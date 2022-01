Analytici varují před vývojem prodejů nových a ojetých aut v zemích tlačících elektromobily, je to neudržitelné před 2 hodinami | Petr Miler

Člověk ani nepotřebuje titul z ekonomie, aby pochopil, že klesající prodej nových aut na úkor těch ojetých nemůže pokračovat donekonečna, v profesionálních kruzích se ale nenosí o tom hovořit. Nizozemská ING už se ovšem na dále se rozevírající nůžky nevydržela jen dívat.

O tom, co se děje v Nizozemsku s prodeji nových a ojetých aut, se zmiňujeme pravidelně. Je to dáno i tím, že v této zemi trávím část života, nejde ale jen o mé osobní vazby. V zemi protivníků Dona Quijota se rozhodli zamířit k maximální elektrifikaci automobilového parku a jdou na to trochu jinak než jinde. Existují zde dotace, to ano, podstatnější než zvýhodňování elektromobilů je zde ale znevýhodňování všeho ostatního.

Nizozemská vláda vám zkrátka tolik nedá, pokud si elektrické auto koupíte, bude vás ale o to více „týrat”, pořídíte-li si jakékoli jiné. Vysoké zdanění při koupi, vysoké průběžně placené daně a další poplatky, extrémní ceny benzinu a nafty (momentálně jedny z největších na světě), to všechno lidi odrazuje od toho, aby si konvenční auta koupili. Vypadalo to jako recept, ale on moc nefunguje.

Podíl elektrických aut na trhu je sice relativně vysoký, pořád je ale pouze pětinový - přes 80 procent lidí si loni navzdory veškerému odrazování pořídilo více nebo méně konvenční vůz. Stále více zákazníků ale dává přednost ještě jiné cestě - z nových aut nekupuje vůbec nic. Odbyt nových automobilů tak klesl na nejnižší úroveň od roku 1967, bicykly to ale (zatím) nevyhrály. V zemi bují prodeje ojetých vozů, mimo jiné těch dovezených z Německa, které naopak trhají historické rekordy.

Loni nakonec všechny historické milníky nepadly, ale bylo to skutečně o fous. V zemi bylo prodáno 2 008 222 ojetých aut oproti 2 025 564 vozům v roce 2020. Podíváme-li se ovšem na prodeje v autobazarech (tedy ne z ruky do ruky mezi lidmi), nejvyšší hodnotu všech dob tu přece jen máme - místo 1 285 166 ojetých aut se takto prodalo 1 333 971 vozů. Trh s novými auty s 322 831 prodanými kusy vedle toho jen paběrkuje.

Je to logický důsledek umělého zdražování nových aut, který lze s trochou nadsázky přirovnat ke slavnému evropskému Green Dealu. Je hezké si něco usmyslet u zeleného (jak příznačné v tomto případě...) stolu, ale musí to jít nějak dohromady s ekonomickou či vůbec životní realitou. Pokud nejde, je následkem pravý opak - zdražíte-li lidem uměle třeba topení plynem moc, že se pro ně stane nedostupným, nelze očekávat, že si půjdou koupit elektrický kotel se solárním „pohonem”. Půjdou do lesa a narvou do kotle dříví, v lepším případě. V horším tam narvou gumovky po dětech. Že výsledkem není ekologičtější, ale méně ekologické vytápění, je nabíledni.

To samé jsou auta. Pokud lidem uměle zamezíte koupit si hypermoderní diesel či benzin, který do ovzduší pouští 0,0nic zplodin a je provozně efektivní jako nikdy dříve, nepůjdou a nekoupí si ještě dražší elektromobil. Koupí si starší diesel v bazaru, protože na nic lepšího nemají. Že to znovu ničemu neprospívá, nemusíme rozumným lidem říkat. A politikům asi také ne, protože to evidentně nechápou už roky. Věc má ale ještě jeden rozměr - tohle nejde dělat donekonečna.

Stejně jako jednou dojdou gumovky po dětech, „dojdou” jednoho dne i ojetá auta, pakliže trh s nimi nebude zásoben neustále novými vozy z druhé strany. A to se stěží bude dít ve stejné míře jako dříve, když prodeje nových aut klesly během pár let o 40 procent. Ona auta pochopitelně nedojdou zcela, ale budou stále starší a přesto klidně stále dražší. Přesně to se děje v Nizozemsku a situace už zašla tak daleko, že na to upozorňuje i skupina ING, jindy jedna z firem stojících na straně zelené mobility za každou cenu.

Analýza firmy uvádí, že současný vývoj činí situaci neudržitelnou, neboť vozový park neustále stárne. „Průměrné stáří aut se už na začátku roku 2021 zvýšilo na 11 let a každé čtvrté auto v provozu je starší 15 let. Starší auta navíc najedou více kilometrů než dříve,” varuje Rico Luman z ING s tím, že logicky tím stoupá i ekologická zátěž generovaná auty v provozu. Což je pravý opak toho, čeho tlak na elektromobilitu měl dosáhnout.

Podle ING je tak situace neudržitelná a je třeba změna, která tento trend napraví. Jak by měla vypadat, je otázkou k diskuzi. Podle nás to chce odstranit nesmyslná tržní omezení, která nutí lidí do koupě něčeho, co si stejně nemohou dovolit. Ovšem příznivci elektromobility radí zpoplatnit používání aut podle jejich emisí, aby se starými vozy nikdo moc nejezdil. Jak konstruktivní... Co dodat? Snad jen: „Let(n)í štěstí, vzhůru na pedály!”

Ani analytici z ING už nedokáží přehlížet fakt, že živelný tlak na elektromobilitu má za následek neustávající přelévání poptávky z trhu nových aut k ojetinám a s tím spojené stárnutí automobilového parku. Ekologické sny tak dostávají na frak, lidé stále více jezdí staršími vozy a více jak 15letá auta mají v Nizozemsku už 25% podíl na celé flotile. Iustrační foto: Škoda Auto

