trhlin v dodavatelských řetězcích. Automobilky pak navíc doufají, že od příštího roku se stabilizuje situace spojená s nedostatkem čipů, která je trápí již od loňska.

Budoucnost je tedy zaměřena na mnoha „kdyby“, ke kterým se navíc přidává fakt, že náklady automobilek výrazně stoupají. Jejich snahou je tedy prodej co nejdražších aut, které by do firemní pokladny přinesly co nejvyšší zisk. To ovšem znamená, že je musí naládovat větším množstvím čipů. I kdyby tedy vlastně Čína politiku nulové tolerance opustila a výrobci čipů navýšili svou produkci, automobilkám bude nejskloňovanější komponent současnosti stále chybět.

Opomíjet nesmíme ani elektromobily, na které je třeba čipů několikanásobně víc než na spalovací vozy, ostatně takový Volkswagen ID.3 jich jen padesátku potřebuje na pouhé nabíjení. Další Achillovou patou bateriových aut jsou navíc vzácné kovy, které se nezvládají těžit dostatečně rychle a v požadovaném množství. Ceny nových aut tedy dolů hned tak neslezou, což poníží jejich dostupnost. Vše tak jen naznačuje, že onen prodejní rekord z roku 2019 hned tak nebude překonán, pokud vůbec.

S masivními propady prodejů je spojována hlavně Škoda, jejíž Octavia i vinou vysokých cen již ani nefiguruje mezi nejlepší evropskou desítkou. Foto: Škoda Auto

Zdroj: LMC Automotive

